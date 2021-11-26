https://ria.ru/20211126/sanktsii-1760930028.html

Зеленский заявил, что не считает людьми тех, против кого ввел санкции

Зеленский заявил, что не считает людьми тех, против кого ввел санкции - РИА Новости, 26.11.2021

Зеленский заявил, что не считает людьми тех, против кого ввел санкции

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о своем отношении к гражданам, против которых в стране ввели санкции. РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T17:16

2021-11-26T17:16

2021-11-26T18:16

в мире

украина

владимир зеленский

совет национальной безопасности и обороны украины

виктор медведчук

тарас козак

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КИЕВ, 26 ноя — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о своем отношении к гражданам, против которых в стране ввели санкции.Так, на пресс-конференции главе государства задали вопрос, насколько обоснованы решения Совета национальной безопасности и обороны наложить ограничения на некоторых людей.В феврале СНБО ввел санкции против восьми физических лиц, в том числе главы политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко. В мае Медведчуку (и его соратнику по партии Тарасу Козаку) предъявили подозрение в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. Политика отправили под круглосуточный домашний арест и обязали носить электронный браслет. Кроме того, пятилетние санкции ввели против самого Козака и оппозиционных телеканалов, которыми он владеет, как сообщают "112 Украина", NewsOne и ZIK.

https://ria.ru/20211024/telekanal-1755992388.html

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в мире, украина, владимир зеленский, совет национальной безопасности и обороны украины, виктор медведчук, тарас козак