12:48 26.11.2021 (обновлено: 13:12 26.11.2021)
Эксперт МЧС назвал чудом спасение выжившего на "Листвяжной"
Эксперт МЧС Гофштейн: то, что спасатель выжил в ЧП на "Листвяжной", чудо
© РИА Новости / Александр КряжевСпасатели Всероссийского спасательного корпуса в палаточном лагере у шахты "Листвяжная" в городе Белово, где утром 25 ноября произошел пожар
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Спасатель чудом выжил на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области, теперь его ждут долгое лечение и реабилитация, заявил РИА Новости заслуженный спасатель России, бывший руководитель Российского центра подготовки спасателей Александр Гофштейн.
Сегодня в шахте "Листвяжная" был найден живым спасатель Александр Заковряшин, который считался погибшим. Он находится в состоянии средней тяжести. Врио главы МЧС Александр Чуприян рассказал, что Заковряшин - медик, спасал людей в шахте, ставя им уколы.
"Это чудо. Это даже более чем чудо. Тут такая история интересная, что в зонах пожара есть такой вредоносный компонент - СО, оксид углерода. У него колоссальная способность проникать через кожу и впитываться в организм. Можно дышать из баллона воздухом, но все равно получить отравление", - сказал Гофштейн, добавив, что в этом случае смерть неизбежна, если только не случится нечто сверхъестественное.
По его мнению, поправлять здоровье 51-летнему Заковряшину предстоит месяца четыре. "Последствия тяжелые, долго восстанавливаться будет, и долгий процесс излечения. Пострадали легкие, нервная система", - заметил эксперт.
Утром 25 ноября на шахте "Листвяжная" в Белово Кемеровской области произошло задымление, под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, но через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва. Причиной ЧП, по предварительным данным, стал взрыв метана. Сейчас погибшими объявлены 51 человек: 46 шахтеров и пять горноспасателей. В больницах находятся 49 человек: 38 шахтеров и 11 спасателей.