https://ria.ru/20211126/shakhta-1760861480.html

Эксперт МЧС назвал чудом спасение выжившего на "Листвяжной"

Эксперт МЧС назвал чудом спасение выжившего на "Листвяжной" - РИА Новости, 26.11.2021

Эксперт МЧС назвал чудом спасение выжившего на "Листвяжной"

Спасатель чудом выжил на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области, теперь его ждут долгое лечение и реабилитация, заявил РИА Новости заслуженный спасатель... РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T12:48

2021-11-26T12:48

2021-11-26T13:12

происшествия

кемеровская область

белово

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

александр чуприян

александр гофштейн

россия

авария на шахте "листвяжная" в кузбассе

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Спасатель чудом выжил на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области, теперь его ждут долгое лечение и реабилитация, заявил РИА Новости заслуженный спасатель России, бывший руководитель Российского центра подготовки спасателей Александр Гофштейн.Сегодня в шахте "Листвяжная" был найден живым спасатель Александр Заковряшин, который считался погибшим. Он находится в состоянии средней тяжести. Врио главы МЧС Александр Чуприян рассказал, что Заковряшин - медик, спасал людей в шахте, ставя им уколы."Это чудо. Это даже более чем чудо. Тут такая история интересная, что в зонах пожара есть такой вредоносный компонент - СО, оксид углерода. У него колоссальная способность проникать через кожу и впитываться в организм. Можно дышать из баллона воздухом, но все равно получить отравление", - сказал Гофштейн, добавив, что в этом случае смерть неизбежна, если только не случится нечто сверхъестественное.По его мнению, поправлять здоровье 51-летнему Заковряшину предстоит месяца четыре. "Последствия тяжелые, долго восстанавливаться будет, и долгий процесс излечения. Пострадали легкие, нервная система", - заметил эксперт.Утром 25 ноября на шахте "Листвяжная" в Белово Кемеровской области произошло задымление, под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, но через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва. Причиной ЧП, по предварительным данным, стал взрыв метана. Сейчас погибшими объявлены 51 человек: 46 шахтеров и пять горноспасателей. В больницах находятся 49 человек: 38 шахтеров и 11 спасателей.

https://ria.ru/20211126/shakhta-1760848055.html

кемеровская область

белово

россия

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происшествия, кемеровская область, белово, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), александр чуприян, александр гофштейн, россия, авария на шахте "листвяжная" в кузбассе