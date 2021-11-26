https://ria.ru/20211126/sud-1760905073.html
Москвский суд заблокировал 13 страниц в соцсети "Вконтакте"
Москвский суд заблокировал 13 страниц в соцсети "Вконтакте" - РИА Новости, 26.11.2021
Москвский суд заблокировал 13 страниц в соцсети "Вконтакте"
Таганский суд Москвы постановил заблокировать 13 страниц в соцсети "ВКонтакте" за распространение запрещенной информации: о незаконной прописке, миграционном... РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T15:45
2021-11-26T15:45
2021-11-26T15:46
белоруссия
москва
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
здоровье - общество
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Таганский суд Москвы постановил заблокировать 13 страниц в соцсети "ВКонтакте" за распространение запрещенной информации: о незаконной прописке, миграционном учете и пересечение границы России и Белоруссии.Вступившее в законную силу решение суда будет направлено в Роскомнадзор для включения URL-адресов в реестр страниц, содержащих информацию, распространение которой на территории РФ запрещено, добавила она.На данных страницах содержатся предложения по организации временной регистрации в Краснодаре, Волгограде, Москве и других городах, постановки на миграционный учет, пересечения границы РФ и Белоруссии.
https://ria.ru/20211125/vkontakte-1760739935.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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белоруссия, москва, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), здоровье - общество, россия
15:45 26.11.2021 (обновлено: 15:46 26.11.2021)
Москвский суд заблокировал 13 страниц в соцсети "Вконтакте"
Московский суд запретил 13 страниц "Вконтакте" за распространение запрещенной информации