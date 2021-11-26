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США внезапно прозрели и назло себе захотели признать "Спутник V"
Американская торговая палата попросила Вашингтон признать "Спутник V" - РИА Новости, 26.11.2021
США внезапно прозрели и назло себе захотели признать "Спутник V"
Американская торговая палата в России (AmCham) обратилась в Госдеп США с просьбой признать сертификаты о вакцинации "Спутником V", заявил "Известиям" президент... РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T03:53
2021-11-26T10:34
распространение коронавируса
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воз
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
здоровье
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Американская торговая палата в России (AmCham) обратилась в Госдеп США с просьбой признать сертификаты о вакцинации "Спутником V", заявил "Известиям" президент организации Алексис Родзянко.По его словам, для поездки из России в Соединенные Штаты нужна виза, которую "сейчас невозможно получить", а также прививка препаратом, одобренным ВОЗ или американскими властями.Глава AmCham уточнил, что внешнеполитическое ведомство приняло документ на рассмотрение.В пресс-службе Минздрава газете рассказали, что Москва и Вашингтон уже обсуждали вопрос взаимного признания сертификатов в начале октября. По итогам беседы российское ведомство направило в США письмо с соответствующим предложением.В начале прошлого месяца министр здравоохранения Михаил Мурашко после встречи с представителями Соединенных Штатов в Женеве заявил, что все барьеры для признания вакцины "Спутник V" в ВОЗ сняты, остались некоторые административные процедуры."Спутник V" одобрен в 71 стране с общим населением четыре миллиарда человек. По количеству полученных разрешений вакцина занимает второе место в мире. Ее эффективность составила 97,6 процента по результатам анализа данных 3,8 миллиона привитых россиян.
https://ria.ru/20211116/sputnik-1759283728.html
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в мире, общество, сша, москва, воз, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), здоровье, михаил мурашко, алексис родзянко, amcham, россия, коронавирус covid-19, вакцина "спутник v"
03:53 26.11.2021 (обновлено: 10:34 26.11.2021)
 
Американская торговая палата попросила Вашингтон признать "Спутник V"

Глава AmCham Родзянко: американский бизнес попросил Вашингтон одобрить вакцину "Спутник V"

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкАмпула с препаратом "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V") от Covid-19
Ампула с препаратом Гам-Ковид-Вак (Спутник V) от Covid-19 - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Американская торговая палата в России (AmCham) обратилась в Госдеп США с просьбой признать сертификаты о вакцинации "Спутником V", заявил "Известиям" президент организации Алексис Родзянко.
По его словам, для поездки из России в Соединенные Штаты нужна виза, которую "сейчас невозможно получить", а также прививка препаратом, одобренным ВОЗ или американскими властями.
"Поэтому мы попросили правительство США, чтобы для деловых поездок принимали и другие вакцины, в том числе "Спутник V", — высказался Родзянко.
Глава AmCham уточнил, что внешнеполитическое ведомство приняло документ на рассмотрение.
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В пресс-службе Минздрава газете рассказали, что Москва и Вашингтон уже обсуждали вопрос взаимного признания сертификатов в начале октября. По итогам беседы российское ведомство направило в США письмо с соответствующим предложением.
В начале прошлого месяца министр здравоохранения Михаил Мурашко после встречи с представителями Соединенных Штатов в Женеве заявил, что все барьеры для признания вакцины "Спутник V" в ВОЗ сняты, остались некоторые административные процедуры.
"Спутник V" одобрен в 71 стране с общим населением четыре миллиарда человек. По количеству полученных разрешений вакцина занимает второе место в мире. Ее эффективность составила 97,6 процента по результатам анализа данных 3,8 миллиона привитых россиян.
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Распространение коронавирусаВ миреОбществоСШАМоскваВОЗМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)ЗдоровьеМихаил МурашкоАлексис РодзянкоAmChamРоссияКоронавирус COVID-19Вакцина "Спутник V"
 
 
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