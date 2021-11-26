https://ria.ru/20211126/sobaka-1760949622.html

В Подмосковье неизвестный выбросил собаку с 14-го этажа

В Подмосковье неизвестный выбросил собаку с 14-го этажа - РИА Новости, 26.11.2021

В Подмосковье неизвестный выбросил собаку с 14-го этажа

Уголовное дело о жестоком обращении с животными завели после того, как из квартиры на 14-м этаже в Люберцах выбросили собаку, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T18:25

2021-11-26T18:25

2021-11-26T18:25

происшествия

московская область (подмосковье)

люберцы

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Уголовное дело о жестоком обращении с животными завели после того, как из квартиры на 14-м этаже в Люберцах выбросили собаку, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Московской области."В Люберцах по требованию прокуратуры органом дознания возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животными). По данным дознания, вечером 24 ноября 2021 года неустановленное лицо выбросило собаку из окна квартиры, расположенной на 14-й этаже в городе Люберцы. В результате чего животное погибло", - говорится в сообщении.Ход и результаты расследования дела находятся на контроле городской прокуратуры.

https://ria.ru/20210203/zhitel-1595803512.html

московская область (подмосковье)

люберцы

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2021

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происшествия, московская область (подмосковье), люберцы