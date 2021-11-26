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Собянин рассказал о крупных транспортных проектах в Москве в ближайшие годы
Собянин рассказал о крупных транспортных проектах в Москве в ближайшие годы - РИА Новости, 26.11.2021
Собянин рассказал о крупных транспортных проектах в Москве в ближайшие годы
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в интервью РИА Новости о крупных транспортных проектах, которые ждут Москву в ближайшие годы. РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T10:42
2021-11-26T10:42
общество
москва
сергей собянин
зеленоград
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в интервью РИА Новости о крупных транспортных проектах, которые ждут Москву в ближайшие годы."Если посмотреть на платформы, которые реконструируем на железной дороге, то они по своему виду и комфортности вполне сопоставимы с любым европейским вокзалом или нашим провинциальным, региональным вокзалом. Эскалаторы, лифты, кассы, туалеты, кафе, переходы на другие виды общественного транспорта. Мы десятки таких станций построили и продолжаем обустраивать, строить их", - рассказал Собянин.Среди крупных транспортных узлов мэр отметил Аминьевский транспортный узел - пересечение Киевского направления железной дороги и БКЛ."Мощнейший, по сути дела, вокзал. В Зеленоград сейчас зайдет ВСМ, это будет первая станция будущего МЦД-3. Вообще десятки таких станций обустраиваются и, самое главное, они дают возможность комфортной пересадки на другие виды транспорта. "Славянский бульвар" построен. Это же вокзал, по сути дела. Если сопоставлять с другими вокзалами, то московские обычные железнодорожные станции порой смотрятся значительно лучше", - добавил Собянин.По его словам, также в Москве продолжится строительство метрополитена, ввод новых московских центральных диаметров (МЦД)."И это не когда-то будет, сегодня мы строим по полной программе. Освоение средств РЖД на строительстве МЦД, Московского транспортного узла в прошлом году превысило 100 миллиардов рублей. В этом году тоже будет больше 100 миллиардов. Гигантские проекты. Мы просто их практически не видим, потому что строят не посередине улицы, а в рамках транспортных железнодорожных коридоров. Тоннели, мосты, новые магистральные линии, новые платформы, обустройство инженерных сетей. Чтобы своими глазами это увидеть, можно съездить на "Каланчевку" на "Комсомольской". Или посмотреть железнодорожные путепроводы в районе "Сити", - рассказал мэр.Он выразил благодарность президенту РФ, который держит под контролем этот проект, правительству и Минтрансу страны и Российским железным дорогам. "Сегодня железные дороги – уже просто поезда дальнего следования и электрички, к которым было двоякое отношение. Железные дороги превращаются в первоклассную систему наземного метро, которой можно гордиться", - отметил Собянин.
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общество, москва, сергей собянин, зеленоград
10:42 26.11.2021
 
Собянин рассказал о крупных транспортных проектах в Москве в ближайшие годы

Собянин рассказал о крупных транспортных проектах, которые ждут Москву в ближайшие годы

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкКонтролеры ГКУ "Организатор перевозок" во время дежурства на станции метро Москвы
Контролеры ГКУ Организатор перевозок во время дежурства на станции метро Москвы - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в интервью РИА Новости о крупных транспортных проектах, которые ждут Москву в ближайшие годы.
"Если посмотреть на платформы, которые реконструируем на железной дороге, то они по своему виду и комфортности вполне сопоставимы с любым европейским вокзалом или нашим провинциальным, региональным вокзалом. Эскалаторы, лифты, кассы, туалеты, кафе, переходы на другие виды общественного транспорта. Мы десятки таких станций построили и продолжаем обустраивать, строить их", - рассказал Собянин.
Среди крупных транспортных узлов мэр отметил Аминьевский транспортный узел - пересечение Киевского направления железной дороги и БКЛ.
"Мощнейший, по сути дела, вокзал. В Зеленоград сейчас зайдет ВСМ, это будет первая станция будущего МЦД-3. Вообще десятки таких станций обустраиваются и, самое главное, они дают возможность комфортной пересадки на другие виды транспорта. "Славянский бульвар" построен. Это же вокзал, по сути дела. Если сопоставлять с другими вокзалами, то московские обычные железнодорожные станции порой смотрятся значительно лучше", - добавил Собянин.
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По его словам, также в Москве продолжится строительство метрополитена, ввод новых московских центральных диаметров (МЦД).
"И это не когда-то будет, сегодня мы строим по полной программе. Освоение средств РЖД на строительстве МЦД, Московского транспортного узла в прошлом году превысило 100 миллиардов рублей. В этом году тоже будет больше 100 миллиардов. Гигантские проекты. Мы просто их практически не видим, потому что строят не посередине улицы, а в рамках транспортных железнодорожных коридоров. Тоннели, мосты, новые магистральные линии, новые платформы, обустройство инженерных сетей. Чтобы своими глазами это увидеть, можно съездить на "Каланчевку" на "Комсомольской". Или посмотреть железнодорожные путепроводы в районе "Сити", - рассказал мэр.
Он выразил благодарность президенту РФ, который держит под контролем этот проект, правительству и Минтрансу страны и Российским железным дорогам. "Сегодня железные дороги – уже просто поезда дальнего следования и электрички, к которым было двоякое отношение. Железные дороги превращаются в первоклассную систему наземного метро, которой можно гордиться", - отметил Собянин.
 
ОбществоМоскваСергей СобянинЗеленоград
 
 
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