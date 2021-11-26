https://ria.ru/20211126/vaktsina-1760971562.html

Более ста тысяч комплектов "Спутника V" поступило в Петербург

Более ста тысяч комплектов "Спутника V" поступило в Петербург - РИА Новости, 26.11.2021

Более ста тысяч комплектов "Спутника V" поступило в Петербург

В Санкт-Петербург поступила новая партия вакцины "Спутник V" в количестве 108,6 тысячи комплектов доз, сообщает городской комитет по здравоохранению. РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T20:13

2021-11-26T20:13

2021-11-26T20:13

распространение коронавируса

общество

вакцинация

санкт-петербург

александр беглов

здоровье - общество

россия

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1b/1756453400_0:255:3072:1983_1920x0_80_0_0_6ff2137ec9c19b723d5855329b27a438.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 ноя - РИА Новости. В Санкт-Петербург поступила новая партия вакцины "Спутник V" в количестве 108,6 тысячи комплектов доз, сообщает городской комитет по здравоохранению."Сегодня на склад ОАО "Фармбаза" поставлена новая партия вакцины Гам-КОВИД-Вак ("Спутник V") для профилактики коронавирусной инфекции в количестве 108 600 комплектов доз", - говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что 21 ноября в Петербург поступило 270 тысяч доз вакцины "Спутник Лайт" и 29,4 тысячи комплектов "Спутник V", 23 ноября - 2475 комплектов доз вакцины "КовиВак" и 1800 комплектов доз вакцины "ЭпиВакКорона".Губернатор Петербурга Александр Беглов отмечал высокие темпы вакцинации от коронавируса жителей города в последние недели.

https://ria.ru/20211126/koronavirus-1760920073.html

санкт-петербург

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, вакцинация, санкт-петербург, александр беглов, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцина "спутник v", вакцинация россиян от covid-19