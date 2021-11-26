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В Подмосковье неизвестный выбросил собаку с 14-го этажа
В Подмосковье неизвестный выбросил собаку с 14-го этажа - РИА Новости, 26.11.2021
В Подмосковье неизвестный выбросил собаку с 14-го этажа
Уголовное дело о жестоком обращении с животными завели после того, как из квартиры на 14-м этаже в Люберцах выбросили собаку, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T18:25
2021-11-26T18:25
2021-11-26T18:25
происшествия
московская область (подмосковье)
люберцы
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Уголовное дело о жестоком обращении с животными завели после того, как из квартиры на 14-м этаже в Люберцах выбросили собаку, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Московской области."В Люберцах по требованию прокуратуры органом дознания возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животными). По данным дознания, вечером 24 ноября 2021 года неустановленное лицо выбросило собаку из окна квартиры, расположенной на 14-й этаже в городе Люберцы. В результате чего животное погибло", - говорится в сообщении.Ход и результаты расследования дела находятся на контроле городской прокуратуры.
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происшествия, московская область (подмосковье), люберцы
В Подмосковье неизвестный выбросил собаку с 14-го этажа
В Люберцах возбудили дело после того, как неизвестный выбросил собаку с 14-го этажа