https://ria.ru/20211126/telegram-1760982920.html

Эксперт рассказал о новой функции в Telegram

Эксперт рассказал о новой функции в Telegram - РИА Новости, 26.11.2021

Эксперт рассказал о новой функции в Telegram

Мессенджер Telegram в ближайшее время добавит функцию распознавания текста на картинках для владельцев устройств от компании Apple, сообщается в Telegram-канале РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T21:31

2021-11-26T21:31

2021-11-26T21:31

технологии

apple

apple ios

telegram (приложение)

георгий лобушкин

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Мессенджер Telegram в ближайшее время добавит функцию распознавания текста на картинках для владельцев устройств от компании Apple, сообщается в Telegram-канале "Лобушкин" эксперта Георгия Лобушкина."В ближайшем обновлении Telegram обрадует владельцев устройств Apple и добавит фичу по распознанию текста в картинках. Теперь вы больше не будете испытывать стресс при получении очередного фото кредитной карты или скриншота", - говорится в сообщении.Telegram - мессенджер, позволяющий обмениваться сообщениями и медиафайлами многих форматов. Проект создан в 2013 году Павлом Дуровым, основателем соцсети "ВКонтакте". Приложение доступно для Android, iOS и macOS, Windows Phone и Windows, и Linux.

https://ria.ru/20211118/telegram-1759713313.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, apple, apple ios, telegram (приложение), георгий лобушкин