https://ria.ru/20211126/sobyanin-1760819493.html

Власти Москвы надеются обойтись без заимствований в бюджет в 2022 году

Власти Москвы надеются обойтись без заимствований в бюджет в 2022 году - РИА Новости, 26.11.2021

Власти Москвы надеются обойтись без заимствований в бюджет в 2022 году

Следующий год власти Москвы надеются пройти без заимствований в городской бюджет, но при ухудшении ситуации готовы выйти на рынок, рассказал мэр столицы Сергей... РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T08:51

2021-11-26T08:51

2021-11-26T11:19

экономика

сергей собянин

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Следующий год власти Москвы надеются пройти без заимствований в городской бюджет, но при ухудшении ситуации готовы выйти на рынок, рассказал мэр столицы Сергей Собянин в интервью РИА Новости."Мы же в этом году вышли на рынок заимствования, заняли. Но, дай Бог, несмотря на дефицит, мы в следующем году пройдем без заимствований. Хотя возможность такую в бюджете заложили. И при ухудшении ситуации готовы заимствовать на рынке, в том числе и на рынке зеленых облигаций, что сегодня очень модно. Для того, чтобы инвестировать в экологически чистый транспорт, электробусы, метрополитен, пригородные электрички и так далее", - рассказал Собянин.Читайте полный текст интервью Сергея Собянина >>

https://ria.ru/20211126/sobyanin-1760819129.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, сергей собянин