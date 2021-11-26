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Глава МИД Латвии выразил соболезнования родным погибших на шахте в Кузбассе

Глава МИД Латвии выразил соболезнования родным погибших на шахте в Кузбассе - РИА Новости, 26.11.2021

Глава МИД Латвии выразил соболезнования родным погибших на шахте в Кузбассе

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич выразил соболезнования в связи с гибелью 52 шахтеров на шахте "Листвяжная" в Кузбассе. РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T01:14

2021-11-26T01:14

2021-11-26T01:14

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рига

латвия

белово

эдгар ринкевич

авария на шахте "листвяжная" в кузбассе

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РИГА, 26 ноя – РИА Новости. Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич выразил соболезнования в связи с гибелью 52 шахтеров на шахте "Листвяжная" в Кузбассе.Задымление на шахте "Листвяжной" произошло в четверг около 08.30 (04.30 мск) в поселке городского типа Грамотеинский города Белово. В шахте находились 285 человек. Погибли, по последним данным, 52 человека, включая шестерых спасателей, более 40 пострадали. Поисково-спасательные работы после ЧП на шахте приостановлены из-за концентрации метана, которая является взрывоопасной. В регионе с 26 по 28 ноября объявлен траур.

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в мире, рига, латвия, белово, эдгар ринкевич, авария на шахте "листвяжная" в кузбассе