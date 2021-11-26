https://ria.ru/20211126/sud-1760948518.html

В Москве арестовали экс-замгубернатора Ульяновской области

В Москве арестовали экс-замгубернатора Ульяновской области - РИА Новости, 26.11.2021

В Москве арестовали экс-замгубернатора Ульяновской области

Басманный суд Москвы в пятницу арестовал на два месяца бывшего первого заместителя губернатора Ульяновской области Анатолия Озернова по делу о хищении бюджетных РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T18:17

2021-11-26T18:17

2021-11-26T18:34

происшествия

ульяновская область

москва

следственный комитет россии (ск рф)

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САМАРА, 26 ноя - РИА Новости. Басманный суд Москвы в пятницу арестовал на два месяца бывшего первого заместителя губернатора Ульяновской области Анатолия Озернова по делу о хищении бюджетных средств, сообщает пресс-служба СУСК по региону.Ранее СК РФ сообщил о задержании Озернова в Москве. По данным СК, бывший первый заместитель губернатора, используя свое должностное положение, привлек к участию в конкурсах на заключение госконтрактов аффилированных ему предпринимателей, которые в период строительства в 2019-2021 годах вносили в документацию ложные сведения, увеличив стоимость стройматериалов и работ на сумму более 15 миллионов рублей. По информации регионального следственного управления, ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере)."По ходатайству следственных органов Следственного комитета России по Ульяновской области в отношении бывшего первого заместителя губернатора Ульяновской области, обвиняемого в хищении бюджетных денежных средств, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.Как уточнили РИА Новости в пресс-службе ведомства, Озернов арестован Басманным судом Москвы на два месяца.Озернов занимал должность первого замгубернатора Ульяновской области с 2014 года по апрель 2021 года.

https://ria.ru/20211001/kabanov-1752624913.html

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ульяновская область

москва

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происшествия, ульяновская область, москва, следственный комитет россии (ск рф)