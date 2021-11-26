https://ria.ru/20211126/samolet-1760838161.html
Борт, летевший в Узбекистан, сел в Стригино из-за родов у пассажирки
Борт, летевший в Узбекистан, сел в Стригино из-за родов у пассажирки - РИА Новости, 26.11.2021
Борт, летевший в Узбекистан, сел в Стригино из-за родов у пассажирки
Самолет, летевший из Санкт-Петербурга в Узбекистан, приземлился в Нижнем Новгороде из-за начавшихся у пассажирки родов, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T11:01
2021-11-26T11:01
2021-11-26T11:10
происшествия
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узбекистан
нижний новгород
аэрофлот
новости - туризм
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 ноя - РИА Новости. Самолет, летевший из Санкт-Петербурга в Узбекистан, приземлился в Нижнем Новгороде из-за начавшихся у пассажирки родов, сообщили РИА Новости в пресс-службе нижегородского аэропорта.Рейс авиакомпании "Аэрофлот", следовавший по маршруту Санкт-Петербург - Наманган (Узбекистан), совершил посадку в аэропорту Нижнего Новгорода имени Чкалова в ночь с 25 на 26 ноября - в 1.32 мск."Командир воздушного судна запросил посадку по причине начавшихся родов у одной из пассажирок. Сотрудниками аэропорта была вызвана машина скорой медицинской помощи. После приземления самолета, пассажирка и новорожденный были доставлены в одну из больниц города. Чуть более чем через час самолет продолжил полет в пункт назначения", - сообщили агентству в аэропорту.По информации регионального минздрава, новорожденный был доставлен из аэропорта в областной перинатальный центр. "Ребенок находится в отделении новорожденных, состояние удовлетворительное. Вес ребенка при рождении 3,45 килограмма. Медицинская эвакуация роженицы и младенца прошла без осложнений", - отметили в минздраве региона.
https://ria.ru/20211123/kamchatka-1760269847.html
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происшествия, санкт-петербург, узбекистан, нижний новгород, аэрофлот, новости - туризм
11:01 26.11.2021 (обновлено: 11:10 26.11.2021)
Борт, летевший в Узбекистан, сел в Стригино из-за родов у пассажирки
Борт, летевший из Петербурга в Узбекистан, сел в Нижнем Новгороде из-за родов у пассажирки