https://ria.ru/20211126/sud-1760928361.html

Суд арестовал экс-начальника саратовской тюремной больницы

Суд арестовал экс-начальника саратовской тюремной больницы - РИА Новости, 26.11.2021

Суд арестовал экс-начальника саратовской тюремной больницы

Волжский районный суд Саратова арестовал бывшего начальника областной туберкулезной больницы № 1 Управления ФСИН по региону Павла Гаценко, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T17:07

2021-11-26T17:07

2021-11-26T20:49

происшествия

саратов

игорь краснов

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САРАТОВ, 26 ноя — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Волжский районный суд Саратова арестовал бывшего начальника областной туберкулезной больницы № 1 Управления ФСИН по региону Павла Гаценко, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Рассмотрено ходатайство в отношении Гаценко, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца — до 25 января 2022 года включительно", — сказала собеседница агентства.Такую же меру пресечения назначили бывшему начальнику отдела безопасности больницы Сергею Мальцеву.Обоих обвиняют по статье УК "Организация насильственных действий сексуального характера, совершенных группой лиц". Фигурантам дела грозит до десяти лет лишения свободы.Некоторое время назад в интернете появились видеозаписи сексуального насилия и пыток осужденных. Как написал Telegram-канал Gulagu.net, на этих кадрах показано не менее четырех эпизодов истязаний и унижений заключенных, которые происходили в ОТБ-1 УФСИН по Саратовской области. Генпрокурор Игорь Краснов сообщил о возбуждении 12 уголовных дел.

https://ria.ru/20211125/fsin-1760688980.html

саратов

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происшествия, саратов, игорь краснов, россия