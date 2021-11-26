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Samsung оспорил патент, из-за которого запретили продажу смартфонов
Samsung оспорил патент, из-за которого запретили продажу смартфонов - РИА Новости, 26.11.2021
Samsung оспорил патент, из-за которого запретили продажу смартфонов
Российская "дочка" корейской Samsung Electronics обратилась в Роспатент с возражением на выдачу швейцарской компании Sqwin SA патента "Система электронных... РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T12:01
2021-11-26T12:01
технологии
федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
samsung
россия
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МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости. Российская "дочка" корейской Samsung Electronics обратилась в Роспатент с возражением на выдачу швейцарской компании Sqwin SA патента "Система электронных платежей", из-за которого суд запретил продавать в России 61 модель смартфонов Samsung с платежным сервисом Samsung Pay, как следует из опубликованных документов Роспатента, рассмотрение возражения Палатой по патентным спорам назначено на 24 декабря.Арбитражный суд Москвы по иску Sqwin SA в июле запретил ответчикам Samsung Electronics и ООО "Самсунг Электроникс Рус Компани" использование продукции, включающей в себя Samsung Рау, в том числе ее ввоз на территорию России, предложение к продаже, продажу и иное введение в оборот.Конкретные модели мобильных устройств в решении суда не приводились. Истец в августе подал ходатайство, в котором указал, что судом не полностью рассмотрены уточненные требования. Рассмотрев обращение, суд в октябре принял дополнительное решение по делу. В нем он перечислил все модели устройств, запрещенных к продаже в России, - от выпущенного в 2017 году Samsung Galaxy J5 до новейших Samsung Galaxy Z Flip и Samsung Galaxy Fold, всего 61 модель.Суд первой инстанции, удовлетворяя иск Sqwin SA, согласился с доводами истца, что использование Samsung Рау нарушает его права на изобретение "Система электронных платежей". Согласно описанию изобретения, оно относится "к средствам для проведения онлайнового платежа с применением мобильного устройства покупателя и кассовой системы продавца". Решение суда пока не вступило в законную силу. Ответчиками на него подана апелляционная жалоба, рассмотрение которой Девятый арбитражный апелляционный суд назначил на 6 декабря.В материалах Роспатента уточняется, что автор спорного изобретения - Виктор Гульченко, проживающий в Швейцарии, а патентообладатель – Sqwin SA. Датой регистрации патента указано 23 апреля 2019 года, при этом дата начала отсчета действия патента – 2 декабря 2013 года.Сервис Samsung Pay был запущен в 2015 году, в России появился спустя год. Samsung Pay – третья по популярности система бесконтактных платежей в России, ею пользуются 17% граждан. На первом месте Google Pay с 32% пользователей, за ним идет Apple Pay (30%). По мнению экспертов, Google Pay и Apple Pay тоже могут подпасть под подобные иски, так как соответствуют формулировкам, указанным в патенте Sqwin SA.
https://ria.ru/20210901/samsung-1748047302.html
https://ria.ru/20211021/patent-1755676376.html
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технологии, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент), samsung, россия
12:01 26.11.2021
 
Samsung оспорил патент, из-за которого запретили продажу смартфонов

Samsung оспорил патент, из-за которого в России запретили продажу смартфонов с Samsung Pay

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкВ фирменном салоне Samsung Electronics в Москве
В фирменном салоне Samsung Electronics в Москве - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости. Российская "дочка" корейской Samsung Electronics обратилась в Роспатент с возражением на выдачу швейцарской компании Sqwin SA патента "Система электронных платежей", из-за которого суд запретил продавать в России 61 модель смартфонов Samsung с платежным сервисом Samsung Pay, как следует из опубликованных документов Роспатента, рассмотрение возражения Палатой по патентным спорам назначено на 24 декабря.
Арбитражный суд Москвы по иску Sqwin SA в июле запретил ответчикам Samsung Electronics и ООО "Самсунг Электроникс Рус Компани" использование продукции, включающей в себя Samsung Рау, в том числе ее ввоз на территорию России, предложение к продаже, продажу и иное введение в оборот.
Samsung Galaxy - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
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Конкретные модели мобильных устройств в решении суда не приводились. Истец в августе подал ходатайство, в котором указал, что судом не полностью рассмотрены уточненные требования. Рассмотрев обращение, суд в октябре принял дополнительное решение по делу. В нем он перечислил все модели устройств, запрещенных к продаже в России, - от выпущенного в 2017 году Samsung Galaxy J5 до новейших Samsung Galaxy Z Flip и Samsung Galaxy Fold, всего 61 модель.
Суд первой инстанции, удовлетворяя иск Sqwin SA, согласился с доводами истца, что использование Samsung Рау нарушает его права на изобретение "Система электронных платежей". Согласно описанию изобретения, оно относится "к средствам для проведения онлайнового платежа с применением мобильного устройства покупателя и кассовой системы продавца". Решение суда пока не вступило в законную силу. Ответчиками на него подана апелляционная жалоба, рассмотрение которой Девятый арбитражный апелляционный суд назначил на 6 декабря.
В материалах Роспатента уточняется, что автор спорного изобретения - Виктор Гульченко, проживающий в Швейцарии, а патентообладатель – Sqwin SA. Датой регистрации патента указано 23 апреля 2019 года, при этом дата начала отсчета действия патента – 2 декабря 2013 года.
Сервис Samsung Pay был запущен в 2015 году, в России появился спустя год. Samsung Pay – третья по популярности система бесконтактных платежей в России, ею пользуются 17% граждан. На первом месте Google Pay с 32% пользователей, за ним идет Apple Pay (30%). По мнению экспертов, Google Pay и Apple Pay тоже могут подпасть под подобные иски, так как соответствуют формулировкам, указанным в патенте Sqwin SA.
В фирменном салоне Samsung Electronics в Москве - РИА Новости, 1920, 21.10.2021
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ТехнологииФедеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)SamsungРоссия
 
 
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