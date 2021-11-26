https://ria.ru/20211126/sanktsii-1760930028.html
Зеленский заявил, что не считает людьми тех, против кого ввел санкции
Зеленский заявил, что не считает людьми тех, против кого ввел санкции - РИА Новости, 26.11.2021
Зеленский заявил, что не считает людьми тех, против кого ввел санкции
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о своем отношении к гражданам, против которых в стране ввели санкции. РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T17:16
2021-11-26T17:16
2021-11-26T18:16
в мире
украина
владимир зеленский
совет национальной безопасности и обороны украины
виктор медведчук
тарас козак
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КИЕВ, 26 ноя — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о своем отношении к гражданам, против которых в стране ввели санкции.Так, на пресс-конференции главе государства задали вопрос, насколько обоснованы решения Совета национальной безопасности и обороны наложить ограничения на некоторых людей.В феврале СНБО ввел санкции против восьми физических лиц, в том числе главы политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко. В мае Медведчуку (и его соратнику по партии Тарасу Козаку) предъявили подозрение в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. Политика отправили под круглосуточный домашний арест и обязали носить электронный браслет. Кроме того, пятилетние санкции ввели против самого Козака и оппозиционных телеканалов, которыми он владеет, как сообщают "112 Украина", NewsOne и ZIK.
https://ria.ru/20211024/telekanal-1755992388.html
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в мире, украина, владимир зеленский, совет национальной безопасности и обороны украины, виктор медведчук, тарас козак
17:16 26.11.2021 (обновлено: 18:16 26.11.2021)
Зеленский заявил, что не считает людьми тех, против кого ввел санкции
Президент Украины Зеленский о тех, против кого ввел санкции: вы их людьми называете?