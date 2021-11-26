Чуприян рассказал о работе по ликвидации аварии на кемеровской шахте

Врио главы МЧС Чуприян: для ликвидации аварии на "Листвяжной" примут оптимальные решения
Задымление на "Листвяжной" началось около 08.30 (04.30 по московскому времени). Под землей в этот момент находились 285 человек.
Задымление на "Листвяжной" началось около 08.30 (04.30 по московскому времени). Под землей в этот момент находились 285 человек.
Родственники горняков возле шахты "Листвяжная".
Родственники горняков возле шахты "Листвяжная".
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев возглавил штаб по ликвидации последствий аварии.
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев возглавил штаб по ликвидации последствий аварии.
Большую часть людей удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, но вскоре их отозвали из-за угрозы взрыва.
Большую часть людей удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, но вскоре их отозвали из-за угрозы взрыва.
В результате ЧП на шахте погибли 52 человека: 46 шахтеров и шесть горноспасателей.
В результате ЧП на шахте погибли 52 человека: 46 шахтеров и шесть горноспасателей.
В больницах находятся 49 человек: 38 шахтеров и 11 спасателей.
В больницах находятся 49 человек: 38 шахтеров и 11 спасателей.
По предварительным данным, причиной ЧП стал взрыв метана.
По предварительным данным, причиной ЧП стал взрыв метана.
Возбуждено уголовное дело о нарушении промышленной безопасности. Ситуацию взяла на особый контроль Генпрокуратура.
Возбуждено уголовное дело о нарушении промышленной безопасности. Ситуацию взяла на особый контроль Генпрокуратура.
В Кемеровской области объявили трехдневный траур.
В Кемеровской области объявили трехдневный траур.
Задымление на "Листвяжной" началось около 08.30 (04.30 по московскому времени). Под землей в этот момент находились 285 человек.
Родственники горняков возле шахты "Листвяжная".
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев возглавил штаб по ликвидации последствий аварии.
Большую часть людей удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, но вскоре их отозвали из-за угрозы взрыва.
В результате ЧП на шахте погибли 52 человека: 46 шахтеров и шесть горноспасателей.
В больницах находятся 49 человек: 38 шахтеров и 11 спасателей.
По предварительным данным, причиной ЧП стал взрыв метана.
Возбуждено уголовное дело о нарушении промышленной безопасности. Ситуацию взяла на особый контроль Генпрокуратура.
В Кемеровской области объявили трехдневный траур.