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Зеленский выступил за продление контракта транзита российского газа
Зеленский выступил за продление контракта транзита российского газа - РИА Новости, 26.11.2021
Зеленский выступил за продление контракта транзита российского газа
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев выступает за продление контракта на транзит газа из РФ после 2024 года, но предметных встреч между... РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T15:39
2021-11-26T17:17
экономика
киев
нафтогаз украины
россия
владимир зеленский
газпром
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КИЕВ, 26 ноя - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев выступает за продление контракта на транзит газа из РФ после 2024 года, но предметных встреч между "Нафтогазом Украины" и "Газпромом" не было."У нас контракт (на транзит газа – ред.) до 2024 года. Мы за продление транзита газа… Вы слышали, что мы помимо контракта готовы увеличить транзит, наши мощности позволяют… Я слышал риторику со стороны РФ, что они готовы продлить контракт на транзит. Но кроме этих заявлений я ничего не видел, предметных встреч между нашими людьми, "Нафтогазом" и "Газпромом" не было", - заявил Зеленский в ходе пресс-конференции в пятницу. "До 24-го года у нас есть понятный объем, а потом еще нет никакого контракта, к сожалению", - добавил украинский президент."Как будет в следующем году (в контексте энергетического кризиса в стране – ред.)? Скажу вам так. Мне кажется, вопрос не в следующем году. Сейчас вызов номер один – вопрос 2025 года, когда закончится контракт на транзит газа. Я считаю, это будет сложный момент. Я думаю, мы должны быстро внедрять реформы термомодернизации", - подчеркнул Зеленский.Также украинского лидера спросили, возможны ли прямые закупки газа в РФ. "Не идет речь", - сказал Зеленский. Действующее транзитное соглашение между Россией и Украиной, заключенное на пять лет, предусматривает транзит в 2021-2024 годах по 40 миллиардов кубометров в год. Причем "Газпром" оплачивает мощности вне зависимости от фактических объемов транспортировки через украинскую территорию.
https://ria.ru/20211106/tranzit-1757850529.html
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экономика, киев, нафтогаз украины, россия, владимир зеленский, газпром
15:39 26.11.2021 (обновлено: 17:17 26.11.2021)
 
Зеленский выступил за продление контракта транзита российского газа

Президент Украины Зеленский выступил за продление контракта транзита российского газа

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкКомплекс подготовки экспортного газа на Украине
Комплекс подготовки экспортного газа на Украине - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 26 ноя - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев выступает за продление контракта на транзит газа из РФ после 2024 года, но предметных встреч между "Нафтогазом Украины" и "Газпромом" не было.
"У нас контракт (на транзит газа – ред.) до 2024 года. Мы за продление транзита газа… Вы слышали, что мы помимо контракта готовы увеличить транзит, наши мощности позволяют… Я слышал риторику со стороны РФ, что они готовы продлить контракт на транзит. Но кроме этих заявлений я ничего не видел, предметных встреч между нашими людьми, "Нафтогазом" и "Газпромом" не было", - заявил Зеленский в ходе пресс-конференции в пятницу. "До 24-го года у нас есть понятный объем, а потом еще нет никакого контракта, к сожалению", - добавил украинский президент.
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"Как будет в следующем году (в контексте энергетического кризиса в стране – ред.)? Скажу вам так. Мне кажется, вопрос не в следующем году. Сейчас вызов номер один – вопрос 2025 года, когда закончится контракт на транзит газа. Я считаю, это будет сложный момент. Я думаю, мы должны быстро внедрять реформы термомодернизации", - подчеркнул Зеленский.
Также украинского лидера спросили, возможны ли прямые закупки газа в РФ. "Не идет речь", - сказал Зеленский.
Действующее транзитное соглашение между Россией и Украиной, заключенное на пять лет, предусматривает транзит в 2021-2024 годах по 40 миллиардов кубометров в год. Причем "Газпром" оплачивает мощности вне зависимости от фактических объемов транспортировки через украинскую территорию.
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ЭкономикаКиевНафтогаз УкраиныРоссияВладимир ЗеленскийГазпром
 
 
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