https://ria.ru/20211126/rozhdaemost-1760934993.html

В Пекине ввели новые меры по стимулированию рождаемости

В Пекине ввели новые меры по стимулированию рождаемости - РИА Новости, 26.11.2021

В Пекине ввели новые меры по стимулированию рождаемости

Власти китайской столицы увеличили продолжительность дополнительного отпуска по уходу за ребенком для женщин на 30 дней на фоне демографических проблем, с... РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T17:35

2021-11-26T17:35

2021-11-26T17:35

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ПЕКИН, 26 ноя - РИА Новости. Власти китайской столицы увеличили продолжительность дополнительного отпуска по уходу за ребенком для женщин на 30 дней на фоне демографических проблем, с которыми столкнулся Китай в настоящее время, следует из заявления городских властей, опубликованного в социальной сети WeChat.Как отмечается в заявлении, помимо основного отпуска по беременности и родам для женщин, который составляет 98 дней, дополнительный отпуск был увеличен с 30 до 60 дней. Кроме того, до достижения ребенком трехлетнего возраста каждая супружеская пара может воспользоваться пятью дополнительными днями отпуска по уходу за ребенком каждый год.Ранее на этой неделе аналогичные меры ввели власти Шанхая. В свою очередь, власти сравнительно малонаселенной провинции Цинхай, расположенной на северо-западе Китая, увеличили продолжительность дополнительного отпуска по беременности и родам для женщин до 90 дней, таким образом общая продолжительность отпуска достигла 188 дней. До достижения ребенком трехлетнего возраста, каждая супружеская пара, проживающая в провинции, также может воспользоваться 15 дополнительными днями отпуска по уходу за ребенком каждый год. Помимо этого, отдельно был введен 15-дневный отпуск для пар, оформляющих брак. Об этом провинциальные власти сообщили в заявлении, опубликованном в WeChat в пятницу.Ранее Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей одобрил принятие поправок к закону о народонаселении и плановой рождаемости, которые на законодательном уровне разрешают семьям заводить третьего ребенка.После внесения поправок закон предусматривает, что государство поощряет брак и роды в соответствующем возрасте, а также право супругов иметь троих детей. Подчеркивается, что государство введет целый комплекс мер поддержки, в том числе финансовых, налоговых, страховых, в области образования, жилья, трудоустройства, чтобы уменьшить бремя семей, связанное с рождением, воспитанием и образованием детей.Согласно данным последней переписи населения Китая, средний возраст граждан составляет 38,8 лет, но большой проблемой для КНР остается растущий процент населения старше 60 лет. Так, на территории материкового Китая проживают 264 миллиона человек старше 60 лет (18,7%), в том числе в возрасте старше 65 лет – 190 миллионов (13,5%).К демографическим проблемам, таким как гендерный дисбаланс и старение населения, привела внедренная в Китае в конце 1970-х годов политика "одна семья - один ребенок", в рамках которой семьям в городах было разрешено иметь только одного ребенка, а в деревнях – двух, если первый ребенок – девочка. В 2013 году власти пошли на ослабление ограничений, чтобы решить возникшие проблемы. Второго ребенка разрешили иметь парам, где хотя бы один из супругов – единственный ребенок в своей семье, а позже – всем парам.Исследовательский центр при центральном комитете коммунистического союза молодежи КНР в этом году провел исследование среди неженатых городских жителей Китая в возрасте от 18 до 26 лет. Согласно результатам опроса, 12,8% молодых китайцев заявили, что не завяжут романтических отношений в будущем, еще 26,3% сомневаются в том, что смогут влюбиться. Более трети опрошенных также с пессимизмом смотрят на перспективы заключения брака, в частности, 25% респондентов сомневаются в том, что вступят в брак в будущем, еще 9% не планируют жениться или выходить замуж.

https://ria.ru/20210902/deti-1748356631.html

https://ria.ru/20210602/deti-1735128856.html

https://ria.ru/20210531/kitay-1734913029.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, китай, пекин