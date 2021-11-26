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Жена погибшего в Кузбассе рассказала о пожаре на шахте за десять дней до ЧП
Жена погибшего в Кузбассе рассказала о пожаре на шахте за десять дней до ЧП - РИА Новости, 26.11.2021
Жена погибшего в Кузбассе рассказала о пожаре на шахте за десять дней до ЧП
Жена погибшего шахтера Бориса Пиялкина рассказала о пожаре на шахте "Листвяжная" в Кузбассе за 10 дней до ЧП, который потушили сами шахтёры. РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T08:13
2021-11-26T08:55
кемеровская область
сдс-уголь
россия
авария на шахте "листвяжная" в кузбассе
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БЕЛОВО (Кузбасс), 26 сен - РИА Новости, Светлана Задера. Жена погибшего шахтера Бориса Пиялкина рассказала о пожаре на шахте "Листвяжная" в Кузбассе за 10 дней до ЧП, который потушили сами шахтёры.Утром 25 ноября на шахте "Листвяжная" в Белово Кемеровской области произошло задымление, под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, но через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва. По последним данным, в результате аварии погибли 52 человека – 46 шахтеров и шесть горноспасателей, 49 находятся в больницах – 38 шахтеров и 11 спасателей. В регионе с 26 по 28 ноября объявлен траур. Причиной ЧП, по предварительным данным, стал взрыв метана.По ее словам, супруг был опытным горняком с 30-летним стажем работы.Шахта "Листвяжная" принадлежит холдингу "СДС-Уголь", входящему в топ-3 производителей угля в России, и отрабатывает запасы Егозово-Красноярского угольного месторождения. Работает в связке с одноименной обогатительной фабрикой в городе Белово – одной из самых мощных в России по переработке энергетического угля.
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60
Жена погибшего шахтера рассказала о пожаре за 10 дней до ЧП
Вдова погибшего на "Листвяжной" шахтера рассказывает, в каких условиях работал муж и его коллеги в шахте, в том числе о пожаре за 10 дней до ЧП
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кемеровская область, сдс-уголь, россия, авария на шахте "листвяжная" в кузбассе
08:13 26.11.2021 (обновлено: 08:55 26.11.2021)
 
Жена погибшего в Кузбассе рассказала о пожаре на шахте за десять дней до ЧП

Жена погибшего в Кузбассе рассказала о пожаре на шахте за десять дней до трагедии

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БЕЛОВО (Кузбасс), 26 сен - РИА Новости, Светлана Задера. Жена погибшего шахтера Бориса Пиялкина рассказала о пожаре на шахте "Листвяжная" в Кузбассе за 10 дней до ЧП, который потушили сами шахтёры.
Утром 25 ноября на шахте "Листвяжная" в Белово Кемеровской области произошло задымление, под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, но через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва. По последним данным, в результате аварии погибли 52 человека – 46 шахтеров и шесть горноспасателей, 49 находятся в больницах – 38 шахтеров и 11 спасателей. В регионе с 26 по 28 ноября объявлен траур. Причиной ЧП, по предварительным данным, стал взрыв метана.
"Пятнадцатого они не стушевались и сами, своими силами тушили в шахте пожар. Прошло буквально несколько дней, и теперь мужа моего нет. И все это знали. Роспотребнадзор все проверял. И что они там проверяли? Этот метан давно там зашкаливал. Мой муж звеневым ходил, на груди был датчик. Он говорит, что "датчик пищит, я его водой намочу, чтобы он не пищал. И дальше работали. Вот в каких условиях они работали", - рассказала жена погибшего журналистам.
По ее словам, супруг был опытным горняком с 30-летним стажем работы.
Шахта "Листвяжная" принадлежит холдингу "СДС-Уголь", входящему в топ-3 производителей угля в России, и отрабатывает запасы Егозово-Красноярского угольного месторождения. Работает в связке с одноименной обогатительной фабрикой в городе Белово – одной из самых мощных в России по переработке энергетического угля.
Машина скрой помощи возле шахты Листвяжная в городе Белово - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
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Кемеровская областьСДС-УгольРоссияАвария на шахте "Листвяжная" в Кузбассе
 
 
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