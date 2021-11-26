https://ria.ru/20211126/samsung-1760850744.html

Samsung оспорил патент, из-за которого запретили продажу смартфонов

Samsung оспорил патент, из-за которого запретили продажу смартфонов - РИА Новости, 26.11.2021

Samsung оспорил патент, из-за которого запретили продажу смартфонов

Российская "дочка" корейской Samsung Electronics обратилась в Роспатент с возражением на выдачу швейцарской компании Sqwin SA патента "Система электронных... РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T12:01

2021-11-26T12:01

2021-11-26T12:01

технологии

федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)

samsung

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/05/1568184735_0:34:3072:1762_1920x0_80_0_0_2832a4ed1f1aeb8a9c76436fe0c39ff5.jpg

МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости. Российская "дочка" корейской Samsung Electronics обратилась в Роспатент с возражением на выдачу швейцарской компании Sqwin SA патента "Система электронных платежей", из-за которого суд запретил продавать в России 61 модель смартфонов Samsung с платежным сервисом Samsung Pay, как следует из опубликованных документов Роспатента, рассмотрение возражения Палатой по патентным спорам назначено на 24 декабря.Арбитражный суд Москвы по иску Sqwin SA в июле запретил ответчикам Samsung Electronics и ООО "Самсунг Электроникс Рус Компани" использование продукции, включающей в себя Samsung Рау, в том числе ее ввоз на территорию России, предложение к продаже, продажу и иное введение в оборот.Конкретные модели мобильных устройств в решении суда не приводились. Истец в августе подал ходатайство, в котором указал, что судом не полностью рассмотрены уточненные требования. Рассмотрев обращение, суд в октябре принял дополнительное решение по делу. В нем он перечислил все модели устройств, запрещенных к продаже в России, - от выпущенного в 2017 году Samsung Galaxy J5 до новейших Samsung Galaxy Z Flip и Samsung Galaxy Fold, всего 61 модель.Суд первой инстанции, удовлетворяя иск Sqwin SA, согласился с доводами истца, что использование Samsung Рау нарушает его права на изобретение "Система электронных платежей". Согласно описанию изобретения, оно относится "к средствам для проведения онлайнового платежа с применением мобильного устройства покупателя и кассовой системы продавца". Решение суда пока не вступило в законную силу. Ответчиками на него подана апелляционная жалоба, рассмотрение которой Девятый арбитражный апелляционный суд назначил на 6 декабря.В материалах Роспатента уточняется, что автор спорного изобретения - Виктор Гульченко, проживающий в Швейцарии, а патентообладатель – Sqwin SA. Датой регистрации патента указано 23 апреля 2019 года, при этом дата начала отсчета действия патента – 2 декабря 2013 года.Сервис Samsung Pay был запущен в 2015 году, в России появился спустя год. Samsung Pay – третья по популярности система бесконтактных платежей в России, ею пользуются 17% граждан. На первом месте Google Pay с 32% пользователей, за ним идет Apple Pay (30%). По мнению экспертов, Google Pay и Apple Pay тоже могут подпасть под подобные иски, так как соответствуют формулировкам, указанным в патенте Sqwin SA.

https://ria.ru/20210901/samsung-1748047302.html

https://ria.ru/20211021/patent-1755676376.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент), samsung, россия