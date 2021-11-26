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В Сочи суд арестовал пенсионера, оголившегося перед несовершеннолетней
В Сочи суд арестовал пенсионера, оголившегося перед несовершеннолетней - РИА Новости, 26.11.2021
В Сочи суд арестовал пенсионера, оголившегося перед несовершеннолетней
Уголовное дело заведено на 67-летнего пенсионера, который оголился перед девочкой на автобусной остановке в Сочи и занялся рукоблудством – она сняла его... РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T17:41
2021-11-26T17:41
происшествия
краснодарский край
самарская область
следственный комитет россии (ск рф)
коронавирус в россии
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СОЧИ, 26 ноя – РИА Новости. Уголовное дело заведено на 67-летнего пенсионера, который оголился перед девочкой на автобусной остановке в Сочи и занялся рукоблудством – она сняла его действия на видео, сообщил РИА Новости следователь-криминалист управления СК РФ по Краснодарскому краю Артем Черновский.По информации следователя, 67-летний житель Самарской области предстал перед несовершеннолетней девочкой в обнаженном виде, когда она сидела на автобусной остановке в Лазаревском районе Сочи. Раздевшись, мужчина начал мастурбировать. Девочка сумела снять происходящее на камеру смартфона под видом телефонного звонка."В производстве следственного отдела по Лазаревскому району г. Сочи следственного управления Следственного комитета РФ по Краснодарскому краю находится уголовное дело в отношении 67-летнего жителя Самарской области, который обвиняется в совершении в октябре 2021 года на территории Лазаревского района Сочи развратных действий в отношении несовершеннолетней", - сказал Черновский.Пенсионеру вменили ч. 2 ст. 135 УК РФ (развратные действия в отношении лица, достигшего 12-летнего возраста, но не достигшего 14-летнего возраста), он заключён под стражу, следственные органы проверяют его на предмет других аналогичных инцидентов.Мужчине грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет.
https://ria.ru/20211125/arest-1760714404.html
краснодарский край
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происшествия, краснодарский край, самарская область, следственный комитет россии (ск рф), коронавирус в россии
17:41 26.11.2021
 
В Сочи суд арестовал пенсионера, оголившегося перед несовершеннолетней

В Сочи суд арестовал 67-летнего пенсионера, оголившегося перед девочкой на остановке

© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
© РИА Новости / Андрей Старостин
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СОЧИ, 26 ноя – РИА Новости. Уголовное дело заведено на 67-летнего пенсионера, который оголился перед девочкой на автобусной остановке в Сочи и занялся рукоблудством – она сняла его действия на видео, сообщил РИА Новости следователь-криминалист управления СК РФ по Краснодарскому краю Артем Черновский.
По информации следователя, 67-летний житель Самарской области предстал перед несовершеннолетней девочкой в обнаженном виде, когда она сидела на автобусной остановке в Лазаревском районе Сочи. Раздевшись, мужчина начал мастурбировать. Девочка сумела снять происходящее на камеру смартфона под видом телефонного звонка.
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"В производстве следственного отдела по Лазаревскому району г. Сочи следственного управления Следственного комитета РФ по Краснодарскому краю находится уголовное дело в отношении 67-летнего жителя Самарской области, который обвиняется в совершении в октябре 2021 года на территории Лазаревского района Сочи развратных действий в отношении несовершеннолетней", - сказал Черновский.
Пенсионеру вменили ч. 2 ст. 135 УК РФ (развратные действия в отношении лица, достигшего 12-летнего возраста, но не достигшего 14-летнего возраста), он заключён под стражу, следственные органы проверяют его на предмет других аналогичных инцидентов.
Мужчине грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет.
 
ПроисшествияКраснодарский крайСамарская областьСледственный комитет России (СК РФ)Коронавирус в России
 
 
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