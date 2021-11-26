https://ria.ru/20211126/shakhta-1760817163.html

Жена погибшего в Кузбассе рассказала о пожаре на шахте за десять дней до ЧП

Жена погибшего в Кузбассе рассказала о пожаре на шахте за десять дней до ЧП - РИА Новости, 26.11.2021

Жена погибшего в Кузбассе рассказала о пожаре на шахте за десять дней до ЧП

Жена погибшего шахтера Бориса Пиялкина рассказала о пожаре на шахте "Листвяжная" в Кузбассе за 10 дней до ЧП, который потушили сами шахтёры. РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T08:13

2021-11-26T08:13

2021-11-26T08:55

кемеровская область

сдс-уголь

россия

авария на шахте "листвяжная" в кузбассе

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БЕЛОВО (Кузбасс), 26 сен - РИА Новости, Светлана Задера. Жена погибшего шахтера Бориса Пиялкина рассказала о пожаре на шахте "Листвяжная" в Кузбассе за 10 дней до ЧП, который потушили сами шахтёры.Утром 25 ноября на шахте "Листвяжная" в Белово Кемеровской области произошло задымление, под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, но через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва. По последним данным, в результате аварии погибли 52 человека – 46 шахтеров и шесть горноспасателей, 49 находятся в больницах – 38 шахтеров и 11 спасателей. В регионе с 26 по 28 ноября объявлен траур. Причиной ЧП, по предварительным данным, стал взрыв метана.По ее словам, супруг был опытным горняком с 30-летним стажем работы.Шахта "Листвяжная" принадлежит холдингу "СДС-Уголь", входящему в топ-3 производителей угля в России, и отрабатывает запасы Егозово-Красноярского угольного месторождения. Работает в связке с одноименной обогатительной фабрикой в городе Белово – одной из самых мощных в России по переработке энергетического угля.

https://ria.ru/20211126/shakhta-1760815651.html

кемеровская область

россия

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Жена погибшего шахтера рассказала о пожаре за 10 дней до ЧП Вдова погибшего на "Листвяжной" шахтера рассказывает, в каких условиях работал муж и его коллеги в шахте, в том числе о пожаре за 10 дней до ЧП 2021-11-26T08:13 true PT0M45S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кемеровская область, сдс-уголь, россия, авария на шахте "листвяжная" в кузбассе