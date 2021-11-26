https://ria.ru/20211126/tadzhikistan-1760991011.html

Ситуация в Таджикистане, где проходит акция протеста, остается напряженной

Ситуация в Таджикистане, где проходит акция протеста, остается напряженной - РИА Новости, 26.11.2021

Ситуация в Таджикистане, где проходит акция протеста, остается напряженной

Ситуация в административном центре Горно-Бадахшанской области (ГБАО) – городе Хороге, где проходит акция протеста, остается напряженной, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T23:08

2021-11-26T23:08

2021-11-26T23:08

в мире

таджикистан

рамазон рахимзода

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ДУШАНБЕ, 26 ноя – РИА Новости, Лидия Исамова. Ситуация в административном центре Горно-Бадахшанской области (ГБАО) – городе Хороге, где проходит акция протеста, остается напряженной, сообщили РИА Новости в силовых структурах Таджикистана.Акция протеста началась в четверг в связи с гибелью местного жителя Гулбиддина Зиёбекова во время задержания милицией."Ситуация в Хороге остается напряженной, часть митингующих жителей Хорога не расходятся уже с вечера 25 ноября, требуя выполнения своих требований", - сказал собеседник агентства. По его словам, попытки вести переговоры с представителями митингующих пока не принесли результатов.В ночь на пятницу митингующие ранили пять сотрудников силовых структур и завладели их табельным оружием. В Хороге сейчас находятся глава МВД страны Рамазон Рахимзода и министр энергетики и водных ресурсов Далер Джума (уроженец Хорога).По данным агентства Pamir Daily news, митингующие в Хороге требуют, в частности, рассмотреть в кратчайшие сроки дело по факту гибели Гулбиддина Зиёбекова и тех, кто стрелял по мирным жителям, вывести 60-70% военных, находящихся на территории Хорога, а также убрать блокпосты в городе.Согласно данным прокуратуры ГБАО Зиёбеков вместе с тремя подельниками из организованной преступной группы в феврале прошлого года взял в заложники помощника прокурора Рошткалинского района Абдусалома Абирзода, избивал и пытал его в течение восьми часов. По данному факту в отношении Зиёбекова и его подельников областной прокуратурой было возбуждено уголовное дело, они находились в официальном розыске.По данным ведомства, в четверг в ходе задержания Зиёбеков оказал вооружённое сопротивление работникам правоохранительных органов, открыл огонь из пистолета, который носил при себе незаконно. Ответным огнём он был ранен. Однако, как сообщает Pamir Daily news, позднее Зиёбеков скончался в больнице.

https://ria.ru/20211125/tadzhikistan-1760791265.html

https://ria.ru/20211123/pvo-1760434133.html

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в мире, таджикистан, рамазон рахимзода