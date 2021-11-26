Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211126/sud-1760948518.html
В Москве арестовали экс-замгубернатора Ульяновской области
В Москве арестовали экс-замгубернатора Ульяновской области - РИА Новости, 26.11.2021
В Москве арестовали экс-замгубернатора Ульяновской области
Басманный суд Москвы в пятницу арестовал на два месяца бывшего первого заместителя губернатора Ульяновской области Анатолия Озернова по делу о хищении бюджетных РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T18:17
2021-11-26T18:34
происшествия
ульяновская область
москва
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0b/1731760555_0:161:3072:1889_1920x0_80_0_0_e0c7ea92110a2807445b98d9327c9ce9.jpg
САМАРА, 26 ноя - РИА Новости. Басманный суд Москвы в пятницу арестовал на два месяца бывшего первого заместителя губернатора Ульяновской области Анатолия Озернова по делу о хищении бюджетных средств, сообщает пресс-служба СУСК по региону.Ранее СК РФ сообщил о задержании Озернова в Москве. По данным СК, бывший первый заместитель губернатора, используя свое должностное положение, привлек к участию в конкурсах на заключение госконтрактов аффилированных ему предпринимателей, которые в период строительства в 2019-2021 годах вносили в документацию ложные сведения, увеличив стоимость стройматериалов и работ на сумму более 15 миллионов рублей. По информации регионального следственного управления, ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере)."По ходатайству следственных органов Следственного комитета России по Ульяновской области в отношении бывшего первого заместителя губернатора Ульяновской области, обвиняемого в хищении бюджетных денежных средств, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.Как уточнили РИА Новости в пресс-службе ведомства, Озернов арестован Басманным судом Москвы на два месяца.Озернов занимал должность первого замгубернатора Ульяновской области с 2014 года по апрель 2021 года.
https://ria.ru/20211001/kabanov-1752624913.html
https://ria.ru/20211118/krym-1759671318.html
ульяновская область
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0b/1731760555_89:0:2820:2048_1920x0_80_0_0_f09d7a7cb9ea00ce709b55efcb50c297.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, ульяновская область, москва, следственный комитет россии (ск рф)
18:17 26.11.2021 (обновлено: 18:34 26.11.2021)
 
В Москве арестовали экс-замгубернатора Ульяновской области

Суд в Москве арестовал экс-замгубернатора Ульяновской области Озернова на два месяца

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
САМАРА, 26 ноя - РИА Новости. Басманный суд Москвы в пятницу арестовал на два месяца бывшего первого заместителя губернатора Ульяновской области Анатолия Озернова по делу о хищении бюджетных средств, сообщает пресс-служба СУСК по региону.
Ранее СК РФ сообщил о задержании Озернова в Москве. По данным СК, бывший первый заместитель губернатора, используя свое должностное положение, привлек к участию в конкурсах на заключение госконтрактов аффилированных ему предпринимателей, которые в период строительства в 2019-2021 годах вносили в документацию ложные сведения, увеличив стоимость стройматериалов и работ на сумму более 15 миллионов рублей. По информации регионального следственного управления, ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере).
Евгений Кабанов - РИА Новости, 1920, 01.10.2021
1 октября, 11:12
Экс-вице-премьера Крыма Кабанова отправили под домашний арест
"По ходатайству следственных органов Следственного комитета России по Ульяновской области в отношении бывшего первого заместителя губернатора Ульяновской области, обвиняемого в хищении бюджетных денежных средств, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе ведомства, Озернов арестован Басманным судом Москвы на два месяца.
Озернов занимал должность первого замгубернатора Ульяновской области с 2014 года по апрель 2021 года.
Министр культуры республики Крым Арина Новосельская - РИА Новости, 1920, 18.11.2021
18 ноября, 17:00
Министра культуры Крыма заподозрили в получении взятки на 25 млн рублей
 
ПроисшествияУльяновская областьМоскваСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:22WSJ: США могут ограничить учения в Европе, чтобы не ссориться с Россией
03:15Эксперт дал совет по покупке первого автомобиля
03:14Начались испытания модема для спутниковой связи в труднодоступных регионах
03:09Эксперты обнаружили мошенническую схему, связанную с уплатой налогов
03:04Предполагаемый убийца "колбасного короля" готовится к новому побегу из СИЗО
03:00Юристы рассказали, за что можно лишиться права на наследство
02:56В Хабаровском крае нашли живыми рыбаков, пропавших в снежный циклон
02:45Врач рассказала, кому нельзя есть лук
02:34В Германии назвали способ запустить "Северный поток — 2" в ближайшее время
02:20Начгенштаба Британии назвал Россию большей угрозой, чем экстремизм
02:15Депутат Тумусов предложил предоставить россиянам дополнительные выходные
02:15Эксперт рассказала о возможностях для переболевших COVID-19
02:03В Ингушетии полицейского заподозрили в незаконном обороте оружия
01:33СМИ сообщило о госпитализации Градского с подозрением на инсульт
01:15Эксперт назвала продукт, который вырастет в цене вопреки ожиданиям
01:14Серябкиной "HOLODNO", а Слава "голодает": музыкальные новинки недели
00:57В Северной Каролине произошла стрельба в торговом центре
00:33Украинский экс-чиновник захотел подать на Зеленского в суд
23:56На Украине обвинили Зеленского в потере миллиардов
23:30Космонавты впервые перешли в новый модуль "Причал" на МКС
Лента новостейМолния
WSJ: США могут ограничить учения в Европе, чтобы не ссориться с РоссиейЭксперт дал совет по покупке первого автомобиляНачались испытания модема для спутниковой связи в труднодоступных регионахЭксперты обнаружили мошенническую схему, связанную с уплатой налоговПредполагаемый убийца "колбасного короля" готовится к новому побегу из СИЗОЮристы рассказали, за что можно лишиться права на наследствоВ Хабаровском крае нашли живыми рыбаков, пропавших в снежный циклонВрач рассказала, кому нельзя есть лукВ Германии назвали способ запустить "Северный поток — 2" в ближайшее времяНачгенштаба Британии назвал Россию большей угрозой, чем экстремизмДепутат Тумусов предложил предоставить россиянам дополнительные выходныеЭксперт рассказала о возможностях для переболевших COVID-19В Ингушетии полицейского заподозрили в незаконном обороте оружияСМИ сообщило о госпитализации Градского с подозрением на инсультЭксперт назвала продукт, который вырастет в цене вопреки ожиданиямСерябкиной "HOLODNO", а Слава "голодает": музыкальные новинки неделиВ Северной Каролине произошла стрельба в торговом центреУкраинский экс-чиновник захотел подать на Зеленского в судНа Украине обвинили Зеленского в потере миллиардовКосмонавты впервые перешли в новый модуль "Причал" на МКС