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В Венгрии поблагодарили Россию за спасающие жизни вакцину и топливо
В Венгрии поблагодарили Россию за спасающие жизни вакцину и топливо - РИА Новости, 26.11.2021
В Венгрии поблагодарили Россию за спасающие жизни вакцину и топливо
Россия обеспечивает Венгрию спасающей жизни вакциной и топливом, 2021 год можно назвать самым успешным для сотрудничества между странами, заявил глава МИД... РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T14:44
2021-11-26T14:44
2021-11-26T14:47
экономика
газпром
петер сийярто
мид венгрии
россия
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
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ОБНИНСК, 26 ноя - РИА Новости. Россия обеспечивает Венгрию спасающей жизни вакциной и топливом, 2021 год можно назвать самым успешным для сотрудничества между странами, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.Венгрия и "Газпром" 27 сентября подписали новые контракты на поставки 4,5 миллиарда кубометров газа в год в течение последующих 15 лет. В том числе 3,5 миллиарда кубометров газа в год будут поступать через Сербию (из "Турецкого потока") и 1 миллиард - через Австрию. Утром 1 октября через территорию Сербии пошли первые объемы газа через газопровод "Балканский поток", принимающий газ из "Турецкого потока". Посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко говорил ранее, что поставки российского газа в Венгрию через Сербию через балканскую ГТС из газопровода "Турецкий поток" поднимут сербскую экономику и промышленность, а также политический статус страны."Нынешний 2021 год - это самый-самый успешный и удачный год во взаимоотношениях России и Венгрии... Подтверждением является то, что мы из России получили вакцину, спасающую жизни, и топливо, жизнеспасающий газ", - сказал он в ходе пленарного заседания межправкомиссии по экономическому сотрудничеству между Венгрией и РФ.Российская вакцина "Спутник V" показала в Венгрии наилучшую эффективность от летальных случаев при заболевании коронавирусом в сравнении с другими пятью вакцинами на основе данных 3,7 миллиона вакцинированных.Венгрия стала первым государством ЕС, которое одобрило вакцину "Спутник V".
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экономика, газпром, петер сийярто, мид венгрии, россия, коронавирус covid-19
14:44 26.11.2021 (обновлено: 14:47 26.11.2021)
В Венгрии поблагодарили Россию за спасающие жизни вакцину и топливо
Глава МИД Венгрии Сийярто: Россия снабжает нас спасающей жизни вакциной и топливом