https://ria.ru/20211126/shakhta-1760893549.html

Ростехнадзор не получал данных о пожаре в "Листвяжной" за десять дней до ЧП

Ростехнадзор не получал данных о пожаре в "Листвяжной" за десять дней до ЧП - РИА Новости, 26.11.2021

Ростехнадзор не получал данных о пожаре в "Листвяжной" за десять дней до ЧП

Ростехнадзор не получал данных о пожаре в шахте "Листвяжная" за 10 дней до ЧП, проверит информацию, озвученную женой шахтера, сообщили РИА Новости в ведомстве. РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T14:54

2021-11-26T14:54

2021-11-26T15:14

происшествия

кемеровская область

федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)

авария на шахте "листвяжная" в кузбассе

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1a/1760820612_0:147:3119:1901_1920x0_80_0_0_7bad162de63a85b2b4774db95459295e.jpg

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Ростехнадзор не получал данных о пожаре в шахте "Листвяжная" за 10 дней до ЧП, проверит информацию, озвученную женой шахтера, сообщили РИА Новости в ведомстве.Ранее жена погибшего шахтера Бориса Пиялкина рассказала журналистам о пожаре на шахте "Листвяжная" в Кузбассе за 10 дней до ЧП, который потушили сами шахтеры.Утром 25 ноября на шахте "Листвяжная" в городе Белово Кемеровской области произошло задымление, под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, но через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва. Причиной ЧП, по предварительным данным, стал взрыв метана.Шахта "Листвяжная" принадлежит холдингу "СДС-Уголь", входящему в топ-3 производителей угля в России, и отрабатывает запасы Егозово-Красноярского угольного месторождения. Работает в связке с одноименной обогатительной фабрикой в городе Белово – одной из самых мощных в России по переработке энергетического угля.

кемеровская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Жена погибшего шахтера рассказала о пожаре за 10 дней до ЧП Вдова погибшего на "Листвяжной" шахтера рассказывает, в каких условиях работал муж и его коллеги в шахте, в том числе о пожаре за 10 дней до ЧП 2021-11-26T14:54 true PT0M45S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, кемеровская область, федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор), авария на шахте "листвяжная" в кузбассе, видео