https://ria.ru/20211126/ukraina-1760780471.html

Как тебе такое, "Росатом"? Украина идет в ядерные сверхдержавы

Как тебе такое, "Росатом"? Украина идет в ядерные сверхдержавы - РИА Новости, 26.11.2021

Как тебе такое, "Росатом"? Украина идет в ядерные сверхдержавы

На днях украинские СМИ раструбили на весь мир новость о том, что украинская государственная компания "Энергоатом" и американская компания Westinghouse... РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T08:00

2021-11-26T08:00

2021-11-26T08:00

авторы

украина

киев

владимир зеленский

энергоатом

хмельницкая аэс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/102151/05/1021510518_116:102:755:462_1920x0_80_0_0_0612f3cd87ea455d73eb9a9a664f18f8.jpg

На днях украинские СМИ раструбили на весь мир новость о том, что украинская государственная компания "Энергоатом" и американская компания Westinghouse договорились о совместном окончании строительства третьего и четвертого энергоблоков Хмельницкой АЭС по технологии АР1000. Договоренности были достигнуты в развитие меморандума, подписанного двумя компаниями во время визита в США Владимира Зеленского.На Украине уже заявляют о наполеоновских планах по наращиванию атомных мощностей к 2040 году до 24 гигаватт (сегодня они составляют 13,8 гигаватта) путем строительства 14 новых энергоблоков.Однако при ближайшем рассмотрении все оказывается не совсем так, как об этом вещают из Киева.На самом деле, как следует из открытых источников, стороны подписали соглашения о закупке украинской стороной, во-первых, услуг Westinghouse по проектированию энергоблоков, во-вторых — тренажера, а также о выплате аванса за некое оборудование с длительным сроком изготовления. Причем и за услуги, и за тренажер украинская сторона определенно заплатит из своего кармана десятки миллионов долларов. Однако тренажер, на котором украинские операторы должны учиться работать с энергоблоком на базе реактора АР1000, покупается еще до заключения соглашения о его строительстве! Да что там — до начала процедуры его лицензирования на Украине! Уже этот факт наталкивает на мысль, что речь идет об афере. Но он не единственный.Что же касается упомянутых наполеоновских планов и даже двух новых энергоблоков Хмельницкой АЭС, то они отражены лишь в очередном подписанном сторонами меморандуме.Кстати, достраивать энергоблоки (№ 3 и № 4), которые начали строить при СССР в 1985 и 1986 годах под реактор ВВЭР-1000 и которые готовы на 75 и 28 процентов, вообще никто не собирается. Судя по презентации "Энергоатома", речь идет о строительстве блоков № 4 и № 5. Блок же № 3, согласно киевским "мриям", должна достроить чешская компания Skoda-JS, принадлежащая Газпромбанку. Но она в результате преследований со стороны Вашингтона и следующей в его фарватере официальной Праги переживает нелучшие времена, выставлена собственником на продажу и явно не в состоянии осилить достройку, даже если бы у клиента были деньги.Но вернемся к блокам № 4 и № 5 на базе АР1000. Строительство первого из них возможно только с нуля — то есть должно начаться с разборки имеющихся сооружений. Со вторым еще веселее: площадка в Нетешине изначально обосновывалась под четыре блока. А энергоблок АЭС — это не собачья будка. Его где попало не воткнешь. Идея постройки пятой "коробочки" требует переобоснования площадки, а это само по себе дело нешуточное и недешевое.Да и вообще, главным в этой истории остается вопрос: за чей счет банкет? У "Энергоатома" денег на достройку или постройку даже одного энергоблока нет в принципе. У Westinghouse, объявившего себя банкротом в 2017 году и только в октябре "отпраздновавшего" приговоры своим бывшим топ-менеджерам, — тоже. Временный глава "Энергоатома" Котин заявляет о финансировании через US Eximbank. И о якобы предварительном согласовании общей суммы финансирования двух энергоблоков на уровне десяти миллиардов долларов. Но сам же говорит, что "предстоит еще длительная процедура для принятия окончательного решения, чтобы получить эти деньги". При этом первый реактор планируется построить уже к 2025 году.Но фишка-то в том, что Westinghouse за последние лет 40 не смог достроить ни одного энергоблока! Попытка строительства четырех блоков в Китае закончилась кратным увеличением цены, многочисленными скандалами и… достройкой самими китайцами. Попытка построить два блока в США на АЭС Vogtle должна была закончиться в 2016 году, но продолжается и поныне. Причем стоимость выросла с изначальных 13 миллиардов долларов до 27 — и это, похоже, не предел. Что, кстати, слабо соотносится с киевскими расчетами и по строительству за три года и по стоимости (пять миллиардов за штуку). И опять же наталкивает на мысль об афере.Была еще одна попытка построить два блока в США на АЭС V. C. Summer. Но она закончилась совсем уж бесподобно: сворачиванием работ в 2017 году с одновременным объявлением о банкротстве компании. Именно по этому факту и получают сейчас сроки бывшие руководители Westinghouse. Но оборудование-то — то самое, с длительным сроком изготовления, — компания для этих двух блоков произвела. И оно уже много лет загорает под солнышком Южной Каролины. При этом Westinghouse имеет обязательства по его реализации в течение пяти лет (два года уже прошли) для компенсации части убытков бывшего заказчика строительства двух энергоблоков на АЭС V. C. Summer компании Scana. Необходимость срочно спихнуть кому-то неликвид, аванс на изготовление давно произведенной продукции — это еще два факта, свидетельствующих об афере.Кстати, то, что на Украину будет поставлено именно оборудование с АЭС V. C. Summer, не скрывают и в Киеве. Котин даже сфотографировался на фоне ржавого корпуса реактора АР1000, после чего его сделали новехоньким — в фотошопе.В общем, выглядит все так, что американцы путем легкого коррумпирования временного главы "Энергоатома" пытаются облапошить аборигенов по традиционной схеме. US Eximbank действительно может выделить какой-то кредит под поставки лежалого оборудования Westinghouse. Деньги при этом на Украину не зайдут — туда может заехать разве что само оборудование. Westinghouse этими деньгами рассчитается со Scana. "Энергоатом" тем временем займется необходимыми процедурами: подготовкой ТЭО под реакторную технологию АР1000, проведением всех государственных экспертиз, лицензированием и многим другим, включая трансграничные консультации. А потом подготовкой и передачей законопроекта о размещении АР1000 в Верховную раду.Это заняло бы три-четыре года даже при нормально функционирующем государственном аппарате. Чего на Украине нет и близко. Все это время "Энергоатом" будет платить проценты по кредиту и его тело. Возможно, потом дело и дойдет до строительства, которое может начаться никак не ранее 2026-2028 года, а закончиться лишь глубоко в 30-х. И сколько будет в итоге стоить — одному Богу известно. Но понятно, что все это загонит "Энергоатом" в такую адскую долговую яму, что стоимость самой компании будет стремиться к нулю. И даже ясно, кто будет главным претендентом на такой актив. Суть схемы: было ваше — стало наше.Но даже если "Энергоатом" каким-то образом спрыгнет с этой аферы на нынешнем этапе, то он останется с "очень нужными" ему проектом и тренажером, а Westinghouse с несколькими десятками миллионов долларов. Для него это беспроигрышная лотерея.

https://ria.ru/20210903/zelenskiy-1748429998.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211114/ukraina-1758974348.html

https://ria.ru/20211114/dno-1759002578.html

https://ria.ru/20210831/energobloki-1748063242.html

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

Валерий Михайлов https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0d/1601083820_0:43:907:950_100x100_80_0_0_cd3d875a59f1e00fd5e653f1ae2da8a1.jpg

Валерий Михайлов https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0d/1601083820_0:43:907:950_100x100_80_0_0_cd3d875a59f1e00fd5e653f1ae2da8a1.jpg

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Валерий Михайлов https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0d/1601083820_0:43:907:950_100x100_80_0_0_cd3d875a59f1e00fd5e653f1ae2da8a1.jpg

авторы, украина, киев, владимир зеленский, энергоатом, хмельницкая аэс