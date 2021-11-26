https://ria.ru/20211126/shakhta-1760830820.html

Врио главы МЧС пообщался с пострадавшими на шахте в Кузбассе

Врио главы МЧС пообщался с пострадавшими на шахте в Кузбассе - РИА Новости, 26.11.2021

Врио главы МЧС пообщался с пострадавшими на шахте в Кузбассе

Врио главы МЧС РФ Александр Чуприян посетил в больнице пострадавшего при ЧП на шахте "Листвяжная" и пообещал, что все у него будет нормально. РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T10:14

2021-11-26T10:14

2021-11-26T11:03

происшествия

ленинск-кузнецкий

белово

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

александр чуприян

россия

авария на шахте "листвяжная" в кузбассе

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/19/1760789754_0:0:3101:1745_1920x0_80_0_0_ad5adfd580d7f08164e989f7f8dc5ce6.jpg

ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКИЙ (Кемеровская обл.), 26 ноя - РИА Новости. Врио главы МЧС РФ Александр Чуприян посетил в больнице пострадавшего при ЧП на шахте "Листвяжная" и пообещал, что все у него будет нормально.Чуприян в пятницу приехал в Кузбасский клинический центр охраны здоровья шахтеров в Ленинске-Кузнецком."Ты держись, все у тебя будет нормально. Нам сейчас рассказали, показали все твои внутренности, все красиво", - сказал он одному из пострадавших."Держись, все будет нормально. Спасибо тебе", - добавил врио министра."Спасибо", - ответил тот.Врио главы МЧС РФ Александр Чуприян посетил Кузбасский клинический центр охраны здоровья шахтеров в Ленинске-Кузнецком и пообщался с пострадавшими при ЧП на "Листвяжной".Чуприян вместе с губернатором Кемеровской области Сергеем Цивилевым и заместителем генпрокурора Дмитрием Демешиным приехали в центр в пятницу. Они обошли пострадавших и пообщались с ними, также поговорили с лечащими врачами и выяснили подробности состояния выживших при аварии.Чуприян спросил у одного из пострадавших, сразу ли приехали медики на место ЧП или их пришлось ждать."Сразу. Я без создания был. Я очнулся, мне плохо было, водой меня отпаивали. Я полбутылки выпил", - рассказал пострадавший."Взрывную волну почувствовал?" - спросил врио министра."Хлопок был такой в уши", - ответил он.Один из врачей центра рассказал о состоянии другого пациента, находящегося на лечении."В нейрохирургии. Чувствует себя удовлетворительно. Состояние не вызывает каких-либо опасений", - рассказал врач.Он добавил, что обследование проведено в полном объеме, сделаны рентгеновские снимки и компьютерная томография головного мозга."К счастью, не коснулось, все обошлось", - сказал врач, отвечая на вопрос, было ли отравление угарным газом.Накануне утром, по предварительным данным, в шахте "Листвяжная" взорвался метан, когда под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, но через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва.По последней информации, в результате аварии погибли более 50 человек, в том числе шесть горноспасателей, хотя сегодня врио главы МЧС Александр Чуприян объявил об обнаружении живым одного из шахтеров, считавшихся погибшим.Сорок девять пострадавших после ЧП сейчас находятся в больницах – 38 шахтеров и 11 спасателей. В регионе объявлен траур.Возбуждены уголовные дела о нарушении промышленной безопасности и халатности, задержаны директор шахты, его первый зам и начальник участка, а также два инспектора Ростехнадзора.Шахта "Листвяжная" принадлежит холдингу "СДС-Уголь", входящему в топ-3 производителей угля в России, и отрабатывает запасы Егозово-Красноярского угольного месторождения. Работает в связке с одноименной обогатительной фабрикой в городе Белово – одной из самых мощных в России по переработке энергетического угля.Утром 25 ноября на шахте "Листвяжная" в Белово Кемеровской области произошло задымление, под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, но через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва. По данным МЧС, погибли 52 человека: 46 шахтеров и шесть горноспасателей. В больницах находятся 49 человек – 38 шахтеров и 11 спасателей. В регионе с 26 по 28 ноября объявлен траур. Причиной ЧП, по предварительным данным, стал взрыв метана.

https://ria.ru/20211126/shakhta-1760817313.html

https://ria.ru/20211126/shakhta-1760829886.html

https://ria.ru/20211126/shakhta-1760817163.html

ленинск-кузнецкий

белово

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, ленинск-кузнецкий, белово, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), александр чуприян, россия, авария на шахте "листвяжная" в кузбассе