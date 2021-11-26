https://ria.ru/20211126/sud-1760930623.html
Суд изъял у экс-главы Удмуртии Соловьева активы на 120 миллионов рублей
Суд изъял у экс-главы Удмуртии Соловьева активы на 120 миллионов рублей - РИА Новости, 26.11.2021
Суд изъял у экс-главы Удмуртии Соловьева активы на 120 миллионов рублей
Суд изъял у бывшего главы Удмуртии Александра Соловьева незадекларированное имущество более чем на 120 миллионов рублей, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры... РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T17:18
2021-11-26T17:18
2021-11-26T17:18
происшествия
ижевск
удмуртская республика (удмуртия)
генеральная прокуратура рф
александр соловьев
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МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости. Суд изъял у бывшего главы Удмуртии Александра Соловьева незадекларированное имущество более чем на 120 миллионов рублей, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ."Индустриальный районный суд Ижевска удовлетворил исковое заявление Генеральной прокуратуры к бывшему главе Удмуртской Республики Александру Соловьеву, членам его семьи и подконтрольным им фирмам об обращении в доход государства принадлежащего имущества", - говорится в релизе.По данным прокуратуры, с 2007 по 2016 год у Соловьева был "явно превышающий его официальный заработок" незаконный доход, который он скрывал от декларирования. Почему этот факт не удавалось вскрыть уже тогда, не уточняется.Среди обнаруженных активов – дом, квартиры, земли и другая элитная недвижимость, оформленная на дочь экс-губернатора Евгению Сирик, а также автомобили, коллекционные монеты и так далее."Исковые требования Генеральной прокуратуры РФ удовлетворены. В доход государства обращено имущество, общая стоимость которого составляет более 120 миллионов рублей", - пояснили в Генпрокуратуре.Пока решение суда в силу не вступило и может быть обжаловано.В октябре прошлого года суд приговорил 71-летнего Соловьева к 10 годам колонии строгого режима и штрафу на 275 миллионов рублей за взятки на 139 миллионов. Впоследствии, однако, суд освободил его от заключения из-за болезни, но штраф остался в силе.
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происшествия, ижевск, удмуртская республика (удмуртия), генеральная прокуратура рф, александр соловьев
Суд изъял у экс-главы Удмуртии Соловьева активы на 120 миллионов рублей
Суд изъял у экс-главы Удмуртии Соловьева имущество более чем на 120 миллионов рублей
МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости.
Суд изъял у бывшего главы Удмуртии Александра Соловьева
незадекларированное имущество более чем на 120 миллионов рублей, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ
.
"Индустриальный районный суд Ижевска
удовлетворил исковое заявление Генеральной прокуратуры к бывшему главе Удмуртской Республики
Александру Соловьеву, членам его семьи и подконтрольным им фирмам об обращении в доход государства принадлежащего имущества", - говорится в релизе.
По данным прокуратуры, с 2007 по 2016 год у Соловьева был "явно превышающий его официальный заработок" незаконный доход, который он скрывал от декларирования. Почему этот факт не удавалось вскрыть уже тогда, не уточняется.
Среди обнаруженных активов – дом, квартиры, земли и другая элитная недвижимость, оформленная на дочь экс-губернатора Евгению Сирик, а также автомобили, коллекционные монеты и так далее.
"Исковые требования Генеральной прокуратуры РФ удовлетворены. В доход государства обращено имущество, общая стоимость которого составляет более 120 миллионов рублей", - пояснили в Генпрокуратуре.
Пока решение суда в силу не вступило и может быть обжаловано.
В октябре прошлого года суд приговорил 71-летнего Соловьева к 10 годам колонии строгого режима и штрафу на 275 миллионов рублей за взятки на 139 миллионов. Впоследствии, однако, суд освободил его от заключения из-за болезни, но штраф остался в силе.