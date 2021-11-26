https://ria.ru/20211126/serbiya-1760891234.html
Путин посетит Сербию в 2022 году
Путин посетит Сербию в 2022 году - РИА Новости, 26.11.2021
Путин посетит Сербию в 2022 году
Президент РФ Владимир Путин принял приглашение посетить Сербию в 2022 году, сроки согласуют на дипканалам, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий... РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T14:46
2021-11-26T14:46
2021-11-26T14:55
сербия
сочи
владимир путин
дмитрий песков
россия
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин принял приглашение посетить Сербию в 2022 году, сроки согласуют на дипканалам, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Вучич возобновил приглашение президенту посетить Сербию, и президент принял это приглашение. Сроки точные визита будут согласовывать по дипломатическим каналам", - сказал Песков.В четверг Путин принял Вучича в Сочи, где они провели разговор по широкому кругу вопросов. По итогам встречи президент Сербии сообщил, что цена газа из РФ на ближайшие полгода для его страны сохранится на предыдущем уровне в 270 долларов за 1000 кубических метров и что достигнуто понимание по увеличению и гибкости поставок.
https://ria.ru/20211125/gaz-1760805832.html
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сербия, сочи, владимир путин, дмитрий песков, россия
14:46 26.11.2021 (обновлено: 14:55 26.11.2021)
Путин посетит Сербию в 2022 году
Пресс-секретарь президента Песков: Путин принял приглашение посетить Сербию в 2022 году