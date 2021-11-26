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В России создали солнечные батареи, выдерживающие погружение на километр
В России создали солнечные батареи, выдерживающие погружение на километр - РИА Новости, 26.11.2021
В России создали солнечные батареи, выдерживающие погружение на километр
В России разработаны солнечные батареи, способные выдерживать давление на глубине одного километра, для установки на морские беспилотники, сообщил заместитель... РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T13:11
2021-11-26T13:11
2021-11-26T13:11
хевел
россия
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. В России разработаны солнечные батареи, способные выдерживать давление на глубине одного километра, для установки на морские беспилотники, сообщил заместитель директора Научно-технического центра (НТЦ) "Хевел" Евгений Теруков.Кроме того, отметил Теруков, компания активно работает над производством кремниевых батарей для микроспутников.
https://ria.ru/20211126/problema-1760854221.html
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хевел, россия
В России создали солнечные батареи, выдерживающие погружение на километр
Российские ученые создали солнечные батареи, выдерживающие морское погружение на километр