https://ria.ru/20211126/shakhta-1760870837.html

Врач рассказал о состоянии выживших после ЧП на шахте в Кузбассе

Врач рассказал о состоянии выживших после ЧП на шахте в Кузбассе - РИА Новости, 26.11.2021

Врач рассказал о состоянии выживших после ЧП на шахте в Кузбассе

У всех пациентов, находящихся в реанимации после ЧП на шахте в Кузбассе, стабильное состояние и положительная динамика, заявил заместитель главврача Кузбасского РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T13:33

2021-11-26T13:33

2021-11-26T16:34

авария на шахте "листвяжная" в кузбассе

происшествия

кемеровская область

ленинск-кузнецкий

белово

федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)

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ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКИЙ (Кемеровская обл.), 26 ноя - РИА Новости. У всех пациентов, находящихся в реанимации после ЧП на шахте в Кузбассе, стабильное состояние и положительная динамика, заявил заместитель главврача Кузбасского клинического центра охраны здоровья шахтеров Александр Агаларян.Один из находящихся в реанимации этого центра в Ленинске-Кузнецком - горноспасатель Александр Заковряшин. Его считали погибшим, но он смог выбраться на поверхность шахты и подать сигнал о помощи."Динамика положительная, состояние стабильное по остальным пациентам, которые находятся в отделении реанимации", - сказал Агаларян журналистам, отвечая на вопрос о состоянии пострадавших.Работникам шахты "Листвяжная" в Кемеровской области, где произошло ЧП, будут выплачивать полные зарплаты на время, пока они не смогут вернуться к работе, сообщил губернатор Сергей Цивилев в своем канале в Telegram.Утром 25 ноября на шахте "Листвяжная" в Белово Кемеровской области произошло задымление, под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, но через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва. Причиной ЧП, по предварительным данным, стал взрыв метана. Сейчас погибшими объявлен 51 человек: 46 шахтеров и пять горноспасателей. Госпитализированы 50 человек: 38 шахтеров и 12 спасателей.Возбуждены уголовные дела о нарушении промышленной безопасности и халатности, задержаны директор шахты, его первый зам и начальник участка, а также два инспектора Ростехнадзора.

https://ria.ru/20211125/listvyazhnaya-1760782861.html

кемеровская область

ленинск-кузнецкий

белово

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

авария на шахте "листвяжная" в кузбассе, происшествия, кемеровская область, ленинск-кузнецкий, белово, федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)