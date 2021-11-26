https://ria.ru/20211126/samolet-1760904193.html

В Москве приземлился самолет главы МИД Швейцарии, следовавший в Китай

В Москве приземлился самолет главы МИД Швейцарии, следовавший в Китай - РИА Новости, 26.11.2021

В Москве приземлился самолет главы МИД Швейцарии, следовавший в Китай

В московском аэропорту Домодедово сел самолет с главой МИД Швейцарии Иньяцио Кассисом, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T15:42

2021-11-26T15:42

2021-11-26T16:37

в мире

ханчжоу

новосибирск

москва

домодедово (аэропорт)

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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. В московском аэропорту Домодедово сел самолет с главой МИД Швейцарии Иньяцио Кассисом, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. Позже эту информацию подтвердили во внешнеполитическом ведомстве конфедерации.Изначально Falcon 900EX швейцарских ВВС следовал по маршруту Новосибирск — Ханчжоу, но из-за технических неполадок сначала вернулся в Толмачево, а потом его перенаправили в российскую столицу.В МИД добавили, что угрозы для тех, кто находился на борту, не было, сейчас прорабатываются варианты продолжения поездки в КНР.

ханчжоу

новосибирск

москва

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2021

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в мире, ханчжоу, новосибирск, москва, домодедово (аэропорт)