https://ria.ru/20211126/shkolnitsa-1760817513.html

В Ачинске четвероклассницу, пришедшую без сменки, заставили ходить босиком

В Ачинске четвероклассницу, пришедшую без сменки, заставили ходить босиком - РИА Новости, 26.11.2021

В Ачинске четвероклассницу, пришедшую без сменки, заставили ходить босиком

Прокуратура в красноярском Ачинске проверяет информацию об ученице, которую учитель заставила ходить по школе без обуви, сообщается на сайте прокуратуры... РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T08:26

2021-11-26T08:26

2021-11-26T08:31

происшествия

ачинск

красноярский край

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КРАСНОЯРСК, 26 ноя - РИА Новости. Прокуратура в красноярском Ачинске проверяет информацию об ученице, которую учитель заставила ходить по школе без обуви, сообщается на сайте прокуратуры Красноярского края."Ачинская городская прокуратура организовала проверку по сообщению СМИ о нарушении прав ребенка, которого учитель заставила ходить без обуви в образовательном учреждении", - говорится в сообщении.В ведомстве предварительно установлено, что ученица четвертого класса школы №8 в Ачинске пришла в школу без сменной обуви, по требованию учительницы она находилась на занятиях без обуви, а также ходила по школе босиком.

https://ria.ru/20211007/shkola-1753543378.html

ачинск

красноярский край

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, ачинск, красноярский край