https://ria.ru/20211126/vinodelie-1760957396.html

Минсельхоз предложил установить в России новый праздник

Минсельхоз предложил установить в России новый праздник - РИА Новости, 26.11.2021

Минсельхоз предложил установить в России новый праздник

Минсельхоз РФ предложил установить на территории РФ новый профессиональный праздник - День винодела, следует из информации на федеральном портале проектов... РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T18:59

2021-11-26T18:59

2021-11-26T18:59

экономика

общество

праздник

вино

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

игорь караваев

виноделие

россия

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Минсельхоз РФ предложил установить на территории РФ новый профессиональный праздник - День винодела, следует из информации на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.Общественное обсуждение этого предложения будет проводиться с 26 ноября по 10 декабря. Планируется, что в феврале 2022 года вступит в силу проект соответствующего нормативно-правового акта.В июне 2020 года в РФ вступил в силу закон о виноградарстве и виноделии в РФ, базовый документ для отрасли. Закон содержит определение вина, нормы его производства и оборота, а также вводит понятие "вино России", под которым подразумеваются вина, произведенные из винограда, выращенного в РФ. Цель закона - создать условия для развития отрасли, обеспечить возможности для роста производства и экспорта качественного российского вина.Минсельхоз РФ, учитывая большое внимание государства к виноградарской и винодельческой отрасли, с 2022 года запустит отдельный федеральный проект по развитию в РФ виноградарства и виноделия. Основным целевым показателем проекта является увеличение площади виноградников в стране, ежегодно на него будет выделяться от 2,4 до 3,3 миллиарда рублей, сообщила накануне замминистра сельского хозяйства РФ Оксана Лут.В свою очередь, председатель президиума Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ, объединяет крупнейшие российские торговые сети) Игорь Караваев сообщал РИА Новости, что развитию отечественного рынка помогает растущее качество вин, увеличение доли продукции с защищенным географическим указанием (ЗГУ), а также активная работа государства по развитию винодельческого комплекса.Урожай винограда в России в 2021 году составит порядка 680 тысяч тонн, производство российского вина ожидается на уровне 44 миллионов декалитров.

https://ria.ru/20211018/vino-1755031334.html

https://ria.ru/20210920/vino-1751041745.html

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экономика, общество, праздник, вино, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), игорь караваев, виноделие, россия, оксана лут