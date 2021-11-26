https://ria.ru/20211126/sputnik-1760812740.html

США внезапно прозрели и назло себе захотели признать "Спутник V"

Американская торговая палата попросила Вашингтон признать "Спутник V" - РИА Новости, 26.11.2021

США внезапно прозрели и назло себе захотели признать "Спутник V"

Американская торговая палата в России (AmCham) обратилась в Госдеп США с просьбой признать сертификаты о вакцинации "Спутником V", заявил "Известиям" президент... РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T03:53

2021-11-26T03:53

2021-11-26T10:34

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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Американская торговая палата в России (AmCham) обратилась в Госдеп США с просьбой признать сертификаты о вакцинации "Спутником V", заявил "Известиям" президент организации Алексис Родзянко.По его словам, для поездки из России в Соединенные Штаты нужна виза, которую "сейчас невозможно получить", а также прививка препаратом, одобренным ВОЗ или американскими властями.Глава AmCham уточнил, что внешнеполитическое ведомство приняло документ на рассмотрение.В пресс-службе Минздрава газете рассказали, что Москва и Вашингтон уже обсуждали вопрос взаимного признания сертификатов в начале октября. По итогам беседы российское ведомство направило в США письмо с соответствующим предложением.В начале прошлого месяца министр здравоохранения Михаил Мурашко после встречи с представителями Соединенных Штатов в Женеве заявил, что все барьеры для признания вакцины "Спутник V" в ВОЗ сняты, остались некоторые административные процедуры."Спутник V" одобрен в 71 стране с общим населением четыре миллиарда человек. По количеству полученных разрешений вакцина занимает второе место в мире. Ее эффективность составила 97,6 процента по результатам анализа данных 3,8 миллиона привитых россиян.

https://ria.ru/20211116/sputnik-1759283728.html

https://ria.ru/20211112/vaktsina-1758685219.html

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