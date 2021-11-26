https://ria.ru/20211126/shkolnitsa-1760817513.html
В Ачинске четвероклассницу, пришедшую без сменки, заставили ходить босиком
В Ачинске четвероклассницу, пришедшую без сменки, заставили ходить босиком - РИА Новости, 26.11.2021
В Ачинске четвероклассницу, пришедшую без сменки, заставили ходить босиком
Прокуратура в красноярском Ачинске проверяет информацию об ученице, которую учитель заставила ходить по школе без обуви, сообщается на сайте прокуратуры... РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T08:26
2021-11-26T08:26
2021-11-26T08:31
происшествия
ачинск
красноярский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152342/91/1523429122_0:106:2000:1231_1920x0_80_0_0_3bf4aadb1b6418653ae336dcd92c7eb9.jpg
КРАСНОЯРСК, 26 ноя - РИА Новости. Прокуратура в красноярском Ачинске проверяет информацию об ученице, которую учитель заставила ходить по школе без обуви, сообщается на сайте прокуратуры Красноярского края."Ачинская городская прокуратура организовала проверку по сообщению СМИ о нарушении прав ребенка, которого учитель заставила ходить без обуви в образовательном учреждении", - говорится в сообщении.В ведомстве предварительно установлено, что ученица четвертого класса школы №8 в Ачинске пришла в школу без сменной обуви, по требованию учительницы она находилась на занятиях без обуви, а также ходила по школе босиком.
https://ria.ru/20211007/shkola-1753543378.html
ачинск
красноярский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152342/91/1523429122_111:0:1891:1335_1920x0_80_0_0_046d95273a26c27319c9655e594c5b79.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ачинск, красноярский край
08:26 26.11.2021 (обновлено: 08:31 26.11.2021)
В Ачинске четвероклассницу, пришедшую без сменки, заставили ходить босиком
Прокуратура в Ачинске проверяет информацию о школьнице, которую заставили ходить босиком