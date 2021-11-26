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В Москве приземлился самолет главы МИД Швейцарии, следовавший в Китай
В Москве приземлился самолет главы МИД Швейцарии, следовавший в Китай - РИА Новости, 26.11.2021
В Москве приземлился самолет главы МИД Швейцарии, следовавший в Китай
В московском аэропорту Домодедово сел самолет с главой МИД Швейцарии Иньяцио Кассисом, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T15:42
2021-11-26T16:37
в мире
ханчжоу
новосибирск
москва
домодедово (аэропорт)
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. В московском аэропорту Домодедово сел самолет с главой МИД Швейцарии Иньяцио Кассисом, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. Позже эту информацию подтвердили во внешнеполитическом ведомстве конфедерации.Изначально Falcon 900EX швейцарских ВВС следовал по маршруту Новосибирск — Ханчжоу, но из-за технических неполадок сначала вернулся в Толмачево, а потом его перенаправили в российскую столицу.В МИД добавили, что угрозы для тех, кто находился на борту, не было, сейчас прорабатываются варианты продолжения поездки в КНР.
ханчжоу
новосибирск
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в мире, ханчжоу, новосибирск, москва, домодедово (аэропорт)
15:42 26.11.2021 (обновлено: 16:37 26.11.2021)
 
В Москве приземлился самолет главы МИД Швейцарии, следовавший в Китай

В Москве приземлился самолет главы МИД Швейцарии, следовавший в Китай

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкСнегоуборочная техника в аэропорту "Домодедово"
Снегоуборочная техника в аэропорту Домодедово - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. В московском аэропорту Домодедово сел самолет с главой МИД Швейцарии Иньяцио Кассисом, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Позже эту информацию подтвердили во внешнеполитическом ведомстве конфедерации.
Изначально Falcon 900EX швейцарских ВВС следовал по маршруту НовосибирскХанчжоу, но из-за технических неполадок сначала вернулся в Толмачево, а потом его перенаправили в российскую столицу.
В МИД добавили, что угрозы для тех, кто находился на борту, не было, сейчас прорабатываются варианты продолжения поездки в КНР.
 
В миреХанчжоуНовосибирскМоскваДомодедово (аэропорт)
 
 
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