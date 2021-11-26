https://ria.ru/20211126/shakhta-1760846835.html
В "Листвяжной" жаловались на высокий уровень метана, заявила прокуратура
В "Листвяжной" жаловались на высокий уровень метана, заявила прокуратура - РИА Новости, 26.11.2021
В "Листвяжной" жаловались на высокий уровень метана, заявила прокуратура
Сотрудники шахты "Листвяжная" в Кемеровской области ранее обращали внимание и жаловались на нарушения на шахте, сообщил журналистам заместитель генпрокурора РФ... РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T11:43
2021-11-26T11:43
2021-11-26T11:55
шахты
авария на шахте "листвяжная" в кузбассе
происшествия
кемеровская область
жкх
дмитрий демешин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1a/1760820606_0:24:3051:1740_1920x0_80_0_0_9a93663548c26a71c6b8abf2d3dcb82b.jpg
ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКИЙ (Кемеровская область), 26 ноя - РИА Новости. Сотрудники шахты "Листвяжная" в Кемеровской области ранее обращали внимание и жаловались на нарушения на шахте, сообщил журналистам заместитель генпрокурора РФ Дмитрий Демешин."Обращали внимание, жаловались", - сказал Демешин журналистам, отвечая на вопрос, жаловались ли на нарушения на шахте ранее.Он уточнил, что проверять сейчас будут все шахты Кузбасса."Нарушение нарушению рознь, поэтому оценка будет даваться именно категории нарушений - повлекли ли они за собой взрывы", - уточнил Демешин.
https://radiosputnik.ria.ru/20211126/shakhta-1760837282.html
шахты
кемеровская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1a/1760820606_145:0:2876:2048_1920x0_80_0_0_48f175c71abed664439d91e5ba3384f7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
шахты, авария на шахте "листвяжная" в кузбассе, происшествия, кемеровская область, жкх, дмитрий демешин
11:43 26.11.2021 (обновлено: 11:55 26.11.2021)
В "Листвяжной" жаловались на высокий уровень метана, заявила прокуратура
Прокуратура: сотрудники шахты "Листвяжная" ранее жаловались на повышенный уровень метана