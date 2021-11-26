https://ria.ru/20211126/telegram-1760982920.html
Эксперт рассказал о новой функции в Telegram
Эксперт рассказал о новой функции в Telegram - РИА Новости, 26.11.2021
Эксперт рассказал о новой функции в Telegram
Мессенджер Telegram в ближайшее время добавит функцию распознавания текста на картинках для владельцев устройств от компании Apple, сообщается в Telegram-канале РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T21:31
2021-11-26T21:31
2021-11-26T21:31
технологии
apple
apple ios
telegram (приложение)
георгий лобушкин
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Мессенджер Telegram в ближайшее время добавит функцию распознавания текста на картинках для владельцев устройств от компании Apple, сообщается в Telegram-канале "Лобушкин" эксперта Георгия Лобушкина."В ближайшем обновлении Telegram обрадует владельцев устройств Apple и добавит фичу по распознанию текста в картинках. Теперь вы больше не будете испытывать стресс при получении очередного фото кредитной карты или скриншота", - говорится в сообщении.Telegram - мессенджер, позволяющий обмениваться сообщениями и медиафайлами многих форматов. Проект создан в 2013 году Павлом Дуровым, основателем соцсети "ВКонтакте". Приложение доступно для Android, iOS и macOS, Windows Phone и Windows, и Linux.
https://ria.ru/20211118/telegram-1759713313.html
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технологии, apple, apple ios, telegram (приложение), георгий лобушкин
Эксперт рассказал о новой функции в Telegram
Эксперт Лобушкин: Telegram запустит функцию распознавания текста на картинках