https://ria.ru/20211126/shakhta-1760829670.html

Один из пострадавших на шахте в Кузбассе находится в реанимации

Один из пострадавших на шахте в Кузбассе находится в реанимации - РИА Новости, 26.11.2021

Один из пострадавших на шахте в Кузбассе находится в реанимации

Угроза жизни сохраняется у одного из пострадавших при ЧП на шахте в Кемеровской области, он в реанимации, сообщил врач Кузбасского клинического центра охраны... РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T10:06

2021-11-26T10:06

2021-11-26T10:06

происшествия

кемеровская область

белово

здоровье - общество

авария на шахте "листвяжная" в кузбассе

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ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКИЙ (Кемеровская область), 26 ноя - РИА Новости. Угроза жизни сохраняется у одного из пострадавших при ЧП на шахте в Кемеровской области, он в реанимации, сообщил врач Кузбасского клинического центра охраны здоровья шахтеров.Ранее главврач центра Оксана Черникова сообщила, что все госпитализированные после ЧП на шахте горняки находятся в стабильном состоянии, угрозы жизням нет."По шахтерам: один пациент с черепно-мозговой травмой легкой степени тяжести, с множественными ушибами, отравлением продуктами горения легкой степени тяжести. Состояние стабильное, дышит сам", - рассказал врач центра губернатору Кемеровской области Сергею Цивилеву.Он добавил, что второй пациент также с черепно-мозговой травмой легкой степени тяжести, но с отравлением тяжелой степени, динамика положительная, проводится лечение.Он добавил, что у одного из пострадавших горноспасателей положительная динамика и ясное сознание, он готовится к переводу в отделение. Еще один пострадавший, по словам врача, находится на диагностическом этапе, идет диагностика, состояние пока тяжелое, он зависит от кислорода и будет находиться в реанимации.Цивилев поинтересовался, есть ли угроза жизни у кого-то из пострадавших. "У одного пациента пока сохраняется", - ответил врач.Утром 25 ноября на шахте "Листвяжная" в городе Белово Кемеровской области произошло задымление, под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, но через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва. По последним данным, в результате аварии погибли 52 человека – 46 шахтеров и шесть горноспасателей, 49 находятся в больницах – 38 шахтеров и 11 спасателей. В регионе с 26 по 28 ноября объявлен траур. Причиной ЧП, по предварительным данным, стал взрыв метана.

https://ria.ru/20211126/shakhta-1760815651.html

https://ria.ru/20211125/listvyazhnaya-1760792852.html

кемеровская область

белово

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происшествия, кемеровская область, белово, здоровье - общество, авария на шахте "листвяжная" в кузбассе