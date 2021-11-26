Минсельхоз предложил установить в России новый праздник
Минсельхоз предложил установить в России новый профессиональный праздник — День винодела
© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкВиноградники в окрестностях села Нижняя Кутузовка в Крыму
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Минсельхоз РФ предложил установить на территории РФ новый профессиональный праздник - День винодела, следует из информации на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Общественное обсуждение этого предложения будет проводиться с 26 ноября по 10 декабря. Планируется, что в феврале 2022 года вступит в силу проект соответствующего нормативно-правового акта.
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В июне 2020 года в РФ вступил в силу закон о виноградарстве и виноделии в РФ, базовый документ для отрасли. Закон содержит определение вина, нормы его производства и оборота, а также вводит понятие "вино России", под которым подразумеваются вина, произведенные из винограда, выращенного в РФ. Цель закона - создать условия для развития отрасли, обеспечить возможности для роста производства и экспорта качественного российского вина.
Минсельхоз РФ, учитывая большое внимание государства к виноградарской и винодельческой отрасли, с 2022 года запустит отдельный федеральный проект по развитию в РФ виноградарства и виноделия. Основным целевым показателем проекта является увеличение площади виноградников в стране, ежегодно на него будет выделяться от 2,4 до 3,3 миллиарда рублей, сообщила накануне замминистра сельского хозяйства РФ Оксана Лут.
В свою очередь, председатель президиума Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ, объединяет крупнейшие российские торговые сети) Игорь Караваев сообщал РИА Новости, что развитию отечественного рынка помогает растущее качество вин, увеличение доли продукции с защищенным географическим указанием (ЗГУ), а также активная работа государства по развитию винодельческого комплекса.
Урожай винограда в России в 2021 году составит порядка 680 тысяч тонн, производство российского вина ожидается на уровне 44 миллионов декалитров.
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