https://ria.ru/20211126/shakhta-1760871485.html

В России организуют стихийные мемориалы после ЧП на шахте в Кузбассе

В России организуют стихийные мемориалы после ЧП на шахте в Кузбассе - РИА Новости, 26.11.2021

В России организуют стихийные мемориалы после ЧП на шахте в Кузбассе

Стихийные мемориалы организуют в России в память о погибших на шахте "Листвяжная", сообщает пресс-служба администрации правительства Кузбасса. РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T13:36

2021-11-26T13:36

2021-11-26T17:17

происшествия

кемеровская область

москва

россия

авария на шахте "листвяжная" в кузбассе

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1a/1760820606_0:24:3051:1740_1920x0_80_0_0_9a93663548c26a71c6b8abf2d3dcb82b.jpg

КЕМЕРОВО, 26 ноя – РИА Новости. Стихийные мемориалы организуют в России в память о погибших на шахте "Листвяжная", сообщает пресс-служба администрации правительства Кузбасса.Сообщалось, что в поселке Грамотеино Беловского городского округа жители несут цветы к мемориалу работникам ВГСЧ (военизированная горноспасательная часть – ред.), погибшим в 2000 году при ликвидации последствий аварии на шахте "Комсомолец", также жители Кемерово в память о погибших на "Листвяжной" возлагают цветы к подножию монумента "Память шахтерам Кузбасса"."В Москве люди несут цветы, оставляют свои соболезнования возле представительства правительства Кузбасса при правительстве РФ... В Новокузнецке цветы возлагают к памятнику "Шахтерам-воинам шахты имени Димитрова, погибшим в боях за честь и независимость Родины в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.". Он расположен в Куйбышевском районе", – говорится в сообщении.Утром 25 ноября на шахте "Листвяжная" в Белово Кемеровской области произошло задымление, под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, но через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва. Причиной ЧП, по предварительным данным, стал взрыв метана. Сейчас погибшими объявлены 51 человек: 46 шахтеров и пять горноспасателей. В больницах находятся 49 человек: 38 шахтеров и 11 спасателей. В регионе объявлен траур.

кемеровская область

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, кемеровская область, москва, россия, авария на шахте "листвяжная" в кузбассе