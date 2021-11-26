https://ria.ru/20211126/sopchuk-1760842950.html

Экс-депутата Госдумы Сопчука объявили в международный розыск

Экс-депутата Госдумы Сопчука объявили в международный розыск - РИА Новости, 26.11.2021

Экс-депутата Госдумы Сопчука объявили в международный розыск

Бывший депутат Госдумы Сергей Сопчук объявлен в международный розыск, ему заочно предъявлено обвинение в незаконном предпринимательстве и отмывании денежных... РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T11:28

2021-11-26T11:28

2021-11-26T21:17

происшествия

госдума рф

следственный комитет россии (ск рф)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/1b/1594822290_0:71:1829:1099_1920x0_80_0_0_851262d2c2605d4749828ee471231bb9.jpg

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Бывший депутат Госдумы Сергей Сопчук объявлен в международный розыск, ему заочно предъявлено обвинение в незаконном предпринимательстве и отмывании денежных средств, сообщается на сайте Следственного комитета России."Предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ст. 289 УК России ("Незаконное участие в предпринимательской деятельности"), п. "б" ч. 4 ст. 174.1 УК ("Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем")", — говорится в сообщении.Отмечается, что он незаконно использовал свой статус представителя власти для покровительства своей предпринимательской деятельности и легализовывал приобретенные в результате этого преступления денежные средства."В настоящее время проведен обыск по месту жительства, изъята документация. Сопчук объявлен в международный розыск, перед судом следователем СК России возбуждено ходатайство об избрании ему меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается", — добавляется в сообщении.Сергей Сопчук был депутатом Госдумы от Приморья из фракции "Единой России". С 2017 года возглавлял координационный совет партии по Приморью, Сахалину и Якутии.В начале этого года Замоскворецкий районный суд Москвы обратил в доход государства активы Сопчука. По информации "Коммерсанта", суммарная стоимость конфискованных активов составляет 38 миллиардов рублей.В материалах дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости, указано, что активы были изъяты в связи с "отсутствием доказательств их приобретения на законные доходы в соответствии с законодательством России о противодействии коррупции".

https://ria.ru/20210127/sopchuk-1594839722.html

https://ria.ru/20211117/deputat-1759395147.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, госдума рф, следственный комитет россии (ск рф), россия