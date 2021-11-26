https://ria.ru/20211126/shakhta-1760837468.html

В Кузбассе четыре человека попали в реанимацию после ЧП на шахте

В Кузбассе четыре человека попали в реанимацию после ЧП на шахте - РИА Новости, 26.11.2021

В Кузбассе четыре человека попали в реанимацию после ЧП на шахте

Трое горняков и один спасатель попали в реанимацию после трагедии на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T10:58

2021-11-26T10:58

2021-11-26T10:58

происшествия

кемеровская область

белово

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

авария на шахте "листвяжная" в кузбассе

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Трое горняков и один спасатель попали в реанимацию после трагедии на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."В реанимации находятся четыре человека, в том числе один горноспасатель", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что в состоянии сотрудника МЧС наблюдается положительная динамика. Состояние одного из шахтеров оценивается как тяжелое.Накануне утром, по предварительным данным, в шахте "Листвяжная" взорвался метан, когда под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, но через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва.По последней информации, в результате аварии погибли 52 человека – 46 шахтеров и шесть горноспасателей. 49 находятся в больницах – 38 шахтеров и 11 спасателей. В регионе объявлен траур.Возбуждены уголовные дела о нарушении промышленной безопасности и халатности, задержаны директор шахты, его первый зам и начальник участка, а также два инспектора Ростехнадзора.Шахта "Листвяжная" принадлежит холдингу "СДС-Уголь", входящему в топ-3 производителей угля в России, и отрабатывает запасы Егозово-Красноярского угольного месторождения. Работает в связке с одноименной обогатительной фабрикой в городе Белово – одной из самых мощных в России по переработке энергетического угля.

https://ria.ru/20211125/shakhty-1760652143.html

кемеровская область

белово

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, кемеровская область, белово, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), авария на шахте "листвяжная" в кузбассе