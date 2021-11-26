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В Генпрокуратуре рассказали о задержанных по делу о ЧП в шахте в Кузбассе

В Генпрокуратуре рассказали о задержанных по делу о ЧП в шахте в Кузбассе - РИА Новости, 26.11.2021

В Генпрокуратуре рассказали о задержанных по делу о ЧП в шахте в Кузбассе

Задержанные инспекторы Ростехнадзора проводили проверку на шахте "Листвяжная" за неделю до ЧП, сообщил заместитель генпрокурора РФ Дмитрий Демешин. РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T10:08

2021-11-26T10:08

2021-11-26T10:10

происшествия

кемеровская область

белово

генеральная прокуратура рф

дмитрий демешин

авария на шахте "листвяжная" в кузбассе

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Задержанные инспекторы Ростехнадзора проводили проверку на шахте "Листвяжная" за неделю до ЧП, сообщил заместитель генпрокурора РФ Дмитрий Демешин.В пятницу возбуждено уголовное дело в отношении главных государственных инспекторов Беловского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц). По версии следствия, в ноябре подозреваемые ненадлежащим образом исполнили свои должностные обязанности по надзору за выполнением требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте. Так, установлено, что инспекторы без фактической проверки данного штрека составили акты о его проверке.Ранее вдова одного из горняков рассказала, в каких условиях работали шахтеры. В частности, 15 ноября им самим пришлось тушить пожар в шахте. Метан, рассказывал ее супруг, в шахте "зашкаливал", и все об этом знали. Проверки, по словам женщины, были, однако трагедия все равно произошла.Утром 25 ноября на шахте "Листвяжная" в Белово Кемеровской области произошло задымление, под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, но через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва. По последним данным, в результате аварии погибли 52 человека – 46 шахтеров и шесть горноспасателей, 49 находятся в больницах – 38 шахтеров и 11 спасателей. В регионе с 26 по 28 ноября объявлен траур. Причиной ЧП, по предварительным данным, стал взрыв метана. По информации Следственного комитета, в рамках уголовного дела по статье "нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов" задержаны директор шахты, его первый заместитель и начальник участка.Шахта "Листвяжная" принадлежит холдингу "СДС-Уголь", входящему в топ-3 производителей угля в России, и отрабатывает запасы Егозово-Красноярского угольного месторождения. Работает в связке с одноименной обогатительной фабрикой в городе Белово – одной из самых мощных в России по переработке энергетического угля.

кемеровская область

белово

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Жена погибшего шахтера рассказала о пожаре за 10 дней до ЧП Вдова погибшего на "Листвяжной" шахтера рассказывает, в каких условиях работал муж и его коллеги в шахте, в том числе о пожаре за 10 дней до ЧП 2021-11-26T10:08 true PT0M45S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, кемеровская область, белово, генеральная прокуратура рф, дмитрий демешин, авария на шахте "листвяжная" в кузбассе