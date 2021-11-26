https://ria.ru/20211126/spasatel-1760863165.html

Спасатель, найденный живым в шахте "Листвяжная", находится в больнице

Спасатель, найденный живым в шахте "Листвяжная", находится в больнице - РИА Новости, 26.11.2021

Спасатель, найденный живым в шахте "Листвяжная", находится в больнице

Найденный живым в шахте "Листвяжная" в Кемеровской области горноспасатель Александр Заковряшин доставлен в больницу в состоянии средней степени тяжести,... РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T12:52

2021-11-26T12:52

2021-11-26T12:52

происшествия

кемеровская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

авария на шахте "листвяжная" в кузбассе

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Найденный живым в шахте "Листвяжная" в Кемеровской области горноспасатель Александр Заковряшин доставлен в больницу в состоянии средней степени тяжести, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.Ранее врио главы МЧС России Александр Чуприян сообщил, что живым после ЧП на шахте в Кузбассе найден не шахтер, а горноспасатель Александр Заковряшин,"В данный момент Александр госпитализирован с отравлением угарным газом средней тяжести, ему оказывается вся необходимая помощь", - сказал собеседник агентства.Заковряшин - помощник командира взвода Новокузнецкого горноспасательного отряда МЧС России. Как отмечал Чуприян, он "спасал людей в шахте, ставя им уколы".Комментируя обнаружение мужчины живым, заслуженный спасатель России Александр Гофштейн ранее заявил РИА Новости, что это "даже более чем чудо".По его мнению, поправлять здоровье Заковряшину предстоит месяца четыре - "последствия тяжелые, долго восстанавливаться будет, и долгий процесс излечения. Пострадали легкие, нервная система".

https://ria.ru/20211126/spasenie-1760860132.html

кемеровская область

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происшествия, кемеровская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), авария на шахте "листвяжная" в кузбассе