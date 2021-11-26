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В Ачинске четвероклассницу, пришедшую без сменки, заставили ходить босиком
В Ачинске четвероклассницу, пришедшую без сменки, заставили ходить босиком - РИА Новости, 26.11.2021
В Ачинске четвероклассницу, пришедшую без сменки, заставили ходить босиком
Прокуратура в красноярском Ачинске проверяет информацию об ученице, которую учитель заставила ходить по школе без обуви, сообщается на сайте прокуратуры... РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T08:26
2021-11-26T08:31
происшествия
ачинск
красноярский край
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КРАСНОЯРСК, 26 ноя - РИА Новости. Прокуратура в красноярском Ачинске проверяет информацию об ученице, которую учитель заставила ходить по школе без обуви, сообщается на сайте прокуратуры Красноярского края."Ачинская городская прокуратура организовала проверку по сообщению СМИ о нарушении прав ребенка, которого учитель заставила ходить без обуви в образовательном учреждении", - говорится в сообщении.В ведомстве предварительно установлено, что ученица четвертого класса школы №8 в Ачинске пришла в школу без сменной обуви, по требованию учительницы она находилась на занятиях без обуви, а также ходила по школе босиком.
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происшествия, ачинск, красноярский край
08:26 26.11.2021 (обновлено: 08:31 26.11.2021)
 
В Ачинске четвероклассницу, пришедшую без сменки, заставили ходить босиком

Прокуратура в Ачинске проверяет информацию о школьнице, которую заставили ходить босиком

© Depositphotos / ﻿﻿ArturVerkhovetskiyШкольные рюкзаки
Школьные рюкзаки - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
© Depositphotos / ﻿﻿ArturVerkhovetskiy
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КРАСНОЯРСК, 26 ноя - РИА Новости. Прокуратура в красноярском Ачинске проверяет информацию об ученице, которую учитель заставила ходить по школе без обуви, сообщается на сайте прокуратуры Красноярского края.
"Ачинская городская прокуратура организовала проверку по сообщению СМИ о нарушении прав ребенка, которого учитель заставила ходить без обуви в образовательном учреждении", - говорится в сообщении.
В ведомстве предварительно установлено, что ученица четвертого класса школы №8 в Ачинске пришла в школу без сменной обуви, по требованию учительницы она находилась на занятиях без обуви, а также ходила по школе босиком.
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