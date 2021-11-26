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В Кузбассе подняли на поверхность тела трех горняков и трех спасателей

В Кузбассе подняли на поверхность тела трех горняков и трех спасателей - РИА Новости, 26.11.2021

В Кузбассе подняли на поверхность тела трех горняков и трех спасателей

Спасатели на данный момент смогли достать на поверхность шесть тел — трех горняков и трех спасателей - погибших на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области,... РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T10:02

2021-11-26T10:02

2021-11-26T10:02

происшествия

кемеровская область

белово

сергей цивилев

авария на шахте "листвяжная" в кузбассе

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Спасатели на данный момент смогли достать на поверхность шесть тел — трех горняков и трех спасателей - погибших на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области, сообщил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев."Всего на данный момент спасатели смогли достать на поверхность шесть тел — трех горняков (двое из них опознаны) и трех спасателей (их имена известны)", - написал Цивилев в своем Telegram-канале.Утром 25 ноября на шахте "Листвяжная" в Белово Кемеровской области произошло задымление, под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, но через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва. По последним данным, в результате аварии погибли 52 человека – 46 шахтеров и шесть горноспасателей, 49 находятся в больницах – 38 шахтеров и 11 спасателей. В регионе с 26 по 28 ноября объявлен траур. Причиной ЧП, по предварительным данным, стал взрыв метана.

кемеровская область

белово

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, кемеровская область, белово, сергей цивилев, авария на шахте "листвяжная" в кузбассе