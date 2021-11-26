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Суд признал законными три штрафа Google на шесть миллионов рублей
Суд признал законными три штрафа Google на шесть миллионов рублей - РИА Новости, 26.11.2021
Суд признал законными три штрафа Google на шесть миллионов рублей
Таганский суд Москвы признал законными три штрафа на 6 миллионов рублей, назначенные компании Google за неудаление запрещенного контента, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T13:05
2021-11-26T13:05
2021-11-26T13:05
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Таганский суд Москвы признал законными три штрафа на 6 миллионов рублей, назначенные компании Google за неудаление запрещенного контента, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Зульфия Гуринчук."Таганский суд оставил без изменения административные штрафы на 6 миллионов рублей в отношении Google LLC", - сказала собеседница агентства.Три штрафа по 2 миллиона каждый были выписаны в конце августа по административным протоколам, составленным за неудаление запрещенного контента (часть 2 статьи 13.41 КоАП РФ).
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происшествия, москва, google, россия
Суд признал законными три штрафа Google на шесть миллионов рублей
Таганский суд Москвы признал законными три штрафа Google на шесть миллионов рублей