https://ria.ru/20211126/sud-1760905073.html

Москвский суд заблокировал 13 страниц в соцсети "Вконтакте"

Москвский суд заблокировал 13 страниц в соцсети "Вконтакте" - РИА Новости, 26.11.2021

Москвский суд заблокировал 13 страниц в соцсети "Вконтакте"

Таганский суд Москвы постановил заблокировать 13 страниц в соцсети "ВКонтакте" за распространение запрещенной информации: о незаконной прописке, миграционном... РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T15:45

2021-11-26T15:45

2021-11-26T15:46

белоруссия

москва

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

здоровье - общество

россия

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Таганский суд Москвы постановил заблокировать 13 страниц в соцсети "ВКонтакте" за распространение запрещенной информации: о незаконной прописке, миграционном учете и пересечение границы России и Белоруссии.Вступившее в законную силу решение суда будет направлено в Роскомнадзор для включения URL-адресов в реестр страниц, содержащих информацию, распространение которой на территории РФ запрещено, добавила она.На данных страницах содержатся предложения по организации временной регистрации в Краснодаре, Волгограде, Москве и других городах, постановки на миграционный учет, пересечения границы РФ и Белоруссии.

https://ria.ru/20211125/vkontakte-1760739935.html

белоруссия

москва

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белоруссия, москва, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), здоровье - общество, россия