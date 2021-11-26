https://ria.ru/20211126/shtraf-1760865833.html

Суд признал законными три штрафа Google на шесть миллионов рублей

Суд признал законными три штрафа Google на шесть миллионов рублей - РИА Новости, 26.11.2021

Суд признал законными три штрафа Google на шесть миллионов рублей

Таганский суд Москвы признал законными три штрафа на 6 миллионов рублей, назначенные компании Google за неудаление запрещенного контента, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T13:05

2021-11-26T13:05

2021-11-26T13:05

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Таганский суд Москвы признал законными три штрафа на 6 миллионов рублей, назначенные компании Google за неудаление запрещенного контента, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Зульфия Гуринчук."Таганский суд оставил без изменения административные штрафы на 6 миллионов рублей в отношении Google LLC", - сказала собеседница агентства.Три штрафа по 2 миллиона каждый были выписаны в конце августа по административным протоколам, составленным за неудаление запрещенного контента (часть 2 статьи 13.41 КоАП РФ).

https://ria.ru/20211124/koronavirus-1760457414.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, москва, google, россия