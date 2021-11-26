https://ria.ru/20211126/samsung-1760846241.html

Samsung полностью отказался от серии популярных смартфонов

Samsung полностью отказался от серии популярных смартфонов - РИА Новости, 26.11.2021

Samsung полностью отказался от серии популярных смартфонов

Компания Samsung сворачивает производство смартфонов серии Galaxy Note. Об этом сообщает южнокорейское издание ET News. РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T11:40

2021-11-26T11:40

2021-11-26T11:40

наука

технологии

samsung

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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Компания Samsung сворачивает производство смартфонов серии Galaxy Note. Об этом сообщает южнокорейское издание ET News.Несмотря на публичные заявления представителей компании, Samsung не включил Galaxy Note в производственный план на следующий год. Из продажи будут изъяты и имеющиеся в магазинах экземпляры, которые не получится распродать.Отличительной чертой смартфонов серии Galaxy Note был активный стилус и программное обеспечение с ним связанное. Концептуальным преемником станет Galaxy S22 Ultra, наиболее дорогая модель из S-серии. Причиной отказа от Note называется нежелание создавать внутреннюю конкуренцию сгибаемым смартфонам серии Galaxy Z.Последнее поколение Galaxy Note было представлено летом 2020-го. Смартфон до сих пор неплохо продается по всему миру — компания в этом году поставила более 3 миллионов Galaxy Note 20.

https://ria.ru/20210901/samsung-1748047302.html

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2021

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технологии, samsung