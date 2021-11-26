https://ria.ru/20211126/trailer-1760839701.html

Дэвид Теннант сыграл в сериале "Вокруг света за 80 дней"

Дэвид Теннант сыграл в сериале "Вокруг света за 80 дней" - РИА Новости, 26.11.2021

Дэвид Теннант сыграл в сериале "Вокруг света за 80 дней"

Вокруг света за 80 дней" с Дэвидом Теннантом в главной роли. РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T12:28

2021-11-26T12:28

2021-11-26T12:28

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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Телесеть PBC представила на своем YouTube-канале первый трейлер предстоящего приключенческого мини-сериала "Вокруг света за 80 дней" с Дэвидом Теннантом в главной роли. В очередной экранизации одноименного романа Жюля Верна обаятельный богач Филеас Фогг (Теннант) заключает пари с членами клуба английских джентльменов, делая ставку на то, что он сможет обогнуть мир всего за восемьдесят дней. Вместе с ним в кругосветное путешествие отправляется камердинер Жан Паспарту (Ибрагим Кома) и журналистка Эбигейл Фикс (Леони Бенеш), все-таки без изменений сюжета не обошлось (в книге Фогга сопровождал сыщик мистер Фикс).Шоураннеры проекта: Саймон Крофорд Коллинс, Лайонел Узан, Паскаль Бретон и Винни Серайт. Премьера мини-сериала, состоящего из восьми эпизодов, состоится 2 января 2022 года на платформе Masterpiece PBS.

https://ria.ru/20211123/trailer-1760231153.html

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новости культуры, кино и сериалы, жюль верн