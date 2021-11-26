https://ria.ru/20211126/vengriya-1760890885.html

В Венгрии поблагодарили Россию за спасающие жизни вакцину и топливо

В Венгрии поблагодарили Россию за спасающие жизни вакцину и топливо - РИА Новости, 26.11.2021

В Венгрии поблагодарили Россию за спасающие жизни вакцину и топливо

Россия обеспечивает Венгрию спасающей жизни вакциной и топливом, 2021 год можно назвать самым успешным для сотрудничества между странами, заявил глава МИД... РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T14:44

2021-11-26T14:44

2021-11-26T14:47

экономика

газпром

петер сийярто

мид венгрии

россия

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

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ОБНИНСК, 26 ноя - РИА Новости. Россия обеспечивает Венгрию спасающей жизни вакциной и топливом, 2021 год можно назвать самым успешным для сотрудничества между странами, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.Венгрия и "Газпром" 27 сентября подписали новые контракты на поставки 4,5 миллиарда кубометров газа в год в течение последующих 15 лет. В том числе 3,5 миллиарда кубометров газа в год будут поступать через Сербию (из "Турецкого потока") и 1 миллиард - через Австрию. Утром 1 октября через территорию Сербии пошли первые объемы газа через газопровод "Балканский поток", принимающий газ из "Турецкого потока". Посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко говорил ранее, что поставки российского газа в Венгрию через Сербию через балканскую ГТС из газопровода "Турецкий поток" поднимут сербскую экономику и промышленность, а также политический статус страны."Нынешний 2021 год - это самый-самый успешный и удачный год во взаимоотношениях России и Венгрии... Подтверждением является то, что мы из России получили вакцину, спасающую жизни, и топливо, жизнеспасающий газ", - сказал он в ходе пленарного заседания межправкомиссии по экономическому сотрудничеству между Венгрией и РФ.Российская вакцина "Спутник V" показала в Венгрии наилучшую эффективность от летальных случаев при заболевании коронавирусом в сравнении с другими пятью вакцинами на основе данных 3,7 миллиона вакцинированных.Венгрия стала первым государством ЕС, которое одобрило вакцину "Спутник V".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, газпром, петер сийярто, мид венгрии, россия, коронавирус covid-19