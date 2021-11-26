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Верфи Ленобласти построят научно-исследовательские суда для Росрыболовства
Верфи Ленобласти построят научно-исследовательские суда для Росрыболовства - РИА Новости, 29.11.2021
Верфи Ленобласти построят научно-исследовательские суда для Росрыболовства
На Невском судостроительно-судоремонтном заводе прошла церемония закладки двух научно-исследовательских судов проекта 17050 для Росрыболовства, передает... РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-26T11:06
2021-11-26T11:06
2021-11-29T11:07
ленинградская область
федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)
дмитрий патрушев
илья шестаков
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ШЛИССЕЛЬБУРГ (Ленинградская обл.), 26 ноя - РИА Новости. На Невском судостроительно-судоремонтном заводе прошла церемония закладки двух научно-исследовательских судов проекта 17050 для Росрыболовства, передает корреспондент РИА Новости."Мы сегодня присутствуем при очень знаменательном событии. Закладка двух научно-исследовательских судов, которые впоследствии станут одним из основных инструментов исследования Мирового океана", - сказал министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев.По словам Патрушева, новые суда могут стать флагманами рыболовецкого флота, так как имеют возможность ходить по всему Мировому океану и соответствуют всем международным нормам."Благодаря решению президента сейчас строится порядка 100 рыбопромысловых судов. Но рыбопромышленность не может жить без научного флота, без ресурсных исследований. Если не будет решения, сколько предоставить квот, то, к сожалению, на следующий год рыбаки не смогут выйти в море. Поэтому это очень важное событие. Рыболовецкий флот сейчас работает на износ, научный флот - это важная составляющая всего комплекса", - заявил глава Росрыболовства Илья Шестаков.Судна проекта 17050 имеют неограниченный район плавания для работ в широком спектре климатических условий – от тропических до арктических. Планируется, что одно судно, заложенное сегодня, будет передано для Северного бассейна, второе - для Дальнего Востока.Строящимся судам присвоены имена выдающихся ученых и директоров Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии" (ВНИРО) Петра Алексеевича Моисеева и Анатолия Алексеевича Елизарова.
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федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство), дмитрий патрушев, илья шестаков
ШЛИССЕЛЬБУРГ (Ленинградская обл.), 26 ноя - РИА Новости. На Невском судостроительно-судоремонтном заводе прошла церемония закладки двух научно-исследовательских судов проекта 17050 для Росрыболовства, передает корреспондент РИА Новости.
"Мы сегодня присутствуем при очень знаменательном событии. Закладка двух научно-исследовательских судов, которые впоследствии станут одним из основных инструментов исследования Мирового океана", - сказал министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев
.
По словам Патрушева, новые суда могут стать флагманами рыболовецкого флота, так как имеют возможность ходить по всему Мировому океану и соответствуют всем международным нормам.
"Благодаря решению президента сейчас строится порядка 100 рыбопромысловых судов. Но рыбопромышленность не может жить без научного флота, без ресурсных исследований. Если не будет решения, сколько предоставить квот, то, к сожалению, на следующий год рыбаки не смогут выйти в море. Поэтому это очень важное событие. Рыболовецкий флот сейчас работает на износ, научный флот - это важная составляющая всего комплекса", - заявил глава Росрыболовства
Илья Шестаков.
Судна проекта 17050 имеют неограниченный район плавания для работ в широком спектре климатических условий – от тропических до арктических. Планируется, что одно судно, заложенное сегодня, будет передано для Северного бассейна, второе - для Дальнего Востока.
Строящимся судам присвоены имена выдающихся ученых и директоров Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии" (ВНИРО) Петра Алексеевича Моисеева и Анатолия Алексеевича Елизарова.
"Для Ленинградской области это большая честь, что правительство России выбрало именно Невский судостроительно-судоремонтный завод площадкой для строительства таких серьёзных судов для рыбохозяйственного комплекса, для науки России. И это неслучайно. Более чем тысячный коллектив завода заслужил право делать такие суда, потому что у него есть огромные компетенции и серьёзный опыт. Завод с богатой историей работает сегодня с полной загрузкой, спускает на воду суда различных модификаций при хорошем качестве и полностью в нормативные сроки. Спасибо за поддержку и доверие, я уверен, что коллектив не подведёт", - подчеркнул Александр Дрозденко.