https://ria.ru/20211126/shakhta-1760893549.html
Ростехнадзор не получал данных о пожаре в "Листвяжной" за десять дней до ЧП
Ростехнадзор не получал данных о пожаре в "Листвяжной" за десять дней до ЧП - РИА Новости, 26.11.2021
Ростехнадзор не получал данных о пожаре в "Листвяжной" за десять дней до ЧП
Ростехнадзор не получал данных о пожаре в шахте "Листвяжная" за 10 дней до ЧП, проверит информацию, озвученную женой шахтера, сообщили РИА Новости в ведомстве. РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T14:54
2021-11-26T14:54
2021-11-26T15:14
происшествия
кемеровская область
федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)
авария на шахте "листвяжная" в кузбассе
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Ростехнадзор не получал данных о пожаре в шахте "Листвяжная" за 10 дней до ЧП, проверит информацию, озвученную женой шахтера, сообщили РИА Новости в ведомстве.Ранее жена погибшего шахтера Бориса Пиялкина рассказала журналистам о пожаре на шахте "Листвяжная" в Кузбассе за 10 дней до ЧП, который потушили сами шахтеры.Утром 25 ноября на шахте "Листвяжная" в городе Белово Кемеровской области произошло задымление, под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, но через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва. Причиной ЧП, по предварительным данным, стал взрыв метана.Шахта "Листвяжная" принадлежит холдингу "СДС-Уголь", входящему в топ-3 производителей угля в России, и отрабатывает запасы Егозово-Красноярского угольного месторождения. Работает в связке с одноименной обогатительной фабрикой в городе Белово – одной из самых мощных в России по переработке энергетического угля.
кемеровская область
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Жена погибшего шахтера рассказала о пожаре за 10 дней до ЧП
Вдова погибшего на "Листвяжной" шахтера рассказывает, в каких условиях работал муж и его коллеги в шахте, в том числе о пожаре за 10 дней до ЧП
2021-11-26T14:54
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PT0M45S
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происшествия, кемеровская область, федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор), авария на шахте "листвяжная" в кузбассе, видео
14:54 26.11.2021 (обновлено: 15:14 26.11.2021)
Ростехнадзор не получал данных о пожаре в "Листвяжной" за десять дней до ЧП
Ростехнадзор проверит информацию о пожаре в шахте "Листвяжная" за десять дней до ЧП