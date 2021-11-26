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Спасатель, найденный живым в шахте "Листвяжная", находится в больнице
Спасатель, найденный живым в шахте "Листвяжная", находится в больнице - РИА Новости, 26.11.2021
Спасатель, найденный живым в шахте "Листвяжная", находится в больнице
Найденный живым в шахте "Листвяжная" в Кемеровской области горноспасатель Александр Заковряшин доставлен в больницу в состоянии средней степени тяжести,... РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T12:52
2021-11-26T12:52
происшествия
кемеровская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
авария на шахте "листвяжная" в кузбассе
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Найденный живым в шахте "Листвяжная" в Кемеровской области горноспасатель Александр Заковряшин доставлен в больницу в состоянии средней степени тяжести, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.Ранее врио главы МЧС России Александр Чуприян сообщил, что живым после ЧП на шахте в Кузбассе найден не шахтер, а горноспасатель Александр Заковряшин,"В данный момент Александр госпитализирован с отравлением угарным газом средней тяжести, ему оказывается вся необходимая помощь", - сказал собеседник агентства.Заковряшин - помощник командира взвода Новокузнецкого горноспасательного отряда МЧС России. Как отмечал Чуприян, он "спасал людей в шахте, ставя им уколы".Комментируя обнаружение мужчины живым, заслуженный спасатель России Александр Гофштейн ранее заявил РИА Новости, что это "даже более чем чудо".По его мнению, поправлять здоровье Заковряшину предстоит месяца четыре - "последствия тяжелые, долго восстанавливаться будет, и долгий процесс излечения. Пострадали легкие, нервная система".
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происшествия, кемеровская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), авария на шахте "листвяжная" в кузбассе
12:52 26.11.2021
 
Спасатель, найденный живым в шахте "Листвяжная", находится в больнице

Спасателя, найденного живым в "Листвяжной", госпитализировали с отравлением угарным газом

© РИА Новости / Александр КряжевАвтомобиль скорой помощи на территории шахты "Листвяжная"
Автомобиль скорой помощи на территории шахты Листвяжная - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Найденный живым в шахте "Листвяжная" в Кемеровской области горноспасатель Александр Заковряшин доставлен в больницу в состоянии средней степени тяжести, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Ранее врио главы МЧС России Александр Чуприян сообщил, что живым после ЧП на шахте в Кузбассе найден не шахтер, а горноспасатель Александр Заковряшин,
Палаточный лагерь МЧС РФ у шахты Листвяжная в городе Белово, где утром 25 ноября произошел пожар - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
12:42
Появились подробности спасения выжившего на шахте в Кузбассе
"В данный момент Александр госпитализирован с отравлением угарным газом средней тяжести, ему оказывается вся необходимая помощь", - сказал собеседник агентства.
Заковряшин - помощник командира взвода Новокузнецкого горноспасательного отряда МЧС России. Как отмечал Чуприян, он "спасал людей в шахте, ставя им уколы".
Комментируя обнаружение мужчины живым, заслуженный спасатель России Александр Гофштейн ранее заявил РИА Новости, что это "даже более чем чудо".
По его мнению, поправлять здоровье Заковряшину предстоит месяца четыре - "последствия тяжелые, долго восстанавливаться будет, и долгий процесс излечения. Пострадали легкие, нервная система".
Авария на шахте "Листвяжная" в Кузбассе
© РИА Новости / Александр Патрин / Перейти в фотобанк

Задымление на "Листвяжной" началось около 08.30 (04.30 по московскому времени). Под землей находились 285 человек, большинство из них удалось вывести.

Авария на шахте Листвяжная в Кузбассе
1 из 9

Задымление на "Листвяжной" началось около 08.30 (04.30 по московскому времени). Под землей находились 285 человек, большинство из них удалось вывести.

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Патрин / Перейти в фотобанк

Родственники горняков возле шахты "Листвяжная".

Родственники шахтеров стоят возле шахты Листвяжная в городе Белово, где произошло задымление
2 из 9

Родственники горняков возле шахты "Листвяжная".

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Пресс-служба администрации правительства Кузбасса / Перейти в фотобанк

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев возглавил штаб по ликвидации последствий аварии.

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев возглавил штаб по ликвидации последствий аварии на шахте Листвяжная в городе Белово
3 из 9

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев возглавил штаб по ликвидации последствий аварии.

© РИА Новости / Пресс-служба администрации правительства Кузбасса
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© РИА Новости / Пресс-служба администрации правительства Кузбасса / Перейти в фотобанк

За оставшимися в шахте людьми отправились горноспасатели, но вскоре их отозвали из-за угрозы взрыва.

Сотрудники военизированного горноспасательного отряда на шахте Листвяжная в городе Белово, где утром произошло задымление
4 из 9

За оставшимися в шахте людьми отправились горноспасатели, но вскоре их отозвали из-за угрозы взрыва.

© РИА Новости / Пресс-служба администрации правительства Кузбасса
Перейти в фотобанк
© Фото : сайт администрации Правительства Кузбасса

В результате ЧП на "Листвяжной" погибли 46 шахтеров и пять горноспасателей.

Автомобили оперативных служб у шахты Листвяжная, где произошло задымление
5 из 9

В результате ЧП на "Листвяжной" погибли 46 шахтеров и пять горноспасателей.

© Фото : сайт администрации Правительства Кузбасса
© Фото : сайт администрации Правительства Кузбасса

В больницах остаются 49 человек.

Медики у шахты Листвяжная, где произошло задымление
6 из 9

В больницах остаются 49 человек.

© Фото : сайт администрации Правительства Кузбасса
© РИА Новости / Александр Патрин / Перейти в фотобанк

По предварительным данным, причиной ЧП стал взрыв метана.

Авария на шахте Листвяжная в Кузбассе
7 из 9

По предварительным данным, причиной ЧП стал взрыв метана.

© РИА Новости / Александр Патрин
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© РИА Новости / Александр Патрин / Перейти в фотобанк

Возбуждено уголовное дело о нарушении промышленной безопасности. Ситуацию взяла на особый контроль Генпрокуратура.

Сотрудники полиции возле КПП №1 шахты Листвяжная в городе Белово, где утром произошло задымление
8 из 9

Возбуждено уголовное дело о нарушении промышленной безопасности. Ситуацию взяла на особый контроль Генпрокуратура.

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Патрин / Перейти в фотобанк

В Кемеровской области объявили трехдневный траур.

Авария на шахте Листвяжная в Кузбассе
9 из 9

В Кемеровской области объявили трехдневный траур.

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
1 из 9

Задымление на "Листвяжной" началось около 08.30 (04.30 по московскому времени). Под землей находились 285 человек, большинство из них удалось вывести.

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
2 из 9

Родственники горняков возле шахты "Листвяжная".

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
3 из 9

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев возглавил штаб по ликвидации последствий аварии.

© РИА Новости / Пресс-служба администрации правительства Кузбасса
Перейти в фотобанк
4 из 9

За оставшимися в шахте людьми отправились горноспасатели, но вскоре их отозвали из-за угрозы взрыва.

© РИА Новости / Пресс-служба администрации правительства Кузбасса
Перейти в фотобанк
5 из 9

В результате ЧП на "Листвяжной" погибли 46 шахтеров и пять горноспасателей.

© Фото : сайт администрации Правительства Кузбасса
6 из 9

В больницах остаются 49 человек.

© Фото : сайт администрации Правительства Кузбасса
7 из 9

По предварительным данным, причиной ЧП стал взрыв метана.

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
8 из 9

Возбуждено уголовное дело о нарушении промышленной безопасности. Ситуацию взяла на особый контроль Генпрокуратура.

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
9 из 9

В Кемеровской области объявили трехдневный траур.

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
 
ПроисшествияКемеровская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Авария на шахте "Листвяжная" в Кузбассе
 
 
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