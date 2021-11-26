https://ria.ru/20211126/shakhta-1760817313.html

Чуприян рассказал о работе по ликвидации аварии на кемеровской шахте

Чуприян рассказал о работе по ликвидации аварии на кемеровской шахте - РИА Новости, 26.11.2021

Чуприян рассказал о работе по ликвидации аварии на кемеровской шахте

Межведомственный штаб выработает оптимальные решения для продолжения поисковой операции и ликвидации аварии на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области, об этом РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T08:23

2021-11-26T08:23

2021-11-26T08:40

происшествия

кемеровская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

александр чуприян

авария на шахте "листвяжная" в кузбассе

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БЕЛОВО (Кемеровская область), 26 ноя - РИА Новости. Межведомственный штаб выработает оптимальные решения для продолжения поисковой операции и ликвидации аварии на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области, об этом сообщил врио главы МЧС России Александр Чуприян на встрече с родственниками погибших горняков."Будут выработаны оптимальные решения", - сказал он. По его словам, сейчас на шахте работают три отделения горноспасателей. "Они берут пробы воздуха, чтобы определить, есть ли угроза взрыва или нет. Вчера она была", - напомнил Чуприян. Он добавил, что необходимо определить динамику развития ситуации, но в течение ближайших суток она улучшиться не может."Обследование шахты - это вопрос не одних суток. Кроме того, мы максимально должны вытеснить кислород, чтобы не допустить взрыв", - сказал Чуприян.Он заверил родственников шахтеров, что до них будет доводиться вся информация о складывающейся обстановке и принимаемых мерах.Утром 25 ноября на шахте "Листвяжная" в Белово Кемеровской области произошло задымление, под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, но через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва. По последним данным, в результате аварии погибли 52 человека – 46 шахтеров и шесть горноспасателей, 49 находятся в больницах – 38 шахтеров и 11 спасателей. В регионе с 26 по 28 ноября объявлен траур. Причиной ЧП, по предварительным данным, стал взрыв метана.

https://ria.ru/20211125/shakhty-1760652143.html

кемеровская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, кемеровская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), александр чуприян, авария на шахте "листвяжная" в кузбассе