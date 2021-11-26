Родительское крыло "Российского движения школьников" поддержало "Спутник М"
Родительское крыло "Российского движения школьников" поддержало вакцинацию "Спутником М"
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМедицинский работник держит в руках шприц с вакциной "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Родительское крыло "Российского движения школьников" (РДШ) поддержало "Спутник М", сообщает пресс-служба организации.
"Российское движение школьников" будет оказывать информационную и организационную поддержку вакцинации детей и подростков от 12 до 17 лет вакциной "Спутник М", зарегистрированной 24 ноября Минздравом Российской Федерации. "Родительское крыло РДШ", организованное по итогам осеннего родительского форума, выступило с инициативой провести всероссийское родительское собрание с участием представителей профильных министерств для информирования об организации вакцинации школьников России", - говорится в сообщении.
В нем уточняется, что вакцина вызывает доверие у родителей и необходима для безопасности здоровья детей.
Общероссийская общественно-государственная детско-юношеская организация "Российское движение школьников" создана указом президента РФ Владимира Путина 29 октября 2015 года. Цель организации заключается в совершенствовании государственной политики в области воспитания подрастающего поколения и содействии формированию личности на основе присущей российскому обществу системы ценностей. В настоящий момент "Российское движение школьников" объединяет более 25000 школ – это более 1 млн участников.