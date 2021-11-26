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Эксперт МЧС назвал чудом спасение выжившего на "Листвяжной"
Эксперт МЧС назвал чудом спасение выжившего на "Листвяжной" - РИА Новости, 26.11.2021
Эксперт МЧС назвал чудом спасение выжившего на "Листвяжной"
Спасатель чудом выжил на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области, теперь его ждут долгое лечение и реабилитация, заявил РИА Новости заслуженный спасатель... РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T12:48
2021-11-26T13:12
происшествия
кемеровская область
белово
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
александр чуприян
александр гофштейн
россия
авария на шахте "листвяжная" в кузбассе
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Спасатель чудом выжил на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области, теперь его ждут долгое лечение и реабилитация, заявил РИА Новости заслуженный спасатель России, бывший руководитель Российского центра подготовки спасателей Александр Гофштейн.Сегодня в шахте "Листвяжная" был найден живым спасатель Александр Заковряшин, который считался погибшим. Он находится в состоянии средней тяжести. Врио главы МЧС Александр Чуприян рассказал, что Заковряшин - медик, спасал людей в шахте, ставя им уколы."Это чудо. Это даже более чем чудо. Тут такая история интересная, что в зонах пожара есть такой вредоносный компонент - СО, оксид углерода. У него колоссальная способность проникать через кожу и впитываться в организм. Можно дышать из баллона воздухом, но все равно получить отравление", - сказал Гофштейн, добавив, что в этом случае смерть неизбежна, если только не случится нечто сверхъестественное.По его мнению, поправлять здоровье 51-летнему Заковряшину предстоит месяца четыре. "Последствия тяжелые, долго восстанавливаться будет, и долгий процесс излечения. Пострадали легкие, нервная система", - заметил эксперт.Утром 25 ноября на шахте "Листвяжная" в Белово Кемеровской области произошло задымление, под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, но через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва. Причиной ЧП, по предварительным данным, стал взрыв метана. Сейчас погибшими объявлены 51 человек: 46 шахтеров и пять горноспасателей. В больницах находятся 49 человек: 38 шахтеров и 11 спасателей.
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происшествия, кемеровская область, белово, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), александр чуприян, александр гофштейн, россия, авария на шахте "листвяжная" в кузбассе
12:48 26.11.2021 (обновлено: 13:12 26.11.2021)
 
Эксперт МЧС назвал чудом спасение выжившего на "Листвяжной"

Эксперт МЧС Гофштейн: то, что спасатель выжил в ЧП на "Листвяжной", чудо

© РИА Новости / Александр КряжевСпасатели Всероссийского спасательного корпуса в палаточном лагере у шахты "Листвяжная" в городе Белово, где утром 25 ноября произошел пожар
Спасатели Всероссийского спасательного корпуса в палаточном лагере у шахты Листвяжная в городе Белово, где утром 25 ноября произошел пожар - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Спасатель чудом выжил на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области, теперь его ждут долгое лечение и реабилитация, заявил РИА Новости заслуженный спасатель России, бывший руководитель Российского центра подготовки спасателей Александр Гофштейн.
Сегодня в шахте "Листвяжная" был найден живым спасатель Александр Заковряшин, который считался погибшим. Он находится в состоянии средней тяжести. Врио главы МЧС Александр Чуприян рассказал, что Заковряшин - медик, спасал людей в шахте, ставя им уколы.
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев в Центре охраны здоровья шахтеров в Ленинске-Кузнецком, где находятся пострадавшие при аварии на шахте Листвяжная - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
11:48
Цивилев рассказал о состоянии спасателя, найденного живым в шахте
"Это чудо. Это даже более чем чудо. Тут такая история интересная, что в зонах пожара есть такой вредоносный компонент - СО, оксид углерода. У него колоссальная способность проникать через кожу и впитываться в организм. Можно дышать из баллона воздухом, но все равно получить отравление", - сказал Гофштейн, добавив, что в этом случае смерть неизбежна, если только не случится нечто сверхъестественное.
По его мнению, поправлять здоровье 51-летнему Заковряшину предстоит месяца четыре. "Последствия тяжелые, долго восстанавливаться будет, и долгий процесс излечения. Пострадали легкие, нервная система", - заметил эксперт.
Утром 25 ноября на шахте "Листвяжная" в Белово Кемеровской области произошло задымление, под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, но через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва. Причиной ЧП, по предварительным данным, стал взрыв метана. Сейчас погибшими объявлены 51 человек: 46 шахтеров и пять горноспасателей. В больницах находятся 49 человек: 38 шахтеров и 11 спасателей.
 
ПроисшествияКемеровская областьБеловоМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Александр ЧуприянАлександр ГофштейнРоссияАвария на шахте "Листвяжная" в Кузбассе
 
 
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