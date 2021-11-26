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Пашинян выразил соболезнования из-за трагедии на шахте в Кузбассе

Пашинян выразил соболезнования из-за трагедии на шахте в Кузбассе - РИА Новости, 26.11.2021

Пашинян выразил соболезнования из-за трагедии на шахте в Кузбассе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил соболезнования президенту РФ Владимиру Путину в связи с трагедией на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области,... РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T16:45

2021-11-26T16:45

2021-11-26T17:31

авария на шахте "листвяжная" в кузбассе

в мире

происшествия

армения

кемеровская область

владимир путин

никол пашинян

россия

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ЕРЕВАН, 26 ноя – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил соболезнования президенту РФ Владимиру Путину в связи с трагедией на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области, сообщили в пресс-службе кабмина республики."С глубокой скорбью воспринял весть о трагедии на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области, ставшей причиной гибели десятков горняков и спасателей. От имени народа Армении и от себя лично прошу Вас передать искренние соболезнования и слова поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - говорится в телеграмме.

армения

кемеровская область

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авария на шахте "листвяжная" в кузбассе, в мире, происшествия, армения, кемеровская область, владимир путин, никол пашинян, россия