https://ria.ru/20211126/spasatel-1760900476.html
Выживший после ЧП на шахте в Кузбассе спасатель не чувствует себя героем
Выживший после ЧП на шахте в Кузбассе спасатель не чувствует себя героем - РИА Новости, 26.11.2021
Выживший после ЧП на шахте в Кузбассе спасатель не чувствует себя героем
Выживший после ЧП на шахте "Листвяжная" в Кузбассе горноспасатель Александр Заковряшин заявил, что не чувствует себя героем: дано было задание, и мы его пошли... РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T15:21
2021-11-26T15:21
2021-11-26T16:25
происшествия
кемеровская область
белово
авария на шахте "листвяжная" в кузбассе
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ГРАМОТЕИНО (Кемеровская область), 26 ноя - РИА Новости. Выживший после ЧП на шахте "Листвяжная" в Кузбассе горноспасатель Александр Заковряшин заявил, что не чувствует себя героем: дано было задание, и мы его пошли выполнять.Глава Кузбасса Сергей Цивилев в пятницу позвонил горноспасателю, поинтересовался его самочувствием, а также тем, как ему удалось выбраться."Дано было задание, и мы его пошли выполнять. В нашей работе всегда есть место форс-мажору, наш отряд новокузнецкий понес такие невосполнимые потери... В силу определенных обстоятельств я оказался в подобной ситуации, но у меня все обошлось", - сказал Заковряшин в разговоре с губернатором."Но настоящие герои те, кто действительно погибли, а я боролся за жизнь. На моем месте, наверное, каждый бы это делал. Ничего не вижу удивительного в своих действиях", - подчеркнул горноспасатель."Вы со своей женой-то связались? Потому что мы вас подали в списки погибших", - поинтересовался губернатор.Заковряшин ответил, что в больнице "налажена эта процедура" и ему сообщили, что уже позвонили его жене."Я так удивился, говорю, а откуда вы знаете ее телефон? А мне ответили, что у них списки есть. А у меня самого нет телефона", - заявил спасатель.В ответ глава Кузбасса поручил руководству больницы в самое ближайшее время дать поговорить горноспасателю по телефону с супругой.Утром 25 ноября на шахте "Листвяжная" в городе Белово Кемеровской области произошло задымление, под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, но через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва. Причиной ЧП, по предварительным данным, стал взрыв метана. Сейчас погибшими объявлен 51 человек: 46 шахтеров и пять горноспасателей. Госпитализированы 50 человек: 38 шахтеров и 12 спасателей. Возбуждены уголовные дела о нарушении промышленной безопасности и халатности, задержаны директор шахты, его первый зам и начальник участка, а также два инспектора Ростехнадзора.
https://ria.ru/20211126/spasenie-1760860132.html
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происшествия, кемеровская область, белово, авария на шахте "листвяжная" в кузбассе
15:21 26.11.2021 (обновлено: 16:25 26.11.2021)
Выживший после ЧП на шахте в Кузбассе спасатель не чувствует себя героем
Спасатель Заковряшин, выживший после ЧП на шахте "Листвяжная", не чувствует себя героем
ГРАМОТЕИНО (Кемеровская область), 26 ноя - РИА Новости. Выживший после ЧП на шахте "Листвяжная" в Кузбассе горноспасатель Александр Заковряшин заявил, что не чувствует себя героем: дано было задание, и мы его пошли выполнять.
Глава Кузбасса Сергей Цивилев
в пятницу позвонил горноспасателю, поинтересовался его самочувствием, а также тем, как ему удалось выбраться.
"Дано было задание, и мы его пошли выполнять. В нашей работе всегда есть место форс-мажору, наш отряд новокузнецкий понес такие невосполнимые потери... В силу определенных обстоятельств я оказался в подобной ситуации, но у меня все обошлось", - сказал Заковряшин в разговоре с губернатором.
"Но настоящие герои те, кто действительно погибли, а я боролся за жизнь. На моем месте, наверное, каждый бы это делал. Ничего не вижу удивительного в своих действиях", - подчеркнул горноспасатель.
"Вы со своей женой-то связались? Потому что мы вас подали в списки погибших", - поинтересовался губернатор.
Заковряшин ответил, что в больнице "налажена эта процедура" и ему сообщили, что уже позвонили его жене.
"Я так удивился, говорю, а откуда вы знаете ее телефон? А мне ответили, что у них списки есть. А у меня самого нет телефона", - заявил спасатель.
В ответ глава Кузбасса поручил руководству больницы в самое ближайшее время дать поговорить горноспасателю по телефону с супругой.
Утром 25 ноября на шахте "Листвяжная" в городе Белово Кемеровской области
произошло задымление, под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, но через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва. Причиной ЧП, по предварительным данным, стал взрыв метана. Сейчас погибшими объявлен 51 человек: 46 шахтеров и пять горноспасателей. Госпитализированы 50 человек: 38 шахтеров и 12 спасателей. Возбуждены уголовные дела о нарушении промышленной безопасности и халатности, задержаны директор шахты, его первый зам и начальник участка, а также два инспектора Ростехнадзора
.
Авария на шахте "Листвяжная" в Кузбассе
1 из 9
Задымление на "Листвяжной" началось около 08.30 (04.30 по московскому времени). Под землей находились 285 человек, большинство из них удалось вывести.
2 из 9
Родственники горняков возле шахты "Листвяжная".
3 из 9
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев возглавил штаб по ликвидации последствий аварии.
4 из 9
За оставшимися в шахте людьми отправились горноспасатели, но вскоре их отозвали из-за угрозы взрыва.
5 из 9
В результате ЧП на "Листвяжной" погибли 46 шахтеров и пять горноспасателей.
6 из 9
В больницах остаются 49 человек.
7 из 9
По предварительным данным, причиной ЧП стал взрыв метана.
8 из 9
Возбуждено уголовное дело о нарушении промышленной безопасности. Ситуацию взяла на особый контроль Генпрокуратура.
9 из 9
В Кемеровской области объявили трехдневный траур.
1 из 9
Задымление на "Листвяжной" началось около 08.30 (04.30 по московскому времени). Под землей находились 285 человек, большинство из них удалось вывести.
2 из 9
Родственники горняков возле шахты "Листвяжная".
3 из 9
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев возглавил штаб по ликвидации последствий аварии.
4 из 9
За оставшимися в шахте людьми отправились горноспасатели, но вскоре их отозвали из-за угрозы взрыва.
5 из 9
В результате ЧП на "Листвяжной" погибли 46 шахтеров и пять горноспасателей.
6 из 9
В больницах остаются 49 человек.
7 из 9
По предварительным данным, причиной ЧП стал взрыв метана.
8 из 9
Возбуждено уголовное дело о нарушении промышленной безопасности. Ситуацию взяла на особый контроль Генпрокуратура.
9 из 9
В Кемеровской области объявили трехдневный траур.