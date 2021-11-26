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Москвский суд заблокировал 13 страниц в соцсети "Вконтакте"
Москвский суд заблокировал 13 страниц в соцсети "Вконтакте" - РИА Новости, 26.11.2021
Москвский суд заблокировал 13 страниц в соцсети "Вконтакте"
Таганский суд Москвы постановил заблокировать 13 страниц в соцсети "ВКонтакте" за распространение запрещенной информации: о незаконной прописке, миграционном... РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T15:45
2021-11-26T15:46
белоруссия
москва
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
здоровье - общество
россия
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Таганский суд Москвы постановил заблокировать 13 страниц в соцсети "ВКонтакте" за распространение запрещенной информации: о незаконной прописке, миграционном учете и пересечение границы России и Белоруссии.Вступившее в законную силу решение суда будет направлено в Роскомнадзор для включения URL-адресов в реестр страниц, содержащих информацию, распространение которой на территории РФ запрещено, добавила она.На данных страницах содержатся предложения по организации временной регистрации в Краснодаре, Волгограде, Москве и других городах, постановки на миграционный учет, пересечения границы РФ и Белоруссии.
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белоруссия, москва, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), здоровье - общество, россия
15:45 26.11.2021 (обновлено: 15:46 26.11.2021)
 
Москвский суд заблокировал 13 страниц в соцсети "Вконтакте"

Московский суд запретил 13 страниц "Вконтакте" за распространение запрещенной информации

© Фото : ВКонтактеЛоготип ВКонтакте на экране смартфона
Логотип ВКонтакте на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
© Фото : ВКонтакте
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Таганский суд Москвы постановил заблокировать 13 страниц в соцсети "ВКонтакте" за распространение запрещенной информации: о незаконной прописке, миграционном учете и пересечение границы России и Белоруссии.
"Решением суда информация... признана информацией, распространение которой в Российской Федерации запрещено", - сказала РИА Новости пресс-секретарь суда Зульфия Гуринчук.
Вступившее в законную силу решение суда будет направлено в Роскомнадзор для включения URL-адресов в реестр страниц, содержащих информацию, распространение которой на территории РФ запрещено, добавила она.
На данных страницах содержатся предложения по организации временной регистрации в Краснодаре, Волгограде, Москве и других городах, постановки на миграционный учет, пересечения границы РФ и Белоруссии.
Социальная сеть Вконтакте - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
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БелоруссияМоскваФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Здоровье - ОбществоРоссия
 
 
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