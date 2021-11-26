https://ria.ru/20211126/spasenie-1760860132.html

Появились подробности спасения выжившего на шахте в Кузбассе

Появились подробности спасения выжившего на шахте в Кузбассе - РИА Новости, 26.11.2021

Появились подробности спасения выжившего на шахте в Кузбассе

Найденный после ЧП на шахте "Листвяжная" спасатель Александр Заковряшин был в сознании, сообщил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев. РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T12:42

2021-11-26T12:42

2021-11-26T13:43

происшествия

кемеровская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

авария на шахте "листвяжная" в кузбассе

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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Найденный после ЧП на шахте "Листвяжная" спасатель Александр Заковряшин был в сознании, сообщил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.Сегодня в три часа утра сотрудники МЧС снова выдвинулись на поиски и обнаружили живым считавшегося погибшим коллегу.В свою очередь, в Министерстве по чрезвычайным ситуациям уточнили, что выживший смог сам выбраться на поверхность и подать сигнал о помощи.Заковряшин — медик, который оказывал пострадавшим первую помощь, ему 51 год. Мужчину доставили в Кузбасский клинический центр охраны здоровья шахтеров в Ленинске-Кузнецком. Его состояние врачи оценивают как тяжелое, но угрозы для жизни, по первичному заключению, нет.Позже стало известно, что у него выявили переохлаждение, отравление продуктами горения и обезвоживание.Утром 25 ноября на шахте "Листвяжная" в Белово Кемеровской области произошло задымление, под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, но через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва.Сейчас погибшими объявлен 51 человек: 46 шахтеров и пять горноспасателей. В больницах находятся 49 пострадавших: 38 рабочих и 11 сотрудников МЧС.Причиной ЧП, предварительно, стал взрыв метана. Возбуждены уголовные дела о нарушении требований промышленной безопасности на опасных производствах, повлекшем по неосторожности смерть людей, и о халатности. Задержаны пять человек, всем грозит до семи лет лишения свободы.В регионе объявили трехдневный траур."Листвяжная" принадлежит холдингу "СДС-Уголь", входящему в топ-3 производителей угля в стране, и осваивает запасы Егозово-Красноярского месторождения. Компания окажет помощь семьям погибших. Телефон горячей линии 8 800 775-17-17.

кемеровская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, кемеровская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), авария на шахте "листвяжная" в кузбассе