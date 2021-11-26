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Экс-депутата Госдумы Сопчука объявили в международный розыск
Экс-депутата Госдумы Сопчука объявили в международный розыск - РИА Новости, 26.11.2021
Экс-депутата Госдумы Сопчука объявили в международный розыск
Бывший депутат Госдумы Сергей Сопчук объявлен в международный розыск, ему заочно предъявлено обвинение в незаконном предпринимательстве и отмывании денежных... РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T11:28
2021-11-26T21:17
происшествия
госдума рф
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Бывший депутат Госдумы Сергей Сопчук объявлен в международный розыск, ему заочно предъявлено обвинение в незаконном предпринимательстве и отмывании денежных средств, сообщается на сайте Следственного комитета России."Предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ст. 289 УК России ("Незаконное участие в предпринимательской деятельности"), п. "б" ч. 4 ст. 174.1 УК ("Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем")", — говорится в сообщении.Отмечается, что он незаконно использовал свой статус представителя власти для покровительства своей предпринимательской деятельности и легализовывал приобретенные в результате этого преступления денежные средства."В настоящее время проведен обыск по месту жительства, изъята документация. Сопчук объявлен в международный розыск, перед судом следователем СК России возбуждено ходатайство об избрании ему меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается", — добавляется в сообщении.Сергей Сопчук был депутатом Госдумы от Приморья из фракции "Единой России". С 2017 года возглавлял координационный совет партии по Приморью, Сахалину и Якутии.В начале этого года Замоскворецкий районный суд Москвы обратил в доход государства активы Сопчука. По информации "Коммерсанта", суммарная стоимость конфискованных активов составляет 38 миллиардов рублей.В материалах дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости, указано, что активы были изъяты в связи с "отсутствием доказательств их приобретения на законные доходы в соответствии с законодательством России о противодействии коррупции".
https://ria.ru/20210127/sopchuk-1594839722.html
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происшествия, госдума рф, следственный комитет россии (ск рф), россия
11:28 26.11.2021 (обновлено: 21:17 26.11.2021)
 
Экс-депутата Госдумы Сопчука объявили в международный розыск

Экс-депутата Сопчука объявили в международный розыск по обвинению в отмывании денег

© Фото : сайт Законодательного собрания Приморского краяСергей Сопчук
Сергей Сопчук - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
© Фото : сайт Законодательного собрания Приморского края
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Бывший депутат Госдумы Сергей Сопчук объявлен в международный розыск, ему заочно предъявлено обвинение в незаконном предпринимательстве и отмывании денежных средств, сообщается на сайте Следственного комитета России.
"Предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ст. 289 УК России ("Незаконное участие в предпринимательской деятельности"), п. "б" ч. 4 ст. 174.1 УК ("Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем")", — говорится в сообщении.
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Отмечается, что он незаконно использовал свой статус представителя власти для покровительства своей предпринимательской деятельности и легализовывал приобретенные в результате этого преступления денежные средства.
"В настоящее время проведен обыск по месту жительства, изъята документация. Сопчук объявлен в международный розыск, перед судом следователем СК России возбуждено ходатайство об избрании ему меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается", — добавляется в сообщении.
Сергей Сопчук был депутатом Госдумы от Приморья из фракции "Единой России". С 2017 года возглавлял координационный совет партии по Приморью, Сахалину и Якутии.
В начале этого года Замоскворецкий районный суд Москвы обратил в доход государства активы Сопчука. По информации "Коммерсанта", суммарная стоимость конфискованных активов составляет 38 миллиардов рублей.
В материалах дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости, указано, что активы были изъяты в связи с "отсутствием доказательств их приобретения на законные доходы в соответствии с законодательством России о противодействии коррупции".
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