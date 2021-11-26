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НИИ гриппа получил статус референс-лаборатории ВОЗ по COVID-19
НИИ гриппа получил статус референс-лаборатории ВОЗ по COVID-19 - РИА Новости, 26.11.2021
НИИ гриппа получил статус референс-лаборатории ВОЗ по COVID-19
Научно-исследовательский институт гриппа имени Смородинцева Минздрава России получил статус референс-лаборатории Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по... РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T11:44
2021-11-26T11:44
2021-11-26T11:44
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Научно-исследовательский институт гриппа имени Смородинцева Минздрава России получил статус референс-лаборатории Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по коронавирусу, сообщила пресс-служба Минздрава России.Директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге и официальный представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович посетили НИИ гриппа имени А.А. Смородинцева Минздрава России."По словам доктора Ханса Клюге, ученые НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева ежедневно вносят огромный вклад в развитие надзора за инфекциями в Европейском регионе ВОЗ. Кроме того, он вручил руководству института документ, подтверждающий его статус референс-лаборатории ВОЗ по коронавирусу",- говорится в сообщении.Зарубежная делегация в ходе визита ознакомилась с корпусом, в котором хранятся крупнейшие в России коллекции штаммов возбудителей респираторных инфекций, уточнили в пресс-службе.Центр ведет постоянный мониторинг генетической изменчивости возбудителя COVID-19, что позволяет определять появляющиеся в геноме вируса изменения, которые могут приводить к изменению его свойств, в частности легче передаваться от человека к человеку, или ускользать от иммунного ответа, полученного после заболевания инфекции или вакцинации, пояснили в пресс-службе."Генетический надзор за вирусами дает возможность отслеживать такие события и готовится к ним заранее, планируя профилактические мероприятия и стратегии вакцинации", - приводит пресс-служба слова директора института Дмитрия Лиознова.
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общество, воз, здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, мелита вуйнович, ханс клюге
НИИ гриппа получил статус референс-лаборатории ВОЗ по COVID-19
НИИ гриппа имени Смородинцева получил статус референс-лаборатории ВОЗ по COVID-19
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости.
Научно-исследовательский институт гриппа имени Смородинцева Минздрава России получил статус референс-лаборатории Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ
) по коронавирусу, сообщила пресс-служба Минздрава России.
Директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге
и официальный представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович
посетили НИИ гриппа имени А.А. Смородинцева Минздрава России.
"По словам доктора Ханса Клюге, ученые НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева ежедневно вносят огромный вклад в развитие надзора за инфекциями в Европейском регионе ВОЗ. Кроме того, он вручил руководству института документ, подтверждающий его статус референс-лаборатории ВОЗ по коронавирусу",- говорится в сообщении.
Зарубежная делегация в ходе визита ознакомилась с корпусом, в котором хранятся крупнейшие в России коллекции штаммов возбудителей респираторных инфекций, уточнили в пресс-службе.
Центр ведет постоянный мониторинг генетической изменчивости возбудителя COVID-19, что позволяет определять появляющиеся в геноме вируса изменения, которые могут приводить к изменению его свойств, в частности легче передаваться от человека к человеку, или ускользать от иммунного ответа, полученного после заболевания инфекции или вакцинации, пояснили в пресс-службе.
"Генетический надзор за вирусами дает возможность отслеживать такие события и готовится к ним заранее, планируя профилактические мероприятия и стратегии вакцинации", - приводит пресс-служба слова директора института Дмитрия Лиознова.