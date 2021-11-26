Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211126/vengriya-1760890885.html
В Венгрии поблагодарили Россию за спасающие жизни вакцину и топливо
В Венгрии поблагодарили Россию за спасающие жизни вакцину и топливо - РИА Новости, 26.11.2021
В Венгрии поблагодарили Россию за спасающие жизни вакцину и топливо
Россия обеспечивает Венгрию спасающей жизни вакциной и топливом, 2021 год можно назвать самым успешным для сотрудничества между странами, заявил глава МИД... РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T14:44
2021-11-26T14:47
экономика
газпром
петер сийярто
мид венгрии
россия
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/12/1759670320_0:157:3052:1873_1920x0_80_0_0_417482e8a6913dd5820efe0f61748d6d.jpg
ОБНИНСК, 26 ноя - РИА Новости. Россия обеспечивает Венгрию спасающей жизни вакциной и топливом, 2021 год можно назвать самым успешным для сотрудничества между странами, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.Венгрия и "Газпром" 27 сентября подписали новые контракты на поставки 4,5 миллиарда кубометров газа в год в течение последующих 15 лет. В том числе 3,5 миллиарда кубометров газа в год будут поступать через Сербию (из "Турецкого потока") и 1 миллиард - через Австрию. Утром 1 октября через территорию Сербии пошли первые объемы газа через газопровод "Балканский поток", принимающий газ из "Турецкого потока". Посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко говорил ранее, что поставки российского газа в Венгрию через Сербию через балканскую ГТС из газопровода "Турецкий поток" поднимут сербскую экономику и промышленность, а также политический статус страны."Нынешний 2021 год - это самый-самый успешный и удачный год во взаимоотношениях России и Венгрии... Подтверждением является то, что мы из России получили вакцину, спасающую жизни, и топливо, жизнеспасающий газ", - сказал он в ходе пленарного заседания межправкомиссии по экономическому сотрудничеству между Венгрией и РФ.Российская вакцина "Спутник V" показала в Венгрии наилучшую эффективность от летальных случаев при заболевании коронавирусом в сравнении с другими пятью вакцинами на основе данных 3,7 миллиона вакцинированных.Венгрия стала первым государством ЕС, которое одобрило вакцину "Спутник V".
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/12/1759670320_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e5829bee2c4800af0f94ac5ea0ce29a3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
экономика, газпром, петер сийярто, мид венгрии, россия, коронавирус covid-19
14:44 26.11.2021 (обновлено: 14:47 26.11.2021)
 
В Венгрии поблагодарили Россию за спасающие жизни вакцину и топливо

Глава МИД Венгрии Сийярто: Россия снабжает нас спасающей жизни вакциной и топливом

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАмпулы с вакциной "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")
Ампулы с вакциной Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ОБНИНСК, 26 ноя - РИА Новости. Россия обеспечивает Венгрию спасающей жизни вакциной и топливом, 2021 год можно назвать самым успешным для сотрудничества между странами, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
Венгрия и "Газпром" 27 сентября подписали новые контракты на поставки 4,5 миллиарда кубометров газа в год в течение последующих 15 лет. В том числе 3,5 миллиарда кубометров газа в год будут поступать через Сербию (из "Турецкого потока") и 1 миллиард - через Австрию. Утром 1 октября через территорию Сербии пошли первые объемы газа через газопровод "Балканский поток", принимающий газ из "Турецкого потока". Посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко говорил ранее, что поставки российского газа в Венгрию через Сербию через балканскую ГТС из газопровода "Турецкий поток" поднимут сербскую экономику и промышленность, а также политический статус страны.
"Нынешний 2021 год - это самый-самый успешный и удачный год во взаимоотношениях России и Венгрии... Подтверждением является то, что мы из России получили вакцину, спасающую жизни, и топливо, жизнеспасающий газ", - сказал он в ходе пленарного заседания межправкомиссии по экономическому сотрудничеству между Венгрией и РФ.
Российская вакцина "Спутник V" показала в Венгрии наилучшую эффективность от летальных случаев при заболевании коронавирусом в сравнении с другими пятью вакцинами на основе данных 3,7 миллиона вакцинированных.
Венгрия стала первым государством ЕС, которое одобрило вакцину "Спутник V".
 
Распространение коронавирусаЭкономикаГазпромПетер СийяртоМИД ВенгрииРоссияКоронавирус COVID-19
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:22WSJ: США могут ограничить учения в Европе, чтобы не ссориться с Россией
03:15Эксперт дал совет по покупке первого автомобиля
03:14Начались испытания модема для спутниковой связи в труднодоступных регионах
03:09Эксперты обнаружили мошенническую схему, связанную с уплатой налогов
03:04Предполагаемый убийца "колбасного короля" готовится к новому побегу из СИЗО
03:00Юристы рассказали, за что можно лишиться права на наследство
02:56В Хабаровском крае нашли живыми рыбаков, пропавших в снежный циклон
02:45Врач рассказала, кому нельзя есть лук
02:34В Германии назвали способ запустить "Северный поток — 2" в ближайшее время
02:20Начгенштаба Британии назвал Россию большей угрозой, чем экстремизм
02:15Депутат Тумусов предложил предоставить россиянам дополнительные выходные
02:15Эксперт рассказала о возможностях для переболевших COVID-19
02:03В Ингушетии полицейского заподозрили в незаконном обороте оружия
01:33СМИ сообщило о госпитализации Градского с подозрением на инсульт
01:15Эксперт назвала продукт, который вырастет в цене вопреки ожиданиям
01:14Серябкиной "HOLODNO", а Слава "голодает": музыкальные новинки недели
00:57В Северной Каролине произошла стрельба в торговом центре
00:33Украинский экс-чиновник захотел подать на Зеленского в суд
23:56На Украине обвинили Зеленского в потере миллиардов
23:30Космонавты впервые перешли в новый модуль "Причал" на МКС
Лента новостейМолния
WSJ: США могут ограничить учения в Европе, чтобы не ссориться с РоссиейЭксперт дал совет по покупке первого автомобиляНачались испытания модема для спутниковой связи в труднодоступных регионахЭксперты обнаружили мошенническую схему, связанную с уплатой налоговПредполагаемый убийца "колбасного короля" готовится к новому побегу из СИЗОЮристы рассказали, за что можно лишиться права на наследствоВ Хабаровском крае нашли живыми рыбаков, пропавших в снежный циклонВрач рассказала, кому нельзя есть лукВ Германии назвали способ запустить "Северный поток — 2" в ближайшее времяНачгенштаба Британии назвал Россию большей угрозой, чем экстремизмДепутат Тумусов предложил предоставить россиянам дополнительные выходныеЭксперт рассказала о возможностях для переболевших COVID-19В Ингушетии полицейского заподозрили в незаконном обороте оружияСМИ сообщило о госпитализации Градского с подозрением на инсультЭксперт назвала продукт, который вырастет в цене вопреки ожиданиямСерябкиной "HOLODNO", а Слава "голодает": музыкальные новинки неделиВ Северной Каролине произошла стрельба в торговом центреУкраинский экс-чиновник захотел подать на Зеленского в судНа Украине обвинили Зеленского в потере миллиардовКосмонавты впервые перешли в новый модуль "Причал" на МКС