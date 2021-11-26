https://ria.ru/20211126/shkolniki-1760842174.html

Родительское крыло "Российского движения школьников" поддержало "Спутник М"

Родительское крыло "Российского движения школьников" поддержало "Спутник М" - РИА Новости, 26.11.2021

Родительское крыло "Российского движения школьников" поддержало "Спутник М"

Родительское крыло "Российского движения школьников" (РДШ) поддержало "Спутник М", сообщает пресс-служба организации. РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T11:23

2021-11-26T11:23

2021-11-26T11:23

общество

российское движение школьников

россия

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Родительское крыло "Российского движения школьников" (РДШ) поддержало "Спутник М", сообщает пресс-служба организации."Российское движение школьников" будет оказывать информационную и организационную поддержку вакцинации детей и подростков от 12 до 17 лет вакциной "Спутник М", зарегистрированной 24 ноября Минздравом Российской Федерации. "Родительское крыло РДШ", организованное по итогам осеннего родительского форума, выступило с инициативой провести всероссийское родительское собрание с участием представителей профильных министерств для информирования об организации вакцинации школьников России", - говорится в сообщении.В нем уточняется, что вакцина вызывает доверие у родителей и необходима для безопасности здоровья детей.Общероссийская общественно-государственная детско-юношеская организация "Российское движение школьников" создана указом президента РФ Владимира Путина 29 октября 2015 года. Цель организации заключается в совершенствовании государственной политики в области воспитания подрастающего поколения и содействии формированию личности на основе присущей российскому обществу системы ценностей. В настоящий момент "Российское движение школьников" объединяет более 25000 школ – это более 1 млн участников.

https://ria.ru/20211125/vaktsina-1760653606.html

россия

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2021

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общество, российское движение школьников, россия