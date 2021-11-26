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Более ста тысяч комплектов "Спутника V" поступило в Петербург
Более ста тысяч комплектов "Спутника V" поступило в Петербург - РИА Новости, 26.11.2021
Более ста тысяч комплектов "Спутника V" поступило в Петербург
В Санкт-Петербург поступила новая партия вакцины "Спутник V" в количестве 108,6 тысячи комплектов доз, сообщает городской комитет по здравоохранению. РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T20:13
2021-11-26T20:13
2021-11-26T20:13
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 ноя - РИА Новости. В Санкт-Петербург поступила новая партия вакцины "Спутник V" в количестве 108,6 тысячи комплектов доз, сообщает городской комитет по здравоохранению."Сегодня на склад ОАО "Фармбаза" поставлена новая партия вакцины Гам-КОВИД-Вак ("Спутник V") для профилактики коронавирусной инфекции в количестве 108 600 комплектов доз", - говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что 21 ноября в Петербург поступило 270 тысяч доз вакцины "Спутник Лайт" и 29,4 тысячи комплектов "Спутник V", 23 ноября - 2475 комплектов доз вакцины "КовиВак" и 1800 комплектов доз вакцины "ЭпиВакКорона".Губернатор Петербурга Александр Беглов отмечал высокие темпы вакцинации от коронавируса жителей города в последние недели.
https://ria.ru/20211126/koronavirus-1760920073.html
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Более ста тысяч комплектов "Спутника V" поступило в Петербург
В Петербург поступило 108,6 тысячи комплектов доз "Спутника V"