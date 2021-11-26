https://ria.ru/20211126/shakhta-1760846835.html

В "Листвяжной" жаловались на высокий уровень метана, заявила прокуратура

В "Листвяжной" жаловались на высокий уровень метана, заявила прокуратура - РИА Новости, 26.11.2021

В "Листвяжной" жаловались на высокий уровень метана, заявила прокуратура

Сотрудники шахты "Листвяжная" в Кемеровской области ранее обращали внимание и жаловались на нарушения на шахте, сообщил журналистам заместитель генпрокурора РФ... РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T11:43

2021-11-26T11:43

2021-11-26T11:55

шахты

авария на шахте "листвяжная" в кузбассе

происшествия

кемеровская область

жкх

дмитрий демешин

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ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКИЙ (Кемеровская область), 26 ноя - РИА Новости. Сотрудники шахты "Листвяжная" в Кемеровской области ранее обращали внимание и жаловались на нарушения на шахте, сообщил журналистам заместитель генпрокурора РФ Дмитрий Демешин."Обращали внимание, жаловались", - сказал Демешин журналистам, отвечая на вопрос, жаловались ли на нарушения на шахте ранее.Он уточнил, что проверять сейчас будут все шахты Кузбасса."Нарушение нарушению рознь, поэтому оценка будет даваться именно категории нарушений - повлекли ли они за собой взрывы", - уточнил Демешин.

https://radiosputnik.ria.ru/20211126/shakhta-1760837282.html

шахты

кемеровская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

шахты, авария на шахте "листвяжная" в кузбассе, происшествия, кемеровская область, жкх, дмитрий демешин