https://ria.ru/20211126/ukraina-1760904360.html
Минский формат переговоров по Донбассу работает, заявил Зеленский
Минский формат переговоров по Донбассу работает, заявил Зеленский - РИА Новости, 26.11.2021
Минский формат переговоров по Донбассу работает, заявил Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что минский формат переговоров по Донбассу работает, несмотря на эскалацию конфликта, сейчас гибнет меньше людей. РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T15:43
2021-11-26T15:43
2021-11-26T16:12
в мире
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КИЕВ, 26 ноя - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что минский формат переговоров по Донбассу работает, несмотря на эскалацию конфликта, сейчас гибнет меньше людей."По Минску что хочу сказать – это единственное, что работало. Даже режим прекращения огня, и даже то, что потом была эскалация... С начала действия режима прекращения огня - не тысячи, а 66 человек (погибли в Донбассе – ред.), но не тысячи. Я знаю, что это плохой результат, но из двух зол, как говорят", - сказал Зеленский в ходе пресс-конференции в пятницу, посвященной экватору его каденции.Он также считает, что "нормандский формат" не работает так, как должен, по многим причинам, в частности, из-за ситуации в Белоруссии, пандемии коронавируса и энергетического кризиса.
https://ria.ru/20211125/sanktsii-1760748683.html
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в мире, ситуация в днр и лнр, украина, владимир зеленский, донбасс
15:43 26.11.2021 (обновлено: 16:12 26.11.2021)
Минский формат переговоров по Донбассу работает, заявил Зеленский
Президент Украины Зеленский: минский формат переговоров работает, гибнет меньше людей