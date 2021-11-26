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Власти Москвы надеются обойтись без заимствований в бюджет в 2022 году
Власти Москвы надеются обойтись без заимствований в бюджет в 2022 году - РИА Новости, 26.11.2021
Власти Москвы надеются обойтись без заимствований в бюджет в 2022 году
Следующий год власти Москвы надеются пройти без заимствований в городской бюджет, но при ухудшении ситуации готовы выйти на рынок, рассказал мэр столицы Сергей... РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T08:51
2021-11-26T11:19
экономика
сергей собянин
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Следующий год власти Москвы надеются пройти без заимствований в городской бюджет, но при ухудшении ситуации готовы выйти на рынок, рассказал мэр столицы Сергей Собянин в интервью РИА Новости."Мы же в этом году вышли на рынок заимствования, заняли. Но, дай Бог, несмотря на дефицит, мы в следующем году пройдем без заимствований. Хотя возможность такую в бюджете заложили. И при ухудшении ситуации готовы заимствовать на рынке, в том числе и на рынке зеленых облигаций, что сегодня очень модно. Для того, чтобы инвестировать в экологически чистый транспорт, электробусы, метрополитен, пригородные электрички и так далее", - рассказал Собянин.Читайте полный текст интервью Сергея Собянина &gt;&gt;
https://ria.ru/20211126/sobyanin-1760819129.html
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экономика, сергей собянин
08:51 26.11.2021 (обновлено: 11:19 26.11.2021)
 
Власти Москвы надеются обойтись без заимствований в бюджет в 2022 году

Мэр Собянин: надеемся пройти 2022 год без заимствований, но к ухудшению ситуации готовы

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкВид на башни московского Кремля и здание МИД
Вид на башни московского Кремля и здание МИД - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Следующий год власти Москвы надеются пройти без заимствований в городской бюджет, но при ухудшении ситуации готовы выйти на рынок, рассказал мэр столицы Сергей Собянин в интервью РИА Новости.
"Мы же в этом году вышли на рынок заимствования, заняли. Но, дай Бог, несмотря на дефицит, мы в следующем году пройдем без заимствований. Хотя возможность такую в бюджете заложили. И при ухудшении ситуации готовы заимствовать на рынке, в том числе и на рынке зеленых облигаций, что сегодня очень модно. Для того, чтобы инвестировать в экологически чистый транспорт, электробусы, метрополитен, пригородные электрички и так далее", - рассказал Собянин.
Читайте полный текст интервью Сергея Собянина >>
Мэр Москвы Сергей Собянин во время интервью генеральному директору МИА Россия сегодня Дмитрию Киселеву - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
08:44
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