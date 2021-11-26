https://ria.ru/20211126/spasatel-1760900476.html

Выживший после ЧП на шахте в Кузбассе спасатель не чувствует себя героем

Выживший после ЧП на шахте в Кузбассе спасатель не чувствует себя героем - РИА Новости, 26.11.2021

Выживший после ЧП на шахте в Кузбассе спасатель не чувствует себя героем

Выживший после ЧП на шахте "Листвяжная" в Кузбассе горноспасатель Александр Заковряшин заявил, что не чувствует себя героем: дано было задание, и мы его пошли... РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T15:21

2021-11-26T15:21

2021-11-26T16:25

происшествия

кемеровская область

белово

авария на шахте "листвяжная" в кузбассе

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ГРАМОТЕИНО (Кемеровская область), 26 ноя - РИА Новости. Выживший после ЧП на шахте "Листвяжная" в Кузбассе горноспасатель Александр Заковряшин заявил, что не чувствует себя героем: дано было задание, и мы его пошли выполнять.Глава Кузбасса Сергей Цивилев в пятницу позвонил горноспасателю, поинтересовался его самочувствием, а также тем, как ему удалось выбраться."Дано было задание, и мы его пошли выполнять. В нашей работе всегда есть место форс-мажору, наш отряд новокузнецкий понес такие невосполнимые потери... В силу определенных обстоятельств я оказался в подобной ситуации, но у меня все обошлось", - сказал Заковряшин в разговоре с губернатором."Но настоящие герои те, кто действительно погибли, а я боролся за жизнь. На моем месте, наверное, каждый бы это делал. Ничего не вижу удивительного в своих действиях", - подчеркнул горноспасатель."Вы со своей женой-то связались? Потому что мы вас подали в списки погибших", - поинтересовался губернатор.Заковряшин ответил, что в больнице "налажена эта процедура" и ему сообщили, что уже позвонили его жене."Я так удивился, говорю, а откуда вы знаете ее телефон? А мне ответили, что у них списки есть. А у меня самого нет телефона", - заявил спасатель.В ответ глава Кузбасса поручил руководству больницы в самое ближайшее время дать поговорить горноспасателю по телефону с супругой.Утром 25 ноября на шахте "Листвяжная" в городе Белово Кемеровской области произошло задымление, под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, но через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва. Причиной ЧП, по предварительным данным, стал взрыв метана. Сейчас погибшими объявлен 51 человек: 46 шахтеров и пять горноспасателей. Госпитализированы 50 человек: 38 шахтеров и 12 спасателей. Возбуждены уголовные дела о нарушении промышленной безопасности и халатности, задержаны директор шахты, его первый зам и начальник участка, а также два инспектора Ростехнадзора.

https://ria.ru/20211126/spasenie-1760860132.html

https://ria.ru/20211126/spasateli-1760825939.html

кемеровская область

белово

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происшествия, кемеровская область, белово, авария на шахте "листвяжная" в кузбассе