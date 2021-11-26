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Суд изъял у экс-главы Удмуртии Соловьева активы на 120 миллионов рублей
Суд изъял у экс-главы Удмуртии Соловьева активы на 120 миллионов рублей - РИА Новости, 26.11.2021
Суд изъял у экс-главы Удмуртии Соловьева активы на 120 миллионов рублей
Суд изъял у бывшего главы Удмуртии Александра Соловьева незадекларированное имущество более чем на 120 миллионов рублей, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры... РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T17:18
2021-11-26T17:18
происшествия
ижевск
удмуртская республика (удмуртия)
генеральная прокуратура рф
александр соловьев
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МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости. Суд изъял у бывшего главы Удмуртии Александра Соловьева незадекларированное имущество более чем на 120 миллионов рублей, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ."Индустриальный районный суд Ижевска удовлетворил исковое заявление Генеральной прокуратуры к бывшему главе Удмуртской Республики Александру Соловьеву, членам его семьи и подконтрольным им фирмам об обращении в доход государства принадлежащего имущества", - говорится в релизе.По данным прокуратуры, с 2007 по 2016 год у Соловьева был "явно превышающий его официальный заработок" незаконный доход, который он скрывал от декларирования. Почему этот факт не удавалось вскрыть уже тогда, не уточняется.Среди обнаруженных активов – дом, квартиры, земли и другая элитная недвижимость, оформленная на дочь экс-губернатора Евгению Сирик, а также автомобили, коллекционные монеты и так далее."Исковые требования Генеральной прокуратуры РФ удовлетворены. В доход государства обращено имущество, общая стоимость которого составляет более 120 миллионов рублей", - пояснили в Генпрокуратуре.Пока решение суда в силу не вступило и может быть обжаловано.В октябре прошлого года суд приговорил 71-летнего Соловьева к 10 годам колонии строгого режима и штрафу на 275 миллионов рублей за взятки на 139 миллионов. Впоследствии, однако, суд освободил его от заключения из-за болезни, но штраф остался в силе.
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происшествия, ижевск, удмуртская республика (удмуртия), генеральная прокуратура рф, александр соловьев
17:18 26.11.2021
 
Суд изъял у экс-главы Удмуртии Соловьева активы на 120 миллионов рублей

Суд изъял у экс-главы Удмуртии Соловьева имущество более чем на 120 миллионов рублей

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкБывший глава Удмуртии Александр Соловьев в Басманном суде
Бывший глава Удмуртии Александр Соловьев в Басманном суде - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости. Суд изъял у бывшего главы Удмуртии Александра Соловьева незадекларированное имущество более чем на 120 миллионов рублей, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.
"Индустриальный районный суд Ижевска удовлетворил исковое заявление Генеральной прокуратуры к бывшему главе Удмуртской Республики Александру Соловьеву, членам его семьи и подконтрольным им фирмам об обращении в доход государства принадлежащего имущества", - говорится в релизе.
Бывший глава Удмуртии Александр Соловьев в Басманном суде. 4 апреля 2017 - РИА Новости, 1920, 04.04.2017
4 апреля 2017, 20:39
Бывшего главу Удмуртии Александра Соловьева арестовали на два месяцаСуд отклонил просьбу Александра Соловьева и его адвоката о домашнем аресте. Бывший глава Удмуртии будет находиться под стражей до 4 июня.
По данным прокуратуры, с 2007 по 2016 год у Соловьева был "явно превышающий его официальный заработок" незаконный доход, который он скрывал от декларирования. Почему этот факт не удавалось вскрыть уже тогда, не уточняется.
Среди обнаруженных активов – дом, квартиры, земли и другая элитная недвижимость, оформленная на дочь экс-губернатора Евгению Сирик, а также автомобили, коллекционные монеты и так далее.
"Исковые требования Генеральной прокуратуры РФ удовлетворены. В доход государства обращено имущество, общая стоимость которого составляет более 120 миллионов рублей", - пояснили в Генпрокуратуре.
Пока решение суда в силу не вступило и может быть обжаловано.
В октябре прошлого года суд приговорил 71-летнего Соловьева к 10 годам колонии строгого режима и штрафу на 275 миллионов рублей за взятки на 139 миллионов. Впоследствии, однако, суд освободил его от заключения из-за болезни, но штраф остался в силе.
 
ПроисшествияИжевскУдмуртская Республика (Удмуртия)Генеральная прокуратура РФАлександр Соловьев
 
 
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