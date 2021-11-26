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Ростехнадзор не получал данных о пожаре в "Листвяжной" за десять дней до ЧП
Ростехнадзор не получал данных о пожаре в "Листвяжной" за десять дней до ЧП - РИА Новости, 26.11.2021
Ростехнадзор не получал данных о пожаре в "Листвяжной" за десять дней до ЧП
Ростехнадзор не получал данных о пожаре в шахте "Листвяжная" за 10 дней до ЧП, проверит информацию, озвученную женой шахтера, сообщили РИА Новости в ведомстве. РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T14:54
2021-11-26T15:14
происшествия
кемеровская область
федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)
авария на шахте "листвяжная" в кузбассе
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Ростехнадзор не получал данных о пожаре в шахте "Листвяжная" за 10 дней до ЧП, проверит информацию, озвученную женой шахтера, сообщили РИА Новости в ведомстве.Ранее жена погибшего шахтера Бориса Пиялкина рассказала журналистам о пожаре на шахте "Листвяжная" в Кузбассе за 10 дней до ЧП, который потушили сами шахтеры.Утром 25 ноября на шахте "Листвяжная" в городе Белово Кемеровской области произошло задымление, под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, но через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва. Причиной ЧП, по предварительным данным, стал взрыв метана.Шахта "Листвяжная" принадлежит холдингу "СДС-Уголь", входящему в топ-3 производителей угля в России, и отрабатывает запасы Егозово-Красноярского угольного месторождения. Работает в связке с одноименной обогатительной фабрикой в городе Белово – одной из самых мощных в России по переработке энергетического угля.
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РИА Новости
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96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
Жена погибшего шахтера рассказала о пожаре за 10 дней до ЧП
Вдова погибшего на "Листвяжной" шахтера рассказывает, в каких условиях работал муж и его коллеги в шахте, в том числе о пожаре за 10 дней до ЧП
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происшествия, кемеровская область, федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор), авария на шахте "листвяжная" в кузбассе, видео
Ростехнадзор не получал данных о пожаре в "Листвяжной" за десять дней до ЧП
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Ростехнадзор не получал данных о пожаре в шахте "Листвяжная" за 10 дней до ЧП, проверит информацию, озвученную женой шахтера, сообщили РИА Новости в ведомстве.
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14:54 26.11.2021 (обновлено: 15:14 26.11.2021)
 
Ростехнадзор не получал данных о пожаре в "Листвяжной" за десять дней до ЧП

Ростехнадзор проверит информацию о пожаре в шахте "Листвяжная" за десять дней до ЧП

© РИА Новости / Александр КряжевПожарная машина едет к шахте "Листвяжная" в городе Белово, где утром 25 ноября произошел пожар
Пожарная машина едет к шахте Листвяжная в городе Белово, где утром 25 ноября произошел пожар - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Ростехнадзор не получал данных о пожаре в шахте "Листвяжная" за 10 дней до ЧП, проверит информацию, озвученную женой шахтера, сообщили РИА Новости в ведомстве.
Ранее жена погибшего шахтера Бориса Пиялкина рассказала журналистам о пожаре на шахте "Листвяжная" в Кузбассе за 10 дней до ЧП, который потушили сами шахтеры.
"Информация о пожаре в шахте 15 ноября 2021 года в Сибирское управление Ростехнадзора не поступала, но будет проверена в ходе работы комиссии по техническому расследованию аварии", - ответила пресс-служба ведомства на соответствующий запрос.
Утром 25 ноября на шахте "Листвяжная" в городе Белово Кемеровской области произошло задымление, под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, но через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва. Причиной ЧП, по предварительным данным, стал взрыв метана.
Шахта "Листвяжная" принадлежит холдингу "СДС-Уголь", входящему в топ-3 производителей угля в России, и отрабатывает запасы Егозово-Красноярского угольного месторождения. Работает в связке с одноименной обогатительной фабрикой в городе Белово – одной из самых мощных в России по переработке энергетического угля.
 
ПроисшествияКемеровская областьФедеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор)Авария на шахте "Листвяжная" в Кузбассе
 
 
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