08:13 26.11.2021 (обновлено: 08:55 26.11.2021)
Жена погибшего в Кузбассе рассказала о пожаре на шахте за десять дней до ЧП
Жена погибшего в Кузбассе рассказала о пожаре на шахте за десять дней до трагедии
БЕЛОВО (Кузбасс), 26 сен - РИА Новости, Светлана Задера. Жена погибшего шахтера Бориса Пиялкина рассказала о пожаре на шахте "Листвяжная" в Кузбассе за 10 дней до ЧП, который потушили сами шахтёры.
Утром 25 ноября на шахте "Листвяжная" в Белово Кемеровской области произошло задымление, под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, но через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва. По последним данным, в результате аварии погибли 52 человека – 46 шахтеров и шесть горноспасателей, 49 находятся в больницах – 38 шахтеров и 11 спасателей. В регионе с 26 по 28 ноября объявлен траур. Причиной ЧП, по предварительным данным, стал взрыв метана.
"Пятнадцатого они не стушевались и сами, своими силами тушили в шахте пожар. Прошло буквально несколько дней, и теперь мужа моего нет. И все это знали. Роспотребнадзор все проверял. И что они там проверяли? Этот метан давно там зашкаливал. Мой муж звеневым ходил, на груди был датчик. Он говорит, что "датчик пищит, я его водой намочу, чтобы он не пищал. И дальше работали. Вот в каких условиях они работали", - рассказала жена погибшего журналистам.
По ее словам, супруг был опытным горняком с 30-летним стажем работы.
Шахта "Листвяжная" принадлежит холдингу "СДС-Уголь", входящему в топ-3 производителей угля в России, и отрабатывает запасы Егозово-Красноярского угольного месторождения. Работает в связке с одноименной обогатительной фабрикой в городе Белово – одной из самых мощных в России по переработке энергетического угля.