https://ria.ru/20211126/shakhta-1760894257.html

Врач рассказал о состоянии выжившего после ЧП на "Листвяжной" спасателя

Врач рассказал о состоянии выжившего после ЧП на "Листвяжной" спасателя - РИА Новости, 26.11.2021

Врач рассказал о состоянии выжившего после ЧП на "Листвяжной" спасателя

Состояние выжившего после ЧП на шахте "Листвяжная" в Кузбассе горноспасателя Александра Заковряшина остается тяжелым, сообщил его лечащий врач Антон Богданов. РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T14:56

2021-11-26T14:56

2021-11-26T18:05

происшествия

кемеровская область

сергей цивилев

авария на шахте "листвяжная" в кузбассе

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1a/1760941362_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_92d03ac5ac55189adaff34b85b3bc245.jpg

ГРАМОТЕИНО (Кемеровская область), 26 ноя - РИА Новости. Состояние выжившего после ЧП на шахте "Листвяжная" в Кузбассе горноспасателя Александра Заковряшина остается тяжелым, сообщил его лечащий врач Антон Богданов.Горноспасателю позвонил глава Кемеровской области Сергей Цивилев и поинтересовался его самочувствием, журналисты присутствовали при этом разговоре. При беседе присутствовал и лечащий врач Заковряшина."Состояние пациента на настоящий момент сохраняется тяжелым, пока нестабильное. Пациент находится в стационаре в течение двух часов, сейчас проводятся все необходимые лечебно-диагностические мероприятия. Тяжесть состояние обусловлена переохлаждением второй степени, обезвоживанием", - сказал Богданов."Несмотря на это, давление у пациента стабильное, он в сознании, доступен к контакту", - добавил лечащий врач.

кемеровская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Врач рассказал о состоянии выжившего спасателя Врач рассказал о состоянии выжившего спасателя - у него переохлаждение, отравление продуктами горения и обезвоживание, сейчас он в реанимации. 2021-11-26T14:56 true PT1M07S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, кемеровская область, сергей цивилев, авария на шахте "листвяжная" в кузбассе